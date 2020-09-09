2020年09月09日 10時52分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。















2020年9月のセキュリティ更新プログラム (月例) - Microsoft Security Response Center

https://msrc-blog.microsoft.com/2020/09/08/202009-security-updates/



◆Windows 10 v2004、v1909、v1903、v1809、v1803、v1709

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 10 v2004：4571756

Windows 10 v1903およびWindows 10 v1909：4574727

Windows 10 v1809：4570333

Windows 10 v1803：4577032

Windows 10 v1709：4577041



◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Coreインストール (2019、2016、v2004、v1909、v1903)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019：4570333

Windows Server 2016：4577015

Windows Server v2004：4571756

Windows Server v1903およびWindows Server v1909：4574727



◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2マンスリー ロールアップ：4577066

Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2セキュリティのみ：4577071

Windows Server 2012マンスリー ロールアップ：4577038

Windows Server 2012セキュリティのみ：4577048



◆Internet Explorer

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Internet Explorerの累積的な更新プログラム：4577010



◆Microsoft Office関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Office関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：4484466、4484469、4484503、4484507、4484510、4484513、4484517、4484518、4484522、4484526、4484530、4484532、4484533、4486660、4486661、4486665



◆Microsoft SharePoint関連のソフトウェア

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft SharePoint関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：3101523、4484480、4484488、4484504、4484505、4484506、4484512、4484514、4484515、4484516、4484525、4486664、4486667



◆Microsoft Exchange Server

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Exchange Serverに関連するサポート技術情報：4577352



◆Microsoft SQL Server Reporting Services

最大深刻度：

警告



最も大きな影響：

セキュリティ機能のバイパス



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

SQL Server Reporting Servicesのセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidanceを参照してください

SQL Server Reporting Servicesの更新プログラムの詳細については、https://docs.microsoft.com/ja-jp/sqlを参照してください



◆Microsoft Dynamics 365関連のソフトウェア

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Dynamics関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：4574742、4577501



◆Microsoft Visual Studio関連のソフトウェア

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Dynamics関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：4571479、4571480、4571481、4576950



◆ASP.NET関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

セキュリティ機能のバイパス



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

ASP.NET Coreの更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidanceを参照してください

ASP.NET Coreの更新プログラムの詳細については、https://docs.microsoft.com/ja-jp/aspnet/coreを参照してください



◆ChakraCore

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

ChakraCoreはChakraのコア部分であり、HTML/CSS/JSで記述されたMicrosoft EdgeとWindowsアプリケーションを強化する高パフォーマンスのJavaScriptエンジンです

詳細については、https://github.com/Microsoft/ChakraCore/wikiを参照してください。



Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2020年8月12日(水)に提供予定となっています。



セキュリティ更新プログラム リリース スケジュール (2020年) - Microsoft Security Response Center

https://msrc-blog.microsoft.com/2019/10/22/securityupdatereleaseschedule2020/

