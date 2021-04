イランが核施設で起きた電気系統トラブルは「核テロ」だったと非難

Iran Says Blackout At Atomic Site Act Of 'Nuclear Terrorism' https://www.rferl.org/a/iran-incident-natanz-nuclear-site/31197580.html トラブルは2021年4月11日に発生。当初は電気系統で問題が起きたと報じられましたが、イラン原子力機構の責任者アリ・アクバル・サレヒ氏が「イラン・イスラム共和国は、この核テロに対して国際機関と国際原子力機関が立ち向かっていく必要性を強調するものです」と語ったことから、テロによるものだったとみられています。

・関連記事

イランの核燃料施設へのサイバー攻撃は「オランダのスパイ」を潜入させて実行されたという詳細 - GIGAZINE



インターネットがほぼ完全に遮断されたイランでは何が起こっているのか? - GIGAZINE



イランで数え切れない親切を受けて思う、核兵器を持たずに存在感を示して欲しいということ - GIGAZINE



旅に出てから知ったイラン・トルコ・アラブ諸国とイスラムについて - GIGAZINE



イランに怯えながら行ってみたら人々が公園にテントで寝ていた - GIGAZINE



2021年04月12日 13時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.