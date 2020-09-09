今日は毎月恒例「Windows Update」の日
今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。
2020年9月のセキュリティ更新プログラムを公開しました。詳しくはセキュリティ更新プログラム ガイドをご覧ください。https://t.co/U5eJTOOIIC— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) September 8, 2020
「2020年9月のセキュリティ更新プログラム (月例)」で今月公開したセキュリティ更新プログラムについて解説しています。https://t.co/pcO0LeKFPt— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) September 9, 2020
2020年9月のセキュリティ更新プログラム (月例) - Microsoft Security Response Center
https://msrc-blog.microsoft.com/2020/09/08/202009-security-updates/
◆Windows 10 v2004、v1909、v1903、v1809、v1803、v1709
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 10 v2004：4571756
Windows 10 v1903およびWindows 10 v1909：4574727
Windows 10 v1809：4570333
Windows 10 v1803：4577032
Windows 10 v1709：4577041
◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Coreインストール (2019、2016、v2004、v1909、v1903)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019：4570333
Windows Server 2016：4577015
Windows Server v2004：4571756
Windows Server v1903およびWindows Server v1909：4574727
◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2マンスリー ロールアップ：4577066
Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2セキュリティのみ：4577071
Windows Server 2012マンスリー ロールアップ：4577038
Windows Server 2012セキュリティのみ：4577048
◆Internet Explorer
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Internet Explorerの累積的な更新プログラム：4577010
◆Microsoft Office関連のソフトウェア
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Office関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：4484466、4484469、4484503、4484507、4484510、4484513、4484517、4484518、4484522、4484526、4484530、4484532、4484533、4486660、4486661、4486665
◆Microsoft SharePoint関連のソフトウェア
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft SharePoint関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：3101523、4484480、4484488、4484504、4484505、4484506、4484512、4484514、4484515、4484516、4484525、4486664、4486667
◆Microsoft Exchange Server
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Exchange Serverに関連するサポート技術情報：4577352
◆Microsoft SQL Server Reporting Services
最大深刻度：
警告
最も大きな影響：
セキュリティ機能のバイパス
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
SQL Server Reporting Servicesのセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidanceを参照してください
SQL Server Reporting Servicesの更新プログラムの詳細については、https://docs.microsoft.com/ja-jp/sqlを参照してください
◆Microsoft Dynamics 365関連のソフトウェア
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Dynamics関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：4574742、4577501
◆Microsoft Visual Studio関連のソフトウェア
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Dynamics関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：4571479、4571480、4571481、4576950
◆ASP.NET関連のソフトウェア
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
セキュリティ機能のバイパス
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
ASP.NET Coreの更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidanceを参照してください
ASP.NET Coreの更新プログラムの詳細については、https://docs.microsoft.com/ja-jp/aspnet/coreを参照してください
◆ChakraCore
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
ChakraCoreはChakraのコア部分であり、HTML/CSS/JSで記述されたMicrosoft EdgeとWindowsアプリケーションを強化する高パフォーマンスのJavaScriptエンジンです
詳細については、https://github.com/Microsoft/ChakraCore/wikiを参照してください。
Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2020年8月12日(水)に提供予定となっています。
セキュリティ更新プログラム リリース スケジュール (2020年) - Microsoft Security Response Center
https://msrc-blog.microsoft.com/2019/10/22/securityupdatereleaseschedule2020/
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