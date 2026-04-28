2026年04月28日 12時05分 ハードウェア

Samsungのスマートグラス「Galaxy Glasses」がリークされる



2026年後半のリリースが予想されているSamsungのスマートグラスがリークされました。見た目やスペックなどいくつかの情報が明らかになっています。



Exclusive: This is the Samsung Galaxy Glasses

https://www.androidheadlines.com/samsung-galaxy-glasses



これがSamsungのスマートグラスです。社内では「Jinju」と呼ばれているそうです。





JinjuはXRデバイス向けOSの「Android XR」で動作するモデルで、GoogleのAI「Gemini」と統合される予定。カメラや指向性スピーカーを備えていますが、ディスプレイがなく、スマートフォンなど他のデバイスで情報を確認するものと予想されています。プロセッサにはQualcommのスマートグラス向けチップ「Snapdragon AR1」を採用し、カメラはソニーの12MPイメージセンサー「IMX681」を搭載。重量は約50gで、バッテリー容量は155mAhです。



Geminiが統合されることで、標識の翻訳、写真の撮影、天気の確認、Google Mapsを使った経路案内など、さまざまなことをGeminiに依頼できるようになると見られています。





発売日について、JinjuをリークしたAndroid Headlinesは「2026年7月に予定されているイベント『Unpacked』で登場する可能性があります。ただし、すぐに発売される可能性は低く、2025のGalaxy XRと同様にティザー的な発表となり、後日発売される可能性が高いです」と予想しました。



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Jinjuにはディスプレイがありませんが、ディスプレイを搭載した高価なモデル「Haean」も開発中と伝えられています。Haeanは2027年に登場する可能性があります。



スマートグラス市場ではMetaが一歩先を行っているため、Android Headlinesは「Samsungは非常に競争の激しい市場に参入します。Meta、Google、XREAL、Rokid、さらにはAppleまでもがスマートグラスを投入、または投入予定であり、Samsungにとっては非常に強力な相手となるでしょう」と分析しました。

