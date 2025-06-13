AMDがAI向けGPU「Instinct MI350シリーズ」を発表、メモリ容量は288GBでNVIDIAのB200より高性能とアピール
AMDが2025年6月12日(木)にAIインフラストラクチャー向けの高性能GPU「Instinct MI350シリーズ」を発表しました。AMDはInstinct MI350シリーズがNVIDIAのGB200やB200と比べて高性能であることをアピールしています。
AMD Instinct™ MI350 Series GPUs
https://www.amd.com/en/products/accelerators/instinct/mi350.html#tabs-ee243cf344-item-b81b4672ea-tab
AMD Instinct MI350 Series and Beyond: Accelerating the Future of AI and HPC
https://www.amd.com/en/blogs/2025/amd-instinct-mi350-series-and-beyond-accelerating-the-future-of-ai-and-hpc.html
AMD Advancing AI Keynote - YouTube
Instinct MI350シリーズを発表するリサ・スーCEO。
ボードに組み込んだ際の見た目はこんな感じ。
Instinct MI350シリーズには「Instinct MI355X」と「Instinct MI350X」が含まれています。上位モデルのInstinct MI355XはメモリにHBM3Eを採用しており、メモリ容量は288GB、メモリ帯域幅は毎秒8TBです。
Instinct MI355XとInstinct MI350Xのスペックは以下の通り。
|製品名
|Instinct MI355X
|Instinct MI350X
|GPU
|Instinct MI355X OAM
|Instinct MI350X OAM
|GPUアーキテクチャ
|CDNA 4
|CDNA 4
|メモリ容量
|288 GB HBM3E
|288 GB HBM3E
|メモリ帯域
|8 TB/s
|8 TB/s
|FP64パフォーマンス
|78.6 TFLOPS
|72 TFLOPS
|FP16パフォーマンス
|5 PFLOPS
|4.6 PFLOPS
|FP8パフォーマンス
|10.1 PFLOPS
|9.2 PFLOPS
|FP6パフォーマンス
|20.1 PFLOPS
|18.45 PFLOPS
|FP4パフォーマンス
|20.1 PFLOPS
|18.45 PFLOPS
Instinct MI350シリーズを8台組み合わせてInstinct MI350シリーズプラットフォームを構成可能。Instinct MI355Xを8台組み合わせるとメモリ容量は2.3TBに達します。
Instinct MI355XプラットフォームとInstinct MI350Xプラットフォームのスペックは以下の通りです。
|製品名
|Instinct MI355X プラットフォーム
|Instinct MI350X プラットフォーム
|GPU
|Instinct MI355X OAM 8台
|Instinct MI350X OAM 8台
|GPUアーキテクチャ
|CDNA 4
|CDNA 4
|メモリ容量
|2.3 TB HBM3E
|2.3 TB HBM3E
|メモリ帯域
|1台ごとに8 TB/s
|1台ごとに8 TB/s
|FP64パフォーマンス
|628.8 TFLOPS
|577 TFLOPS
|FP16パフォーマンス
|40.2 PFLOPS
|36.8 PFLOPS
|FP8パフォーマンス
|80.5 PFLOPS
|73.82 PFLOPS
|FP6パフォーマンス
|161 PFLOPS
|147.6 PFLOPS
|FP4パフォーマンス
|161 PFLOPS
|147.6 PFLOPS
Instinct MI355Xは2023年に登場したInstinct MI300Xと比べて大幅な性能向上を果たしており、DeepSeek-R1では3倍、Llama 4 Maverickでは3.3倍、Llama 3.3 70Bでは3.2倍高速な推論が可能です。
AMDはInstinct MI350シリーズがNVIDIAのGB200やB200と比べて高い性能を備えていることをアピールしています。AMDいわく、Instinct MI350シリーズはB200と比べてメモリ容量が1.6倍でFP64における処理性能が2.1倍とのこと。
実際のAIワークロードでは、Instinct MI355XはB200と比べてDeepSeek-R1の推論性能が1.2倍、Llama 3.1 405Bの推論性能が1.3倍とされています。
Instinct MI350シリーズはDellやHPE、Supermicroなどのサービスを介して利用可能になる予定です。
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