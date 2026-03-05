2026年03月05日 16時00分 メモ

イランへの軍事攻撃を受けて核兵器の使用を予測する賭け市場をPolymarketがすべて削除、2025年を期限とする契約では総額2億円以上の取引高を記録



予測市場プラットフォームのPolymarketが、イランに対する軍事攻撃の発生を受けて、核兵器の使用を予測するすべての賭け市場を削除する決定を下しました。特に2025年末を期限とした契約には、総額で170万ドル(約2億6000万円)を超える資金が投じられており、国際情勢の緊迫化に伴う極端な予測への関心が急速に高まっていました。



How Anonymous Bettors Cashed In on the Iran Strike, Just Hours Before It Happened - The New York Times

https://www.nytimes.com/2026/03/03/upshot/prediction-markets-iran-strikes.html





Polymarket shelves nuclear detonation markets after outcry

https://www.coindesk.com/markets/2026/03/04/polymarket-shelves-nuclear-detonation-markets-after-outcry



Polymarketは仮想通貨を利用して未来の出来事の結果を予測し、その成否に資金を賭ける分散型の予測市場プラットフォームです。政治、経済、スポーツ、地政学的リスクなど幅広い分野が対象となっており、多数の参加者による予測を価格に反映させています。一方で、現実の惨事や戦争を投機の対象とする倫理的問題や、特定の法的規制の枠外で運営されている点が議論の的となることもあります。





過去にはアメリカによるベネズエラ侵攻はいつ発生するかという賭けに総額17億円以上が集まったことが話題となりました。この時は「どのような行為が軍事侵攻とみなされるかが曖昧である」とする非難の声が集まっていました。



オンライン賭博のPolymarketで「アメリカによるベネズエラ侵攻はいつ発生するか」という賭けに総額17億円以上が集まるも「勝敗の基準が曖昧」という非難が殺到 - GIGAZINE





今回の市場削除の背景には、不自然なタイミングでの資金流入によるインサイダー取引の疑いがあります。2025年末以降、アメリカが翌日までにイランへの軍事攻撃を開始するという予測に対して多額の賭けを行うユーザーはほとんど見られず、市場は静観の状態にありました。



ところが、実際にイランへの攻撃が開始される前日になって、150を超える特定のアカウントが突如として攻撃の発生を予測する側に多額の資金を投じていたとのこと。これは、軍事作戦の情報を事前に把握していた者が利益を得るために市場を利用した可能性が考えられます。



Polymarketでは核兵器の使用の是非だけでなく、例えば「イスラエルがイランの核施設を直接攻撃するか」や「アメリカが公式に宣戦布告を行うか」といった項目、さらには「特定の軍事境界線が突破される具体的な日付」など、多角的な軍事・政治シナリオが賭けの対象になっていました。これらの市場は紛争が激化するたびに取引量が増加し、一部の投資家にとっては地政学的危機の回避策や投機の手段として機能していた側面があります。





また、こうした賭け市場は人道的な悲劇や国際的な惨事を利益追求の対象にしているという倫理的な批判も根強く、運営側の判断が注目されていました。特に攻撃直前の不審な動きは、情報の透明性や市場の健全性を著しく損なうものとして、規制当局からも厳しい視線が注がれています。



Polymarketがすべての関連市場を削除したことは、予測市場が軍事情報の漏洩やインサイダー行為の温床になることを防ぐための緊急措置であったと考えられますが、投じられた多額の資金の行方を含め、今後さらなる詳細な調査が進められる見通しです。

