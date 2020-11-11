今日は毎月恒例「Windows Update」の日
今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。
2020年11月のセキュリティ更新プログラムを公開しました。詳しくはセキュリティ更新プログラム ガイドをご覧ください。https://t.co/U5eJTOOIIC— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) November 10, 2020
「2020年11月のセキュリティ更新プログラム (月例)」で今月公開したセキュリティ更新プログラムについて解説しています。https://t.co/jcsOFnZMSQ— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) November 10, 2020
◆Windows 10 (v20H2、v2004、v1909、v1903、v1809、v1803)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 10 v2004およびWindows 10 v20H2: 4586781
Windows 10 v1903およびWindows 10 v1909: 4586786
Windows 10 v1809: 4586793
Windows 10 v1803: 4586785
◆Windows Server (2019、2016) およびServer Coreインストール (2019、2016、v20H2、v2004、v1909、v1903)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019: 4586793
Windows Server 2016: 4586830
Windows Server v2004およびWindows Server v20H2: 4586781
Windows Server v1903およびWindows Server v1909: 4586786
◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、およびWindows Server 2012
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2マンスリー ロールアップ: 4586845
Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2セキュリティのみ: 4586823
Windows Server 2012マンスリー ロールアップ: 4586834
Windows Server 2012セキュリティのみ: 4586808
◆Internet Explorer
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Internet Explorer用の累積的な更新プログラム: 4586768
◆Microsoft Office関連のソフトウェア
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Office関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報: 4486718、4484508、4486713、4484534、4486743、4486734、4486727、4486730、4484520、4486740、4484455、4486719、4486738、4486725、4486737、4486722
◆Microsoft SharePoint関連のソフトウェア
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft SharePoint関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報: 4486706、4486714、4486717、4486733、4486744、4486723
◆Microsoft Teams
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Teamsのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参照してください。https://msrc.microsoft.com/update-guide
◆Microsoft Exchange Server
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Exchange Serverに関連するサポート技術情報: 4588741
◆Microsoft Dynamics 365関連のソフトウェア
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
なりすまし
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Dynamics関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報: 4577009、4584611、4584612
◆Microsoft Visual Studio関連のソフトウェア
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Visual Studio関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参照してください。https://msrc.microsoft.com/update-guide
◆Azure関連のソフトウェア
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Azure関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参照してください。https://msrc.microsoft.com/update-guide
◆Chakra Core
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Chakra Coreのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参照してください。https://msrc.microsoft.com/update-guide
Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2020年12月9日(水)に提供予定となっています。
セキュリティ更新プログラム リリース スケジュール (2020年) – Microsoft Security Response Center
https://msrc-blog.microsoft.com/2019/10/22/securityupdatereleaseschedule2020/
・関連記事
今日は毎月恒例「Windows Update」の日 - GIGAZINE
Windows 10ユーザーの9割近くが更新せずに古いビルドを使い続けていると判明 - GIGAZINE
Windows 7が依然としてデスクトップOSのシェアで20％以上を占めておりWindows XPも根強く生き残っている - GIGAZINE
Microsoftが「Windows 10のUI」の大規模な刷新を計画中か - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ソフトウェア, Posted by log1h_ik