2026年04月13日 13時51分 ゲーム

3000万人超にプレイされた海外発の人気ノベルゲー「ドキドキ文芸部！(Doki Doki Literature Club!)」がセンシティブなテーマの描写を理由にGoogle Playから削除される



ギャルゲー風のビジュアルノベルゲームでありながら、刺激的な内容を含むことで世界的な人気を集めることとなった「ドキドキ文芸部！(DokiDokiLiteratureClub!)」が、Googleが運営するアプリストアのGoogle Playから削除されました。



Cult horror game Doki Doki Literature Club pulled from Google Play Store for its "depiction of sensitive themes" and content that "violates" its TOS | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/cult-horror-game-doki-doki-literature-club-pulled-from-google-play-store-for-its-depiction-of-sensitive-themes-and-content-that-violates-its-tos





「ドキドキ文芸部！」は2017年9月にPC向けのビジュアルノベルゲームとしてitch.ioでリリースされました。その後、Steamでもリリースされ、2024年12月には3000万人以上にプレイされています。



Doki Doki Literature Club! by Team Salvato

https://teamsalvato.itch.io/ddlc





ゲームの予告編は以下の通り。



Doki Doki Literature Club Plus! - Official Launch Trailer - YouTube





見た目は完全にギャルゲーですが、Steamの販売ページでは「このゲームは子供や、刺激に弱い方には適していません。」と記されており、ユーザーが定義したタグには「精神的恐怖」「ホラー」「ダーク」「ゴア」「暴力」といった不吉なものが多数含まれています。



そんな「ドキドキ文芸部！」は2025年12月にiOS版およびAndroid版がリリースされ、それぞれApp StoreとGoogle Playで配信されました。記事作成時点でもApp Store上では配信されているものの、Googleが4月11日にGoogle Play上から同作を削除しています。



「ドキドキ文芸部！」の開発元であるTeam SalvatoとパブリッシャーのSerenity Forgeは、Bluesky上でAndroid版「ドキドキ文芸部！」がGoogle Playから削除されたことを発表しました。Team SalvatoとSerenity Forgeによる共同声明の内容は以下の通り。



「昨日(9日)、Googleは『ドキドキ文芸部！』をGoogle Playから削除することを決定しました。その理由は、ゲーム内のセンシティブなテーマ描写が利用規約に違反しているためだそうです。ドキドキ文芸部！はメンタルヘルスを描く作品として世界中で広く評価されており、プレイヤーが『理解されている』『受け入れられている』と感じたり、自分の歩みにおいて孤独を和らげる助けとなってきました。フィクションの力を通じて他者とつながり、実際に意味のある変化をもたらすことが、我々が最も感謝している点です。そしてそれは、これからも人に届く作品、特に誰かとのつながりを必要としている人に届く作品を作り続ける原動力になっています。ドキドキ文芸部！は現在、iOS、Nintendo Switch、PlayStationなど、さまざまな主要プラットフォームで引き続きプレイ可能です。Google Playでの再配信を実現するための道を模索し、できる限りの対応を続けます。同時に、Android向けに別の配信方法の可能性についても検討しています。我々はドキドキ文芸部！をAndroid向けに提供するために努力してきました。そしてここ数カ月、情熱的なAndroidユーザーの皆さんから多くの愛と支持を受けてきました。長年にわたって応援してくださるコミュニティの皆さんに、心から感謝します。Android版ドキドキ文芸部！の今後については、引き続き最新情報をお届けします」



A statement regarding the removal of DDLC from the Google Play Store:



[image or embed] — Serenity Forge (@serenityforge.com) 2026年4月10日 6:33