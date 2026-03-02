2026年03月02日 11時53分 メモ

予測市場のPolymarketで830億円もの取引がアメリカ・イスラエルによるイランへの攻撃に関する予測で発生



現実世界のあらゆる出来事を予測して賭けを行うことができる予測市場が人気を集めています。そんな予測市場の中でも世界最大規模のサービスであるPolymarketで、2026年2月28日にアメリカとイスラエスによって行なわれたイランへの爆撃に関する予測取引で、5億2900万ドル(約830億円)が取引されたとBloombergが報じています。



Polymarket Iran Bets Hit $529 Million as New Wallets Raise Insider Concerns - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-28/polymarket-iran-bets-hit-529-million-as-new-wallets-draw-notice



Polymarket saw $529M traded on bets tied to bombing of Iran | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/03/01/polymarket-saw-529m-traded-on-bets-tied-to-bombing-of-iran/





2026年2月28日、アメリカとイスラエルはイランに大規模な軍事攻撃を始めました。アメリカのドナルド・トランプ大統領はイランへの攻撃理由として、イランの核およびミサイル開発の阻止を挙げています。イランの国営放送によると、アメリカおよびイスラエルによるミサイル爆撃により、ホルムズ海峡近くにある南部ミナブで学校が爆撃され、生徒57人が死亡したそうです。また、イランの最高指導者であるハメネイ師も死亡したと報じられています。



米・イスラエルがイラン攻撃、生徒ら死亡 イラン反撃、周辺国に拡大 [アメリカとイスラエル、イランを攻撃 報復も]：朝日新聞

https://www.asahi.com/articles/ASV2X231WV2XUHBI03GM.html





アングル：イラン攻撃に踏み切ったトランプ氏、外交政策で最大の賭け | ロイター

https://jp.reuters.com/world/us/XCVYB3HPGBM7BF72PIPF5V3MBA-2026-02-28/



Bloombergの報道によると、Polymarketではこのアメリカ・イスラエルによるイランへの攻撃のタイミングに関する取引も行われており、合計で5億2900万ドルもの取引が発生したそうです。





分析会社であるBubblemapsの分析によると、攻撃の直前に新規作成された6つのアカウントが「アメリカが2026年2月28日までにイランを攻撃する」と正確に予測し、100万ドル(約1億5700万円)の賭け金を得たことが明らかになりました。なお、これらの6つのアカウントはインサイダー取引を疑われています。



Bubblemapsのニコラス・ヴァイマンCEOは、「戦争や紛争に関わる情報の流布とPolymarketの匿名性が相まって、情報に通じた参加者が早期に行動する動機を生み出す可能性がある」と指摘しました。



なお、Polymarketユーザーに分析ツールを提供するスタートアップ・Polysightは2026年1月に、「イランの最高指導者であるハメネイ師が3月末までにその役職を退く」という賭けが急増していることを指摘しています。



we may have our first signals of 2026...



we’re seeing unusual positioning in the Iran markets



this is is risky, but the wave of new wallets are buying in with heavy concentration cannot be ignored.



let’s dive in👇 pic.twitter.com/x3Vzl6Kv22 — Polysights (@Polysights) January 12, 2026



アメリカ・イスラエルによるイランへの攻撃に関して、Polymarketの競合である予測市場サービスのKalshiは、「ハメネイ師の退陣」に関する取引は「死に直結するため無効」と発表しました。



Kalshiのタレク・マンスールCEOはX上で「ハメネイ師について。我々は死に直接結びついた取引をリストアップしません。潜在的な結果に死が含まれる取引がある場合、我々は人々が死から利益を得ることを防ぐルールを設計しています」と述べ、ハメネイ師の死後に取引を行ったアカウントに払い戻しを行うと発表しています。他にも、マンスールCEOは「ハメネイ師に関する取引を設けること自体は重要」としつつ、「特定の人物の死を直接決済条件とするような取引は、アメリカの規制上認められていない」と説明しました。



On Khamenei:



We don’t list markets directly tied to death. When there are markets where potential outcomes involve death, we design the rules to prevent people from profiting from death. That is what we did here.



I know some of you disagree and prefer that we list these… — Tarek Mansour (@mansourtarek_) March 1, 2026



なお、一部のユーザーは今回のKalshiの対応に怒りを表明しています。

