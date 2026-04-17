2026年04月17日 21時00分 サイエンス

自然の美しさに畏敬の念を抱かせる「ありのままの鉱物標本」を撮影した写真



ロンドン大学ロイヤル・ホロウェイの大学院生であるウェイン・シャンブリス氏が、アメリカのロサンゼルス自然史博物館で開催されている「Unearthed:Raw Beauty(発掘：ありのままの美しさ)展」で撮影したさまざまな鉱物の写真をブログで公開しました。



God sleeps in the minerals | Chamblissian

https://wchambliss.wordpress.com/2026/03/03/god-sleeps-in-the-minerals/



Unearthed: Raw Beauty | Natural History Museum

https://nhm.org/unearthed-rare-mineral-exhibition



Natural History Museum Presents Unearthed: Raw Beauty, an Exhibition of Some of the Rarest and Most Spectacular Mineral Specimens Ever Discovered | Natural History Museums of Los Angeles County

https://nhmlac.org/press/natural-history-museum-presents-unearthed-raw-beauty-exhibition-some-rarest-and-most



ロサンゼルス自然史博物館では2025年12月14日～2026年4月18日にかけて、「発掘：ありのままの美しさ展」という企画展が開催されています。この展示はこれまで発見された中でも特に巨大かつ希少な鉱物標本を、「加工されていない自然な状態」で展示するというものです。





ロサンゼルス自然史博物館の館長であるロリ・ベティソン・ヴァルガ博士は、「『発掘：ありのままの美しさ展』に展示されている標本は、鉱物界においてその規模と希少性の点で実に素晴らしいものです。このような展示会において、未加工の原石のままの大型鉱物が展示されることはめったにありませんし、これほど多くの見事な標本が一堂に会することはまれです。当館のコレクションからも多数を厳選しました。このたぐいまれな石や結晶の数々は、まるで別世界のような体験をもたらしてくれます」と語っています。



シャンブリス氏は「発掘：ありのままの美しさ展」で撮影したさまざまな写真をブログで公開しています。



ごつごつした岩の中から突き出すような結晶が飛び出し、青色・黄色・赤色とさまざまな色で輝く鉱物。





結晶がバラの花のような形になっていたり、巨大な松ぼっくりに見える鉱物もあります。





まるで宝石のように輝くアンモナイトの化石もありました。





紫色の石の土台から半透明の細長い結晶が突き出た、ゲームのセーブポイントみたいな鉱物も。





人工のものとしか思えないような立方体の鉱物もありました。





この菊の花が咲き誇っているかのような岩は、黒い頁岩(けつがん)の中で天青石という鉱物の結晶が成長したものだとのこと。





シャンブリス氏の写真は、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsでも話題となっています。



God sleeps in the minerals | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=47778475



地元の鉱物クラブに所属しているというユーザーは、「こういった巨大で完璧な標本を実際に目にすると、いつも息をのんでしまいます。こんなものが地中に埋もれているなんて信じられません」とコメント。いくつかの鉱物博物館に行ったことがあるというユーザーは、意外にも健康被害で取り沙汰されることが多い「アスベスト(石綿)」の結晶が美しいと述べていました。

