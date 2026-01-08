2026年01月08日 12時30分 ネットサービス

オンライン賭博のPolymarketで「アメリカによるベネズエラ侵攻はいつ発生するか」という賭けに総額17億円以上が集まるも「勝敗の基準が曖昧」という非難が殺到



Polymarketは「大統領になるのは誰か？」「ノーベル賞を受賞するのは誰か？」「試合の勝敗はどっちか？」といったあらゆる事柄に金銭を賭けられる賭博プラットフォームです。Polymarketでは「アメリカによるベネズエラへの侵攻はいつまでに発生するか？」という賭けも実施されているのですが、記事作成時点では「ベネズエラ侵攻はまだ発生していない」と判断されており、その判断基準の曖昧さに非難の声が集まっています。



https://polymarket.com/event/will-the-us-invade-venezuela-in-2025



Polymarketではジャンルを問わず多様な事柄に対する賭けが行われています。実際にPolymarketにアクセスしてみると、トップページには「2028年のアメリカ大統領選挙の勝者は誰か？」「2026年のスーパーボウルの勝者はどのチームか？」「ストレンジャー・シングスの新エピソードはいつ公開されるか？」といった賭けが並んでいます。





今回物議を醸しているのは、「アメリカによるベネズエラへの侵攻はいつまでに発生するか？」という賭けです。この賭けは「2025年12月31日までに侵攻発生」「2026年1月31日までに侵攻発生」「2026年3月31日までに侵攻発生」「2026年12月31日までに侵攻発生」の4つの選択肢に対して「Yes」「No」のいずれかを回答する形式で実施されており、記事作成時点で総額1110万2705ドル(約17億円)もの掛け金が集まっています。





賭けのルール説明欄には「この賭けはベネズエラの一部に対する支配を確立することを目的とした軍事攻撃が始まった場合に『Yes』と判定される。それ以外の場合は『No』と判定される」と記されています。また、アメリカ軍によるニコラス・マドゥロ大統領拘束作戦が実施された翌日の2026年1月4日には「この賭けは支配の確立を目的としたアメリカ軍の作戦を対象としている。トランプ大統領はベネズエラ政府との協議に言及してベネズエラを『統治する』と発言したが、この発言だけではマドゥロ大統領拘束作戦が軍事侵攻に該当するとはみなせない」という補足情報が追加されました。





アメリカ軍による作戦実行やPolymarketの補足情報追加を受けて、賭けのコメント欄には「どのような行為が軍事侵攻とみなされるかが曖昧である」とする非難の声が集まっています。





ちなみに、Polymarketではベネズエラに関する賭けが複数実施されており、アメリカ軍による作戦実行直後には「アメリカ軍はいつまでにベネズエラに展開する？」「マドゥロ大統領の退陣時期は？」といった賭けに参加した新規アカウントが6000万円以上の利益を獲得したことが話題になっていました。



なお、Polymarketは世論が反映されるプラットフォームとしても注目を集めており、2026年1月8日にはウォール・ストリート・ジャーナルおよびダウ・ジョーンズとパートナーシップを締結して予測データの公開などを実施することを発表しています。



また、Polymarketと同様の賭博プラットフォームであるKalshiは政府関係者による賭けへの参加を禁止してインサイダー取引の発生を抑えようとしています。

