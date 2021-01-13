2020年度12月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2021年2月28日までは誰でも閲覧可能です。
お知らせその1、GIGAZINEマンガ大賞専用サイト「manga.gigazine.net」のデザインを大幅にリニューアルし、読込速度が速く、見やすくなりました。変更内容の詳細は以下の記事から確認できます。
GIGAZNEマンガ大賞募集の専用ページ「manga.gigazine.net」がより見やすくアクセスしやすい形にリニューアルしました
お知らせその2、「GIGAZINEに投げ銭などの支援をできませんか？」と読者アンケートで複数の意見をいただいていたこともあり、Amazonで欲しいものリストを作成しました。以下のリストにあるものをポチってもらえると非常にありがたいです。
GIGAZINE編集部の欲しいものリスト
https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T
お知らせその3、連載中のマンガを集めて自分だけの最強のマンガ雑誌を作る編集長になれるサービス「Graphizm」をβ版として公開中。実際に使ってみてバグや不具合を発見した場合は、右下にある「バグ報告」からレポートしてくれるとうれしいです。
Graphizm(グラフィズム) - マンガ雑誌の編集長になろう！
https://graphizm.net/
というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。
◆2020年12月
アクセスリクエスト数：1億9396万
ページビュー：4352万(23万増)
ユニークユーザー数：1169万(6万増)
転送量：34.442TB
※Cloudflareによる計測結果です。
転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約32.286TB。PHPやHTMLなどと広告配信が約2.156TB。
また、2020年12月に作成した記事数は566本。
次に、2020年12月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。
1位：コーヒー中毒者がコーヒーをやめて分かった「コーヒーのメリット／デメリット」とは？
2位：無料プランのはずがたった1日の利用で750万円をGoogleから請求された企業が破産寸前に
3位：「ガイルくん」で知られる人気YouTuberモデルのJoy-Conの販売を任天堂が差止め、ファンからは猛反発
4位：宝くじの当選番号が「6、7、8、9、10」の連番になる事態が発生
6位：PlayStation 5を購入したはずがコンクリートブロックが届いてしまう事例が発生
7位：「8年1ヶ月」という世界最長の露光時間で撮影した写真が公開中
8位：「シン・エヴァンゲリオン劇場版」本予告映像公開、都市で戦うエヴァ対エヴァの姿も
9位：マクドナルドのハンバーガー食べたさにロシアの富豪がプライベートヘリで725km飛ぶ、かかった費用は約30万円
10位：Nintendo Switchをゲットしたらプレイすべき10のゲーム
というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。
1位：Chrome：49.71％（0.60％増）
2位：Safari：24.01％（2.20％減）
3位：Safari (in-app)：7.69％（0.87％減）
4位：Edge：5.57％（0.23％増）
5位：Android Webview：4.95％（0.48％増）
6位：Firefox：3.74％（0.05％増）
7位：Internet Explorer：2.76％（0.93％減）
IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。
11.0：99.31％（0.13％増）
10.0：0.38％（0.01％増）
9.0：0.27％（0.01％増）
8.0：0.03％（0.15％減）
7.0：0.01％（変わらず）
次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。
1位：Twitter（前月1位）
2位：Google ニュース（前月2位）
3位：SmartNews（前月3位）
4位：Facebook（前月4位）
5位：はてなブックマーク（前月5位）
6位：livedoor ニュース（前月6位）
7位：Feedly（前月7位）
8位：Pintrest（前月8位）
9位：YouTube（前月9位）
10位：グノシー（前月10位）
次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。
1位：gigazine
2位：windows7 windows10 アップグレード
3位：pornhub
4位：モノリス
5位：おっぱい
6位：centos
7位：アレシボ天文台
8位：コロナ 変異種
9位：youtube
10位：コメ牛
最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。
また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。
それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。
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