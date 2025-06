2025年06月13日 11時15分 メモ

イスラエルがイランの核関連施設を標的とした先制攻撃を実施し報復に備えて非常事態宣言を発令



2025年6月13日、イスラエル軍がイランへの空爆を開始したことが明らかとなりました。攻撃はイランの核関連施設を狙ったものであり、イスラエルではイランによる報復に備え、非常事態宣言が発令されています。



Israel strikes Iran, explosions in Tehran, Rubio says no US involvement or assistance | CNN

https://edition.cnn.com/world/live-news/israel-iran-strikes-news-06-12-25-hnk-intl?t=1749777865291





Israeli military conducts airstrikes on Iran

https://www.nbcnews.com/world/israel/israel-iran-strikes-rcna212729



Live: Israel launches ‘major strike’ on Iran’s military, nuclear sites | Military News | Al Jazeera

https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/6/13/live-explosions-reported-in-iran-amid-israel-tensions



イスラエルとイランは、イランの核開発を巡って激しく対立しており、これまでにもたびたびイスラエル軍はイランへの空爆を実施してきました。2025年6月には、イスラエルうがイランの核施設を攻撃する準備を完了したと報じられ、さらに緊張が高まっていました。



中東再び緊張 イラン、「攻撃準備」報道のイスラエルをけん制 | 毎日新聞

https://mainichi.jp/articles/20250613/k00/00m/030/019000c



6月12日にはアメリカのドナルド・トランプ大統領が「差し迫っていると言いたくないが、十分に起こり得る事態だ」と明言しており、数日以内にイスラエルが軍事行動を起こす可能性が高いと報じられていました。



そして6月13日、イスラエル軍がイランへの空爆を開始したと報じられました。イスラエル軍当局者は、今回の攻撃はイランの核開発計画と長距離ミサイル能力を標的としたものだと述べています。





中東メディアのアルジャジーラは、現地時間の6月13日午前3時頃にイランの首都テヘランで数回の爆発音が聞こえ、軍関係者が住んでいる住宅街の付近から煙が確認されたと報じています。イラン国営メディアによると、テヘランの住宅で女性や子どもを含む多数の民間人が死亡したとのことです。



軍当局者は会見で、「先制的で、正確な、共同攻撃」によってイランの数十の標的を狙ったと主張。また、イスラエルの安全保障の関係筋によると、最初の攻撃ではイランの最高軍事指導者と上級核科学者が標的になったとのこと。



イスラエルではイランからの報復に備えて非常事態宣言が発令され、学校や集会、不要不急の仕事を禁止しました。CNNのエルサレム支局長であるオレン・リーバーマン氏は、非常事態宣言の発令に伴ってエルサレム全域でサイレンが鳴らされ、住民のスマートフォンにも警報が届いたと語っています。



イスラエルの国防大臣を務めるイスラエル・カッツ氏は6月13日早朝の声明で、「イスラエルによるイランへの先制攻撃に続き、近い将来、イスラエルとその民間人に対するミサイルとドローンによる攻撃が行われることが予想される」と述べました。



イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相はテレビ演説で、「イスラエルは先ほど、イスラエルの存続に対するイランの脅威を後退させるための軍事作戦『Rising Lion(ライジング・ライオン)』を開始しました。この作戦は脅威を排除するのに必要な日数だけ継続されます。テヘランの暴君たちはこの10年間、厚かましくも公然とイスラエルの破壊を呼びかけてきました」「私たちはイランの核兵器化計画の核心部分を攻撃しました。ナタンズにあるイランの主要なウラン濃縮施設を標的としたほか、イランの核爆弾の開発に携わる核科学者たちも標的としました。また、イランの弾道ミサイル計画の中核部分も攻撃しました」と語りました。





アメリカがイランとの核開発協議を6月15日に予定していたため、トランプ大統領は今回の攻撃に先立って「われわれは合意に近づいている。私は合意があると考えているかぎり、踏み込んでほしくない。なぜなら台なしになるかもしれないからだ」とイスラエルにくぎを刺していました。



CNNは、事前の警告にもかかわらずイスラエルがイランを攻撃したことで、トランプ大統領が就任早々に試練に突き落とされたと指摘。「これは、トランプ大統領とネタニヤフ首相との、すでに緊張した関係に暗い影を落とすことになります。トランプ大統領はネタニヤフ首相と数カ月にわたり激しく意見が対立しており、今週にも攻撃を控えるよう強く求めていました」とCNNは報じました。



アメリカ政府のマルコ・ルビオ国務長官は、「今夜、イスラエルはイランに対して一方的な行動を取りました。私たちはイランへの攻撃には関与しておらず、最優先事項は地域における米軍の保護です。イスラエルは、今回の行動は自国防衛のために必要だと考えていると、私たちに伝えてきました。トランプ大統領と政権は、米軍の保護に必要なあらゆる措置を講じており、地域のパートナーと緊密な連絡を維持しておきます。はっきりさせておきますが、イランはアメリカの仲間や関係者を標的にするべきではありません」と述べています。