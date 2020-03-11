2020年03月11日 11時01分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。今回のアップデートでは新規セキュリティ更新プログラムを公開すると共に、新規のセキュリティアドバイザリを1件公開、既存のセキュリティアドバイザリを1件更新、既存の脆弱性情報を4件更新しています。











2020 年 3 月のセキュリティ更新プログラム (月例) - Microsoft Security Response Center

https://msrc-blog.microsoft.com/2020/03/10/202003-security-updates/



◆Windows 10 v1909、v1903、v1809、v1803、v1709

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 10 v1903およびWindows 10 v1909：4540673

Windows 10 v1809：4538461

Windows 10 v1803：4540689

Windows 10 v1709：4540681



◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Coreインストール(2019、2016、v1909、v1903、v1803)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019：4538461

Windows Server 2016：4540670

Windows Server v1903およびWindows Server v1909：4540673

Windows Server v1803：4540689



◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2マンスリーロールアップ：4541509

Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2セキュリティのみ：4541505

Windows Server 2012マンスリーロールアップ：4541510

Windows Server 2012セキュリティのみ：4540694



◆Internet Explorer

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Internet Explorerの累積的な更新プログラム：4540671



◆Microsoft Office 関連のソフトウェア

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Officeに関連するサポート技術情報：4484268、4484231、4484270、4484237、4484240、4475602



◆Microsoft SharePoint関連のソフトウェア

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft SharePointに関連するサポート技術情報：4484271、4484277、4484272、4484275、4475606、4484150、4484197、4484282、4484124、4475597、4484242



◆Microsoft Exchange Server

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

なりすまし



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Exchange Serverに関連するサポート技術情報：4540123



◆Visual Studio

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

特権の昇格



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Visual Studioのセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidanceを参照してください。



◆Azure DevOps Server、Team Foundation Server

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

特権の昇格



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Azure DevOpsまたはTeam Foundation Serverのセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidanceを参照してください。



◆ChakraCore

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

ChakraCoreはChakraのコア部分であり、HTML/CSS/JSで記述されたMicrosoft EdgeとWindowsアプリケーションを強化する高パフォーマンスのJavaScriptエンジンです。詳細については、https://github.com/Microsoft/ChakraCore/wiki(英語情報)とhttps://github.com/Microsoft/ChakraCore/releases/(英語情報)を参照してください。



Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2020年4月15日(水)に提供予定となっています。

