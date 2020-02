2020年02月28日 10時06分 ゲーム

人気の伝染病シミュレーターゲームが中国のApp Storeから「違法なコンテンツ」として削除される



強力な病原体を作成して全世界の人類を感染&死亡させることが目的の、伝染病シミュレーターゲームが「Plague Inc.」です。同ゲームはiOSやAndroid向けにアプリも配信されており、開発はNdemic Creationsが担当しています。そんな中、中国においてインターネット規制を司る中国サイバースペース管理局が、Ndemic Creationsに対して「違法なコンテンツが含まれている」として中国のApp Store上からPlague Inc.を削除した旨を伝えたことが明らかになりました。



Plague Inc.の開発元であるNdemic Creationsは「中国を拠点とするプレイヤーと共有しなければいけない非常に悲しいニュースがある」として、中国サイバースペース管理局から「違法なコンテンツが含まれている」と通知され、中国のApp Store上からPlague Inc.が削除されたことを明かしています。Ndemic Creationsは「この状況は完全に制御不能です」として、基本的に再び中国でPlague Inc.を配信することは記事作成時点では不可能である旨を記しています。





Plague Inc.は2012年に配信開始となった伝染病シミュレーターで、全世界で1億3000万人以上のプレイヤーを抱える世界的なシミュレーションゲームであり、中国においても長年にわたって人気を得てきた有料ゲームです。Plague Inc.は過激な題材を扱うタイトルではあるものの、Ndemic Creationsは「プレイヤーが深刻な公衆衛生問題について考え、学ぶことを奨励するための知的で洗練されたシミュレーションです」と主張。加えて、「我々は中国のプレイヤーに多大な敬意を払っており、彼らがもはやPlague Inc.にアクセスしてプレイできなくなってしまったことに非常にショックを受けています」と記し、中国ユーザーにゲームを提供できなくなったことに大きく失望しているとしています。



Ndemic Creationsは「Plague Inc.が中国のApple Store上から削除されたことが、中国で起きている新型コロナウイルスの感染拡大と関連しているのかどうかは我々には不明です。しかし、Plague Inc.の教育上の重要性は、中国サイバースペース管理局のような組織によって繰り返し認識されてきたはずです」として、新型コロナウイルスとの関係は記事作成時点では不明としながら、中国サイバースペース管理局はPlague Inc.の教育上の意義を理解してきたはずと指摘。



さらに、「世界的な保健機関などと協力し、Plague Inc.が新型コロナウイルスを封じ込め、制御するための取り組みにどのような助力ができるのかについて協議を続けています」と記し、新型コロナウイルスについてPlague Inc.でも新しい取り組みを行っていることを明かしています。





Ndemic Creationsは中国のApp Storeで再びPlague Inc.を配信するために、中国サイバースペース管理局と協議を続けているとのことで、「イギリスの小さな独立系ゲームスタジオにとっての優先事項は、中国サイバースペース管理局と連絡を取り、当局側の懸念を理解し、解決策を見つけるために協力を続けることです」と記しています。



なお、Plague Inc.は中国以外の地域では通常通り販売されており、PC版の「Plague Inc: Evolved」はSteam上で1680円で販売されています。



