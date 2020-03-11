ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日


今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。今回のアップデートでは新規セキュリティ更新プログラムを公開すると共に、新規のセキュリティアドバイザリを1件公開、既存のセキュリティアドバイザリを1件更新、既存の脆弱性情報を4件更新しています。



2020 年 3 月のセキュリティ更新プログラム (月例) - Microsoft Security Response Center
https://msrc-blog.microsoft.com/2020/03/10/202003-security-updates/

◆Windows 10 v1909、v1903、v1809、v1803、v1709
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 10 v1903およびWindows 10 v1909：4540673
Windows 10 v1809：4538461
Windows 10 v1803：4540689
Windows 10 v1709：4540681

◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Coreインストール(2019、2016、v1909、v1903、v1803)
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019：4538461
Windows Server 2016：4540670
Windows Server v1903およびWindows Server v1909：4540673
Windows Server v1803：4540689

◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2マンスリーロールアップ：4541509
Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2セキュリティのみ：4541505
Windows Server 2012マンスリーロールアップ：4541510
Windows Server 2012セキュリティのみ：4540694

◆Internet Explorer
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Internet Explorerの累積的な更新プログラム：4540671

◆Microsoft Office 関連のソフトウェア
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Officeに関連するサポート技術情報：448426844842314484270448423744842404475602

◆Microsoft SharePoint関連のソフトウェア
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft SharePointに関連するサポート技術情報：44842714484277448427244842754475606448415044841974484282448412444755974484242

◆Microsoft Exchange Server
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
なりすまし

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Exchange Serverに関連するサポート技術情報：4540123

◆Visual Studio
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
特権の昇格

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Visual Studioのセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidanceを参照してください。

◆Azure DevOps Server、Team Foundation Server
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
特権の昇格

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Azure DevOpsまたはTeam Foundation Serverのセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidanceを参照してください。

◆ChakraCore
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
ChakraCoreはChakraのコア部分であり、HTML/CSS/JSで記述されたMicrosoft EdgeとWindowsアプリケーションを強化する高パフォーマンスのJavaScriptエンジンです。詳細については、https://github.com/Microsoft/ChakraCore/wiki(英語情報)とhttps://github.com/Microsoft/ChakraCore/releases/(英語情報)を参照してください。

Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2020年4月15日(水)に提供予定となっています。

この記事のタイトルとURLをコピーする

・関連記事
今日は毎月恒例「Windows Update」の日 - GIGAZINE

Windows 10の音声アシスタント「Cortana」が一新される予定、ただし使えなくなる機能も - GIGAZINE

Windows 10の「ライブタイル」機能が廃止へ - GIGAZINE

Windows 10のアプリアイコンデザインが刷新、Microsoftのデザインシステム「Fluent Design」を採用 - GIGAZINE

韓国政府が330万台もの政府所有PCをWindowsからLinuxへ移行する計画を発表 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.