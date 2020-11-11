2020年11月11日 10時08分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。







◆Windows 10 (v20H2、v2004、v1909、v1903、v1809、v1803)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 10 v2004およびWindows 10 v20H2: 4586781

Windows 10 v1903およびWindows 10 v1909: 4586786

Windows 10 v1809: 4586793

Windows 10 v1803: 4586785



◆Windows Server (2019、2016) およびServer Coreインストール (2019、2016、v20H2、v2004、v1909、v1903)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019: 4586793

Windows Server 2016: 4586830

Windows Server v2004およびWindows Server v20H2: 4586781

Windows Server v1903およびWindows Server v1909: 4586786



◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、およびWindows Server 2012

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2マンスリー ロールアップ: 4586845

Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2セキュリティのみ: 4586823

Windows Server 2012マンスリー ロールアップ: 4586834

Windows Server 2012セキュリティのみ: 4586808



◆Internet Explorer

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Internet Explorer用の累積的な更新プログラム: 4586768



◆Microsoft Office関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Office関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報: 4486718、4484508、4486713、4484534、4486743、4486734、4486727、4486730、4484520、4486740、4484455、4486719、4486738、4486725、4486737、4486722



◆Microsoft SharePoint関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft SharePoint関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報: 4486706、4486714、4486717、4486733、4486744、4486723



◆Microsoft Teams

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Teamsのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参照してください。https://msrc.microsoft.com/update-guide



◆Microsoft Exchange Server

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Exchange Serverに関連するサポート技術情報: 4588741



◆Microsoft Dynamics 365関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

なりすまし



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Dynamics関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報: 4577009、4584611、4584612



◆Microsoft Visual Studio関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Visual Studio関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参照してください。https://msrc.microsoft.com/update-guide



◆Azure関連のソフトウェア

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Azure関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参照してください。https://msrc.microsoft.com/update-guide



◆Chakra Core

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Chakra Coreのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参照してください。https://msrc.microsoft.com/update-guide



Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2020年12月9日(水)に提供予定となっています。



セキュリティ更新プログラム リリース スケジュール (2020年) – Microsoft Security Response Center

https://msrc-blog.microsoft.com/2019/10/22/securityupdatereleaseschedule2020/

