2026年02月28日 17時08分 メモ

イスラエルがイランへ先制攻撃を実施、アメリカとの共同作戦



現地時間2026年2月28日(土)早朝、イスラエルがイランに対する攻撃を開始したことをイスラエル・カッツ国防相が発表しました。



Israel launches preemptive strike against Iran, defense minister says | Fox News





Israel has launched a preemptive attack on Iran, Defense Minister Katz says; sirens sound across Israel | The Times of Israel





Israel, US attacking Iran; explosions seen in Tehran; Israelis told to stay near safe rooms after sirens wail | The Times of Israel





【速報中】イスラエルがイランを攻撃と発表 テヘラン中心部で爆発音 [イスラエル・イラン情勢]：朝日新聞





カッツ国防相は先制攻撃について「イスラエルに対する脅威を取り除くため」と説明し、イランからの報復に備えて特別非常事態宣言を発令しました。国防軍のツヴィカ・テスラー氏もイランからの攻撃の可能性を挙げ「適切なタイミングで国民に警告を出せるようあらゆる手段を講じている」と語っています。





今回の攻撃について、アメリカの当局者はイスラエルが単独で行ったものではなく、アメリカとの共同作戦であることを明かしています。



アメリカのドナルド・トランプ大統領も、大規模な作戦行動をイランで開始したことを明らかにする声明を自らのSNS・Truth Socialで発表しました。





イスラエルの報道によると、作戦は数カ月前から計画されてきたもので、初期段階は4日間続く予定だそうです。



テヘランに向かう巡航ミサイルを撮影したという映像も公開されています。



טילי השיוט בדרך לטהראן pic.twitter.com/PRtnbMzZwV — David Lisovtsev (@david_lisovtsev) February 28, 2026

An impressive video showing what appears to be cruise missiles reportedly in Iraq that were headed toward Iran. pic.twitter.com/FY74Bhf9Q2 — Joe Truzman (@JoeTruzman) February 28, 2026



攻撃を受けたというテヘランの映像



Video: Explosion in Tehran 📹 pic.twitter.com/vgTDYphDLq — Living in Tehran (LiT) (@LivinginTehran) February 28, 2026



イランへの攻撃を受けて、西隣のイラク共和国は領空を閉鎖したとのこと。





アメリカとイランは2月26日にスイス・ジュネーブで政府高官による3回目の核協議を行いましたが、アメリカ側の提示した核施設破壊や濃縮ウランの引き渡しといった厳しい要求は通りませんでした。イラン側が「大きな進展があった」と報告した一方で、アメリカは協議内容などについて一切発表を行っていませんでした。

