今日は毎月恒例「Windows Update」の日
今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。今回のアップデートでは新規セキュリティ更新プログラムを公開すると共に、新規のセキュリティアドバイザリを1件公開、既存のセキュリティアドバイザリを1件更新、既存の脆弱性情報を4件更新しています。
2020年3月のセキュリティ更新プログラムを公開しました。詳しくはセキュリティ更新プログラム ガイドをご覧ください。https://t.co/U5eJTP6jAa— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) March 11, 2020
「2020年3月のセキュリティ更新プログラム (月例)」で今月公開したセキュリティ更新プログラムについて解説しています。https://t.co/mpCczMtufb— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) March 11, 2020
2020 年 3 月のセキュリティ更新プログラム (月例) - Microsoft Security Response Center
https://msrc-blog.microsoft.com/2020/03/10/202003-security-updates/
◆Windows 10 v1909、v1903、v1809、v1803、v1709
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 10 v1903およびWindows 10 v1909：4540673
Windows 10 v1809：4538461
Windows 10 v1803：4540689
Windows 10 v1709：4540681
◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Coreインストール(2019、2016、v1909、v1903、v1803)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019：4538461
Windows Server 2016：4540670
Windows Server v1903およびWindows Server v1909：4540673
Windows Server v1803：4540689
◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2マンスリーロールアップ：4541509
Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2セキュリティのみ：4541505
Windows Server 2012マンスリーロールアップ：4541510
Windows Server 2012セキュリティのみ：4540694
◆Internet Explorer
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Internet Explorerの累積的な更新プログラム：4540671
◆Microsoft Office 関連のソフトウェア
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Officeに関連するサポート技術情報：4484268、4484231、4484270、4484237、4484240、4475602
◆Microsoft SharePoint関連のソフトウェア
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft SharePointに関連するサポート技術情報：4484271、4484277、4484272、4484275、4475606、4484150、4484197、4484282、4484124、4475597、4484242
◆Microsoft Exchange Server
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
なりすまし
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Exchange Serverに関連するサポート技術情報：4540123
◆Visual Studio
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Visual Studioのセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidanceを参照してください。
◆Azure DevOps Server、Team Foundation Server
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Azure DevOpsまたはTeam Foundation Serverのセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidanceを参照してください。
◆ChakraCore
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
ChakraCoreはChakraのコア部分であり、HTML/CSS/JSで記述されたMicrosoft EdgeとWindowsアプリケーションを強化する高パフォーマンスのJavaScriptエンジンです。詳細については、https://github.com/Microsoft/ChakraCore/wiki(英語情報)とhttps://github.com/Microsoft/ChakraCore/releases/(英語情報)を参照してください。
Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2020年4月15日(水)に提供予定となっています。
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