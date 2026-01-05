2026年01月05日 13時50分 メモ

ベネズエラのマデュロ大統領拘束直前にPolymarketで6000万円以上の利益を得たアカウントがある



何でも賭けの題材にするプラットフォーム・Polymarketで、「ベネズエラのマデュロ大統領は2026年1月31日までに退陣する」という題材に、ほぼ新規作成状態だったアカウントが大金を賭け、6000万円以上の利益を上げていたことが明らかになっています。



Someone made $400,000 on Polymarket betting on Nicolás Maduro’s capture | The Verge

https://www.theverge.com/news/853765/someone-made-a-ton-of-money-betting-on-maduros-capture





Maduro's capture gives Polymarket, prediction market traders huge profits

https://www.axios.com/2026/01/03/maduro-capture-bets-trade-prediction-markets



2026年1月3日、アメリカのドナルド・トランプ大統領は、ベネズエラに対して大規模な作戦行動を行い、マデュロ大統領夫妻を拘束してアメリカに移送したことを明らかにしました。



アメリカがベネズエラに対する大規模攻撃を実施しマドゥロ大統領夫妻を拘束して国外へ移送 - GIGAZINE





アメリカは以前からベネズエラを麻薬の密輸元だとして警戒し、2025年9月には東部太平洋で密輸船とみられる船3隻を撃沈し乗組員8人を殺害しています。また、ベネズエラ沖に空母打撃群を派遣して、圧力をかけていました。



そんな中、なんでも賭けの題材にする予測プラットフォームのPolymarketでは「マデュロ大統領の退陣時期は？」という賭けが2025年11月3日にスタートしました。



Maduro out by...? Predictions & Odds | Polymarket

https://polymarket.com/event/maduro-out-in-2025/maduro-out-by-january-31-2026-318



賭けの具体的な内容は、マデュロ大統領が期限日までに権力の座から降りるかどうかを問うもので、本人による大統領辞任の申し出のほか、拘束されるなどの理由で地位を失ったり、ベネズエラの大統領としての義務を果たせなくなったりすれば「降りた」とみなされるルールでした。





選択肢は「2025年11月30日まで」「2025年12月31日まで」「2026年1月31日まで」「2026年2月28日まで」「2026年3月31日まで」「2026年12月31日まで」が設けられていて、アメリカによる拘束作戦が実施される直前まで、「2026年1月31日までに退陣する」という選択肢はそこまで人気ではなかったそうです。



問題のアカウントは2025年12月末に作られたばかりのもので、まず「アメリカ軍はいつまでにベネズエラに展開する？」というテーマで、「2025年1月31日まで」の選択肢を96ドル(約1万5000円)で購入。その後、マデュロ大統領退陣のテーマで「2026年1月31日までに退陣」の選択肢を1238.34ドル(約19万5000円)と85ドル(約1万3000円)で連続購入。



さらに大統領退陣の選択を買い足しつつ、他にも2つの「アメリカ軍によるベネズエラ攻撃」を扱うテーマにも参加し、合計4つのテーマで3万3934.34ドル(約533万6000円)を投じました。





このアカウントは結局、2つのテーマで43万7957.38ドル(約6887万円)の払い戻しを受け、残る2つのテーマでは約5800ドル(約91万円)で売却を行ったことで、トータル収支は「40万9882.03ドル(約6400万円)のプラス」となっています。



@0x31a56e9E690c621eD21De08Cb559e9524Cdb8eD9-1766730765984 on Polymarket

https://polymarket.com/@0x31a56e9E690c621eD21De08Cb559e9524Cdb8eD9-1766730765984?tab=activity



答えを当てたユーザーは他にも多くいますが、作ったばかりのアカウントで的確に利益を上げていることから「すごい」と称賛する声のほか「トランプ大統領では？」と述べるユーザーもいました。



なお、Polymarketでは2025年のノーベル平和賞受賞者予想も行われ、受賞者発表当時に初めて賭けに参加したユーザーがベネズエラのマリア・コリナ・マチャド氏による受賞で500万円を稼いだことがあり、ベネズエラ事情に詳しいユーザーが参入してきているのかもしれません。



2025年ノーベル平和賞を受賞したマリア・コリナ・マチャド氏は何をした人なのか？ - GIGAZINE

