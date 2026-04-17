2026年04月17日 21時30分 ハードウェア

メモリ価格高騰の影響でMetaが「Quest 3」を値上げ



MetaがVRヘッドセット「Meta Quest」シリーズの値上げを発表しました。原因はコンポーネント、特にメモリチップの価格高騰だとのことです。



An Update on Meta Quest Pricing - Meta | Metaストア (ja)

https://www.meta.com/ja-jp/blog/update-meta-quest-pricing/





Meta blames RAM shortage for $100 Quest 3 price hike | The Verge

https://www.theverge.com/tech/912921/meta-quest-3-3s-vr-price-hike-ram-memory-shortage



Meta Quest headset prices are going up on April 19

https://www.engadget.com/ar-vr/meta-quest-headset-prices-are-going-up-on-april-19-143259031.html



値上げが発表されたのは2023年10月発売の「Meta Quest 3」(512GBモデル)と、2024年10月発売の「Meta Quest 3S」(256GBモデル・128GBモデル)です。



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Metaによると、高性能VRヘッドセットを構築するにあたって重要なコンポーネント、特にメモリチップの価格が世界的に高騰しており、Questで期待されるハードウェアやソフトウェア、サポートの品質を提供し続けるためには価格調整が不可欠だったとのこと。



各製品の価格変更内容は以下の通りで、アメリカではQuest 3Sが50ドル(約7970円)、Quest 3が100ドル(約1万5900円)の値上げとなっています。日本での価格は付加価値税を含めたもので、Quest 3Sも搭載ストレージが多いほど値上げ幅が大きいという差が出ています。



改定前価格 改定後価格 Meta Quest 3S(128GBモデル) 299.99ドル(約4万7800円)

4万8400円 349.99ドル(約5万5800円)

5万9400円 Meta Quet 3S(256GBモデル) 399.99ドル(約6万3800円)

6万4900円 449.99ドル(約7万1700円)

7万7000円 Meta Quest 3(512GBモデル) 499.99ドル(約7万9700円)

8万1400円 599.99ドル(約9万5700円)

10万2300円



アクセサリの価格改定はないとのこと。新価格は2026年4月19日(日)から適用されます。

