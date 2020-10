黒トリュフの香りが肉のうまみを引き立てる松屋の「黒トリュフソースのビーフハンバーグ定食」を食べてみた

・関連記事

ステーキのうまみを2種のソースがそれぞれ引き出している松屋の「牛ステーキ丼」を食べてみた - GIGAZINE



サクサクの衣にうまみたっぷりのカキを閉じ込めたカキフライや肉厚大判アジフライが松のやに登場したので食べてみた - GIGAZINE



かきフライ・みそ煮込み・炒めなど牡蠣のさまざまな味わいが楽しめる大戸屋の「広島産 かきフェア」を味わい尽くしてきた - GIGAZINE



ニンジンモンスターがカレーの空を彷徨う「オリジナル“黒”カレー」を野菜を食べるカレー campで食べてきた - GIGAZINE



うま味たっぷりな鴨肉とスープがしみこむ大根おろしでみぞれ鍋の雰囲気が味わえるなか卯の「鴨みぞれうどん」「鴨みぞれそば」を食べてみた - GIGAZINE



鶏天+タルタル+牛肉で満腹にしてくれる丸亀製麺の「漢気!牛肉タル鶏天ぶっかけうどん」を食べてきた - GIGAZINE

2020年10月27日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.