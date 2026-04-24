2026年04月24日 18時09分 試食

ドミノ・ピザの「ドミノデカ盛り祭」でウルトラチーズのピザ・ポテト・からあげをほぼ1kgずつ頼んでみた



宅配ピザチェーンのドミノ・ピザが、2026年4月24日(金)から5月10日(日)までの期間限定で「ドミノデカ盛り祭」と題し、「ほぼ1kgウルトラチーズ」「ほぼ1kgポテト」に加え、「ほぼ1kgからあげ」を提供します。果たしてどれだけデカ盛りなのかを確かめるべく、実際に注文してみました。



ドミノデカ盛り祭 Menu - Domino's Pizza

https://www.dominos.jp/Menu-campaign



注文したほぼ1kgウルトラチーズ・ほぼ1kgポテト・ほぼ1kgからあげが到着。





フタを開けてみました。





ほぼ1kgウルトラチーズは直径約40cmのXLサイズ。ピザの耳を残してほぼすべてがチーズに埋め尽くされています。





ピザ1切れのサイズが長辺149.6mmのiPhone 16 Proよりも大きいのがわかります。





ドミノ・ピザによれば、「コップ約10杯分のモッツァレラチーズ」をのせて焼いているとのこと。





ピザを持ち上げるとチーズが重力に負けてだらり。チーズは伸びるというよりも重さに負けてちぎれてしまうという感じ。食べてみると、かなり塩味が強めでクセのあるチーズの風味が広がります。チーズだけだと食べていて飽きてしまうのでは？と思っていましたが、意外にも後を引く味でついついもう一切れに手が伸びてしまいます。試食した編集部員からは「タバスコなどで味変するのも合いそう」という意見もありました。





今回の「ドミノデカ盛り祭」で新たに追加されたほぼ1kgからあげはこんな感じ。かなり強いにんにくの香りが辺りに漂います。





衣はザクザクとして軽め。肉はジューシーですが油が適度に落ちているので、ほぼ1kgの総量を見るとかなりヘビーなボリュームに感じますが、実際に食べると軽くてあっさりしています。





ほぼ1kgポテトも開封。





皮つきのジャガイモを大きくカットしたポテトはシンプルな味付けで、じゃがいも本来の味が楽しめます。ただし、シンプルすぎて食べているとやや飽きがくるので、ケチャップやコショウなどを用意して味変するのがよさげです。





からあげとチーズの香りに誘われてGIGAZINE編集部員がわらわらと集まってきました。ピザ・からあげ・ポテトのすさまじい量に「果たして食い切れるのか？」と不安に思っていましたが、腹を空かした男性編集部員6人が手を伸ばした結果、一瞬にして食べ尽くされました。ボリュームはかなりあるので、大人数でのパーティー向きのメニューといえます。





ほぼ1kgウルトラチーズはデリバリーで税込6900円、お持ち帰りは半額の税込3450円。ほぼ1kgからあげはデリバリー・お持ち帰り共に税込2399円、ほぼ1kgポテトはデリバリー・お持ち帰り共に税込1499円です。