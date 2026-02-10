2026年02月10日 11時58分 ゲーム

SteamとEpic Games Storeから配信停止処分を受けたホラーゲーム「HORSES」についてEpic Gamesが改めて販売禁止の理由を説明



2025年末、インディーホラーゲームの「HORSES」が発売直前になってEpic Games Storeでの販売を禁止されました。これについて、Epic Gamesが改めて理由を説明しています。



Epic Games Refutes Claims By Horses Developer About The Banned Game - GameSpot

https://www.gamespot.com/articles/epic-games-refutes-claims-by-horses-developer-about-the-banned-game/1100-6538044/



イタリアのミラノにあるインディーゲームスタジオ・Santa Ragioneが販売する一人称視点のホラーゲームが「HORSES」です。プレイヤーは人里離れた農場を手伝いながら夏を過ごす大学生となり、徐々に恐怖が渦巻く状況に陥っていきます。



HORSES Launch Trailer - YouTube





Santa Ragioneは2025年12月に「HORSES」をEpic Games Storeで配信開始することを予定していたのですが、配信開始24時間前になってEpic Gamesから配信停止の通知を受けたことを明かしました。



Santa RagioneがEpic Gamesから受け取った配信停止通知が以下です。



Epic Games StoreでHORSESを配信することはできません。審査の結果、Epic Games Storeコンテンツガイドライン、具体的には『不適切なコンテンツ』および『差別的または中傷的なコンテンツ』に関するポリシーに違反していることが判明したためです。『不適切なコンテンツ』ポリシーは、『性行為を露骨または頻繁に描写する、または適切なラベル、レーティング、年齢制限が付いていない』コンテンツを禁止しています。『差別的または中傷的なコンテンツ』ポリシーは、虐待や動物虐待を助長するコンテンツを禁止しています。これらに該当するコンテンツはガイドラインで禁止されており、Epic Games Storeで配信することはできません。さらに、Epic Gamesが審査したコンテンツに基づいてIARCアンケートに回答したところ、成人向け(AO)レーティングが付与されました。AOレーティングが付与された製品はEpic Games Storeで配信できません。ただし、ブロックチェーンまたはNFT技術の使用のみを理由にAOレーティングが付与された製品については例外となります。今後の対応にはいくつかの選択肢があります。1：コンプライアンスを確保するために製品を更新し、審査のために再提出する。2：当社の判断に誤りがあると思われる場合は、この決定に対して異議を申し立てることもできます。異議申し立ては、このメールに返信するか、開発者サポートサイトでプライベートディスカッションを作成してください。トピックとして『Epic Games Store』を選択してください。3：タイトルまたはコンテンツを変更して別のゲームに転用することはできません。手続きを続行しない場合は、この製品の提出料を返金いたします。



HORSESが配信停止処分を受けたことについて、Epic Gamesのスティーブ・アリソン副社長は「我々はSanta Ragioneを愛している」とGame Fileとのインタビューで語りました。しかし、アリソン副社長はHORSESに含まれるアダルトコンテンツは「削除に値する」とも述べています。



これに対して、Santa RagioneはBlueskyで「Epic Gamesはゲームの内容について明らかに誤った発言をしており、主張を裏付ける詳細情報の提供を拒否し、通常は開発者が異議申し立てを行うためのリンクが含まれているAO IARC認証を開示していません。彼らは『Santa Ragioneを愛している』のではなく、事実上我々を無視しています」と述べ、Epic Gamesの対応を非難しました。



Epic made provably incorrect statements about the game’s content, refused to provide details supporting their claims, and has not shared their claimed AO IARC certificate, which normally includes a link for the developer to appeal. They do not ‘love that studio’, they have effectively ghosted us



[image or embed] — Santa Ragione (@santaragione.com) 2026年2月7日 20:44



これに対して、Epic Gamesのシニアコミュニケーションマネージャーであるブライアン・シャロン氏はIGNに対して「当社のチームがこのゲームをプレイしたところ、Epic Games Storeのコンテンツガイドライン、特に『不適切なコンテンツ』と『差別的または中傷的なコンテンツ』に関するポリシーに違反していることが判明しました」とコメントし、Epic Games Storeでの配信は許可されないことを改めて強調しました。



さらに、「ゲームのレーティングアンケートに自ら回答し、二次チェックを行いました。その結果、コンテンツは成人向け(AO)レーティングとなりました。このレーティングのゲームはEpic Games Storeでは許可されていません」「これは正式な審査ではないため、開発チームと共有できる証明書はありません。開発者には、違反したポリシーの内容を説明しました。開発者から異議申し立てがあった際には、コンテンツを再審査し、この決定は適切に適用されたものであり、今後も有効であると伝えました」とも説明しています。



なお、Santa RagioneはHORSESがSteamからも配信停止処分を受けたことを明かしています。HORSESがSteamから拒絶されたのは2023年のことで、Steamによる配信停止処分についてSanta Ragioneは「2023年6月、予定されていた発表のわずか数日前にHORSESがSteamで配信されないという通知を受け取りました。問題のコンテンツに関する具体的な詳細は何も示されませんでした。2年間にわたり、説明とコンプライアンスへの道筋を求めてきましたが、『Steamの一般的なガイドラインに従うように』とだけ指示され、審査と異議申し立てのリクエストは繰り返し拒否されてきました。今回の禁止措置は決済代行者が導入したアダルトコンテンツ制限とは一切関係ありません」と説明しています。



なお、SteamとEpic Games Storeという大手ゲーム販売プラットフォームから拒絶されたHORSESですが、同作はEpic Games Storeからの拒絶の報道から2週間で1万8000本を売上たことを報告しています。なお、HORSESはGOG.comとitch.ioで配信されており、販売価格は4.99ドル(約780円)です。GOG.comでは650件のレビューがあり、評価は星5中4.4とかなりの高評価を獲得していました。



HORSES on GOG.com

https://www.gog.com/en/game/horses



HORSES by Santa Ragione, AndreaLB

https://santaragione.itch.io/horses

