ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日


今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。




2020年9月のセキュリティ更新プログラム (月例) - Microsoft Security Response Center
https://msrc-blog.microsoft.com/2020/09/08/202009-security-updates/

◆Windows 10 v2004、v1909、v1903、v1809、v1803、v1709
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 10 v2004：4571756
Windows 10 v1903およびWindows 10 v1909：4574727
Windows 10 v1809：4570333
Windows 10 v1803：4577032
Windows 10 v1709：4577041

◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Coreインストール (2019、2016、v2004、v1909、v1903)
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019：4570333
Windows Server 2016：4577015
Windows Server v2004：4571756
Windows Server v1903およびWindows Server v1909：4574727

◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2マンスリー ロールアップ：4577066
Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2セキュリティのみ：4577071
Windows Server 2012マンスリー ロールアップ：4577038
Windows Server 2012セキュリティのみ：4577048

◆Internet Explorer
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Internet Explorerの累積的な更新プログラム：4577010

◆Microsoft Office関連のソフトウェア
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Office関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：4484466448446944845034484507448451044845134484517448451844845224484526448453044845324484533448666044866614486665

◆Microsoft SharePoint関連のソフトウェア
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft SharePoint関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：3101523448448044844884484504448450544845064484512448451444845154484516448452544866644486667

◆Microsoft Exchange Server
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Exchange Serverに関連するサポート技術情報：4577352

◆Microsoft SQL Server Reporting Services
最大深刻度：
警告

最も大きな影響：
セキュリティ機能のバイパス

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
SQL Server Reporting Servicesのセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidanceを参照してください
SQL Server Reporting Servicesの更新プログラムの詳細については、https://docs.microsoft.com/ja-jp/sqlを参照してください

◆Microsoft Dynamics 365関連のソフトウェア
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Dynamics関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：45747424577501

◆Microsoft Visual Studio関連のソフトウェア
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Dynamics関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：4571479457148045714814576950

◆ASP.NET関連のソフトウェア
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
セキュリティ機能のバイパス

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
ASP.NET Coreの更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidanceを参照してください
ASP.NET Coreの更新プログラムの詳細については、https://docs.microsoft.com/ja-jp/aspnet/coreを参照してください

◆ChakraCore
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
ChakraCoreはChakraのコア部分であり、HTML/CSS/JSで記述されたMicrosoft EdgeとWindowsアプリケーションを強化する高パフォーマンスのJavaScriptエンジンです
詳細については、https://github.com/Microsoft/ChakraCore/wikiを参照してください。

Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2020年8月12日(水)に提供予定となっています。

セキュリティ更新プログラム リリース スケジュール (2020年) - Microsoft Security Response Center
https://msrc-blog.microsoft.com/2019/10/22/securityupdatereleaseschedule2020/

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in ソフトウェア, Posted by log1h_ik

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