2026年04月23日 21時00分 メモ

オンライン賭博のために気象観測所のセンサーを温めて総額540万円以上を荒稼ぎした人物がいる可能性



パリにあるシャルル・ド・ゴール国際空港に置かれた気象観測所で、気温の観測値が短時間で大幅に増減する事象が観測されました。この出来事はオンライン賭博サイトで行われた賭けに関連しているとみられ、総額3万4000ドル(約542万円)を荒稼ぎした人物が存在する可能性が指摘されました。



INFO BFMTV. Polymarket: des parieurs ont-ils manipulé un capteur de Météo France pour s'enrichir?

https://www.bfmtv.com/police-justice/info-bfmtv-polymarket-des-parieurs-ont-ils-manipule-un-capteur-de-meteo-france-pour-s-enrichir_AN-202604200715.html



A Hair Dryer May Have Gamed a Paris Weather Sensor for $34,000 on Polymarket – Bitcoin News

https://news.bitcoin.com/a-hair-dryer-may-have-gamed-a-paris-weather-sensor-for-34000-on-polymarket/



現地時間の2026年4月6日18時30分頃、シャルル・ド・ゴール国際空港に設置されている気象観測所の測定値がわずか12分の間に約4℃も急上昇し、一時的に22.5℃に到達した後で元の気温に戻りました。また、4月15日21時30分頃にも同様の事象が発生し、気温が一時的に22℃まで上昇してから数分以内に元の気温に戻りました。





いずれのケースでも現地で異常な気候などは観測されておらず、近隣の気象観測所では同様の変化はみられず、風向きや相対湿度といった気温に関連する項目にも、本来あるべき変化は起きなかったとのこと。



気象学者であるポール・マーキス氏は、このパターンは自然現象では説明しにくいと指摘。シャルル・ド・ゴール国際空港の気象観測所は一般道からアクセスできる場所にあり、何者かがセンサー付近に加温装置を設置し、意図的に気温を上昇させたのが最も妥当な説明だとマーキス氏は主張しています。





シャルル・ド・ゴール国際空港での異常な気温が観測されたのと同時期に、オンラインギャンブルサイトのPolymarketでは奇妙な取引が行われていました。Polymarketはさまざまな現実世界のトピックについて賭けをすることが可能で、スポーツの結果や金融市場、軍事行動や戦争などありとあらゆる物事が賭けの対象となっています。



Polymarketでは気象現象に関する賭けも行われており、その中には「Highest temperature in Paris on April 6?(4月6日のパリの最高気温は？)」というものもありました。この賭けでは大半のユーザーが14℃～16℃を予想していましたが、大穴である「21℃」に賭けた1人のユーザーがおよそ1万4000ドル(約223万円)もの大金をゲットしました。このユーザーはわずか数日前にアカウントを開設したばかりだったとのこと。





また、4月15日にも同様の賭けが行われており、やはり大穴の22℃に達すると予想したユーザーがおよそ2万ドル(約319万円)という大金をゲット。仮にこれらの賭けで大穴に賭けたユーザーが同一人物だったとすると、あっという間に3万4000ドルも稼ぎ出したことになります。この賭けではシャルル・ド・ゴール国際空港の気象観測所のデータが判定に用いられていたため、何者かが高額な賭け金を手にするために観測所を温めた可能性が指摘されています。



気象学者のルーベン・ハラリ氏はフランスメディアに対し、「この2つの日付においてこのような気温変動が、これほど短期間で起こる可能性は極めて低いと思われます。センサーの仕組みに精通した人物が賭けに勝つために介入し、ちょうどいいタイミングで気温を2度上昇させたのではないかと推測されます」とコメントしました。



すでにフランス気象局は、シャルル・ド・ゴール国際空港の自動処理データシステムが改ざんされたとして、シャルル・ド・ゴール国際空港の航空輸送憲兵隊に申し立てを行っています。また、Polymarketは4月19日にこれらの賭けで使用するデータソースを、シャルル・ド・ゴール国際空港の気象観測所からル・ブルジェ空港の気象観測所に変更したとのこと。



この一件はXでも話題となっており、あるユーザーは「なんてこった。パリの空港にあったヘアドライヤーがPolymarketの気象賭け市場を混乱させて、ある人物に3万4000ドルの利益をもたらしました」と投稿し、何者かがドライヤーのような携帯用ヒーターで気温を操作したのだろうと主張しました。



holy fuck, a hair dryer at a Paris airport broke Polymarket weather markets & made someone $34,000 richer



- polymarket was settling Paris temperature bets on a single Météo France sensor sitting near the Charles de Gaulle runway perimeter - basically unguarded



- the guy bought… pic.twitter.com/ona2hP3oZc — @aaronjmars (@aaronjmars) April 22, 2026