2026年02月13日 13時45分 メモ

イスラエルの軍事情報が漏れて賭博サイト「Polymarket」での荒稼ぎに悪用されたことが判明



Polymarketは「スポーツイベントの勝敗」や「選挙の結果」など日常のあらゆる事柄を賭けの対象にできるオンライン賭博プラットフォームです。そんなPolymarketに関して、イスラエル軍が「機密情報が外部に持ち出され、軍事作戦に関する賭けに使用された」と発表しました。イスラエル軍は事件に関与した人物を逮捕しています。



אנשי מילואים נעצרו בחשד להימורים במידע מסווג | דף הבית

https://mod.gov.il/כתבות-ומבזקים/חדשות-משרד-הביטחון/אנשי-מילואים-נעצרו-בחשד-להימורים-במידע-מסווג





Israel charges two over betting on military operations | News | Al Jazeera

https://www.aljazeera.com/news/2026/2/12/israel-charges-two-over-betting-on-military-operations



IDF reservist and civilian indicted for using classified info to place bets on Polymarket | The Times of Israel

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-reservist-and-civilian-indicted-for-using-classified-info-to-place-bets-on-polymarket/



Polymarketは日常のあらゆる事柄を賭けの対象にできるオンライン賭博サイトです。実際にPolymarketにアクセスしてみると、「FRBの会合で金利はどうなるか？」「ビットコインの価格は上がるか下がるか？」「イーロン・マスクは1週間で何回ポストするか？」「冬季五輪で最も多くの金メダルを獲得する国はどこか？」といった多種多様な賭けが並んでいました。





2024年のアメリカ大統領選挙も賭けの対象となっており、大手メディアが「接戦」という世論調査結果を報じていたのに対してPolymarketではドナルド・トランプ氏に多くの賭け金が集まっている状態でした。こうした事例からPolymarketは「世論が正確に反映されるプラットフォーム」としても注目されており、「経済指標や政治イベントをアナリストより高い精度で予測できている」という研究結果も報告されています。



2024年アメリカ大統領選は大手メディアの世論調査では接戦だったが予測賭博サイトではトランプ圧倒的有利の予想だった - GIGAZINE





一方で、不正に得た情報を用いて荒稼ぎしようとするユーザーも存在します。実際に2025年にマリア・コリナ・マチャド氏がノーベル平和賞を受賞した際には受賞発表の直前になって「マチャド氏に大量ベットする新規アカウント」が登場。ノーベル賞委員会が調査した結果、不正アクセスによって情報が漏れていた可能性が濃厚となったことが2026年1月末に発表されています。



2025年ノーベル平和賞を受賞したマリア・コリナ・マチャド氏は何をした人なのか？ - GIGAZINE





イスラエル軍による発表によると、軍事情報の漏えいに関わったとして予備役兵士と民間人を逮捕したとのこと。予備役兵士は軍内部で得た軍事情報を悪用し、軍事作戦の発生に関するPolymarket上の賭けに参加したとされています。



הותר לפרסום: בפעילות משותפת של שב״כ, ימ״ר ארזים במלמ״ב ומשטרת ישראל, נעצרו לאחרונה מספר חשודים, ביניהם אזרח ואנשי מילואים, בחשד כי ניהלו הימורים באתר ״פולימרקט״ בנוגע להתרחשותם של מבצעים צבאיים וזאת על בסיס ידיעות מסווגות, שאליהן היו חשופים אנשי המילואים מכוח תפקידם בצבא.



>> — Ministry of Defense (@Israel_MOD) February 12, 2026



イスラエル軍は具体的な賭けの情報を明かしていませんが、The Times of Israelによると、Polymarketでは2025年6月に発生したイスラエルによるイランへの軍事攻撃に関する賭けが実施されており、「ricosuave666」というユーザーが「驚くほど正確な数万ドル(数百万円)のベット」を行い約15万ドル(約2300万円)を稼いでいたとのこと。



イスラエル軍は「今回の事件によって作戦上の損害は発生していない」と述べつつ「このような行為は軍と国家に真の安全保障上のリスクをもたらす」と強調しています。

