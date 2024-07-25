ネットサービス

イーロン・マスクが「StarlinkがUAEとイスラエルのサポートを受けてガザ地区の病院で稼働している」と報告


2024年7月24日に、SpaceXのイーロン・マスクCEOが「アラブ首長国連邦(UAE)政府とイスラエル政府のサポートを受け、衛星インターネットサービスのStarlinkがガザ地区の病院で稼働しています」と発表しました。

In blacked-out Gaza, Elon Musk’s Starlink opens tiny internet bubble - The Washington Post
https://www.washingtonpost.com/technology/2024/07/23/gaza-starlink-elon-musk-hospital/


Musk Says Starlink Service Is ‘Now Active’ in a Gaza Hospital - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-24/musk-asks-x-followers-if-tesla-should-sink-5-billion-into-xai

Starlink now active in Gaza, says Elon Musk - Israel News - The Jerusalem Post
https://www.jpost.com/breaking-news/article-811619

2023年10月28日にマスク氏は「国際的に認められたガザ地区の援助団体にインターネット接続をサポートする予定です」と述べていましたが、イスラエルのシュロモ・カルヒ通信大臣は「ガザ地区を実効支配する武装組織のハマスに利用されてしまう」として断固反対する姿勢を示していました。


その後、マスク氏はイスラエルを訪問し、ベンヤミン・ネタニヤフ首相を含む政府高官との面会を果たすとともに、サイバーおよびセキュリティ機関の職員との会談を実施したと報告されています。


これを受けてカルヒ通信大臣は「Starlinkはイスラエル通信省の承認を得た場合にのみ運用できるようになりました。これにはガザ地区も含まれます」と報告し、イスラエルの承認を条件にガザ地区でのStarlinkの運用を認める意向を示していました。

イスラエルの承認を条件にガザ地区でのStarlink運用が可能に - GIGAZINE


その後、Starlinkとイスラエル通信省は2024年2月に、UAEが運営する野戦病院でStarlinkの使用を認める一方で、ハマスからのアクセスを防ぐための一連の措置を講じることで合意しました。

そしてマスク氏は2024年7月24日に「Starlinkは現在、UAE政府とイスラエル政府の支援を受けてガザ地区の病院で稼働しています」と報告。


UAEのアブドラ・ビン・ザーイド・アル・ナヒヤーン外務大臣は「野戦病院を支援してくださっているマスク氏に感謝の意を表します」と述べています。

この記事のタイトルとURLをコピーする

・関連記事
ロシアがStarlinkの通信を妨害する高度な技術の導入に成功したとウクライナ当局が発表 - GIGAZINE

Starlinkがバックパックサイズの「Stalink Mini」を599ドルで販売 - GIGAZINE

X(Twitter)で「パレスチナ・イスラエル戦争」の偽情報が氾濫しまくり、無関係の動画やゲームの映像まで拡散 - GIGAZINE

イーロン・マスクが反イスラエル主義発言で物議を醸す、Xユーザーのヒトラー再評価の投稿に反発してIBMがXへの広告出稿を停止 - GIGAZINE

「X(旧Twitter)はハマスによる反イスラエルのプロパガンダ投稿で利益を得ている」として議員グループがイーロン・マスクらに書簡を送付 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ネットサービス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.