今日は毎月恒例「Windows Update」の日
今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。
◆Windows 10 v20H2、v2004、v1909、v1809、v1803
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 10 v2004 および Windows 10 v20H2：4598242
Windows 10 v1909：4598229
Windows 10 v1809：4598230
Windows 10 v1803：4598245
◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Core インストール (2019、2016、v20H2、v2004、v1909)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019：4598230
Windows Server 2016：4598243
Windows Server v2004 および Windows Server v20H2：4598242
Windows Server v1909：4598229
◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、および Windows Server 2012
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 マンスリー ロールアップ：4598285
Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 セキュリティのみ：4598275
Windows Server 2012 マンスリー ロールアップ：4598278
Windows Server 2012 セキュリティのみ：4598297
◆Microsoft Office 関連のソフトウェア
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Office 関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：4493156、4486736、4486755、4486759、4486762、4486764、4493142、4493143、4493145、4493160、4493165、4493168、4493171、4493176、4493181、4493183、4493186
◆Microsoft SharePoint 関連のソフトウェア
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft SharePoint 関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：4486683、4486724、4493161、4493162、4493163、4493167、4493175、4493178、4493187
◆Microsoft .NET 関連のソフトウェア
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
サービス拒否
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
.NET Framework 関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参照してください。https://msrc.microsoft.com/update-guide
◆Microsoft SQL Server 関連のソフトウェア
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft SQL Server 関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：4583456、4583457、4583458、4583459、4583460、4583461、4583462、4583463、4583465
◆Microsoft Visual Studio 関連のソフトウェア
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Visual Studio 関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：4584787
◆Microsoft Malware Protection Engine
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Malware Protection Engine のセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参照してください。https://msrc.microsoft.com/update-guide
Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2021年2月10日(水)に提供予定となっています。
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