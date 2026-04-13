2026年04月13日 13時55分 ネットサービス

Googleニュースの「おすすめ」にPolymarketの「賭け」のリンクが表示されていたことが発覚



Googleニュースにはユーザーの個人的な興味に合わせてカスタマイズされたニュースが表示される「おすすめ」セクションがありますが、そんなおすすめにニュースではなく仮想通貨で賭け事を行う予測市場であるPolymarketの賭け情報が表示されていたことが報じられました。Googleは「一時的に誤って表示された」と説明しています。



Google News Now Prominently Featuring Polymarket Bets Instead of Actual Journalism

https://futurism.com/future-society/google-news-polymarket





Google says Polymarket bets showing up in News was an ‘error’ | The Verge

https://www.theverge.com/tech/910691/google-news-polymarket-bets-error



テクノロジー系ニュースサイトのFuturismは、Googleニュースの「おすすめ」セクションにPolymarketの賭け情報が表示され、時には最上位に表示されることさえあったと報じました。また、Google検索で時事について検索したところ、Financial TimesやThe Guardian、ロイターといった主要メディアによるニュースが表示されたほか、すぐ下にPolymarketでその時事について予想する賭けのリンクが表示されたように、検索結果で高い位置に表示されることもあったそうです。





Futurismによると、Polymarketの賭け情報がGoogleニュースに表示されるようになった時期は不明ですが、2026年3月下旬頃の出来事だと考えられるとのこと。Xの投稿で最も古い報告の1つはデジタルマーケティングなどのトピックを扱うアンソニー・ヒグマン氏による以下のもので、ヒグマン氏は「うわ、Googleニュースのトップ結果はPolymarketのものになってる(笑)。もう終わりだ」と述べています。そのほか、2026年1月頃にはGoogle検索のニュース欄にPolymarketの賭け情報が表示されたと報告するユーザーもいたとされています。



Oof The Top Google News Result Is For Polymarket LOL.



We Cooked. pic.twitter.com/IFBbYFdn2A — Anthony Higman (@AnthonyHigman) 2026年3月26日



2025年11月にGoogleは予測市場プラットフォームのPolymarketとKalshiからデータを自社の金融プラットフォームに取り組むための契約を締結しました。金銭的な条件は明らかにされていませんが、ユーザーが将来の出来事に関する情報を求めた際に、Google Financeは予測市場の取引所から変動するオッズを提供する予定だとされています。今回GoogleニュースにPolymarketが表示されるようになった件がこの提携と関係しているかどうかは不明ですが、「膨大な数の賭けに関するページを生成し、それらが細かな変更を繰り返すことで、表面上は価値のあるニュース記事のように見えるPolymarketが、Googleのアルゴリズムにとって魅力的な存在になっていることは容易に想像できる」とFuturismは指摘しています。



一方で、Polymarketは「ジャーナリズムの用語を用いながら極めて無責任な虚偽情報を流布している」として批判されることもあります。また、なんでも賭博にすることの倫理的懸念や、インサイダーに関する悪いイメージも付きまとっていました。実際に、アメリカのドナルド・トランプ大統領が2026年1月3日にベネズエラに対して大規模な作戦行動を行いベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領夫妻を拘束してアメリカに移送した際に、作ったばかりのアカウントでマドゥロ大統領の退陣時期を予測して「40万9882.03ドル(約6400万円)のプラス」を獲得した人物が政府関係者ではないかと問題視されたケースもあります。このような悪いイメージを改善するため、Polymarketなどの予測市場プラットフォームはCNNの生放送ニュース番組にリアルタイムの予測データを提供したり、Wall Street Journalを発行するダウ・ジョーンズと提携して出版物に予測データを提供すると発表したりといった取り組みを進めています。



ベネズエラのマドゥロ大統領拘束直前にPolymarketで6000万円以上の利益を得たアカウントがある - GIGAZINE





そのような中でPolymarketがGoogleニュースに掲載されたことは大きな勝利とも言えます。しかし、Googleの広報担当者であるネッド・アドリアンス氏はThe Vergeの取材に対し「Googleニュースは、時事問題、出来事、重要なトピックに関するコンテンツを作成する情報源を表示するように設計されており、掲載資格のあるサイトに関するポリシーがあります。Polymarketは一時的に誤ってGoogleニュースに表示されましたが、現在はニュースに表示されていません」とPolymarketが表示されたのは意図的ではないと説明し、問題を修正して表示されなくなったことを明らかにしました。

