バイデン大統領がプーチン大統領に「サイバー攻撃の禁止区域」を示す

2021年6月16日、アメリカのジョー・バイデン大統領とロシアのウラジーミル・プーチン大統領がスイスのジュネーブで会談しました。この会談でバイデン大統領が、エネルギー関連のインフラなど16の分野をサイバー攻撃の対象としてはならない「禁止区域(off limits)」として提示し、両首脳が「サイバーセキュリティ問題に取り組むこと」で合意したと報じられています。



バイデン大統領は6月16日に、大統領就任以来初めてプーチン大統領と対面会談しました。3時間以上にわたる会談では核兵器や人権問題、シリアの紛争をめぐる両国の対立などが議題にのぼりましたが、最も多くの時間が割かれたのはサイバーセキュリティ問題だったとのこと。





会談後の記者会見でバイデン大統領は、「私たちは、サイバー分野とセキュリティについて多くの時間を費やしました。協議の中で私は、特定の重要インフラがサイバー攻撃やその他の手段による攻撃を受けないようにすべきだという提案をしました」と話しました。バイデン氏が「重要インフラ」述べたのは、アメリカ政府が国家の安全保障上極めて重要だと指定したエネルギー・食料・通信・防衛産業など16セクターのインフラのことを指しています。



バイデン大統領はさらに、「理念は1つです。責任ある国家は、自国内でランサムウェア攻撃を行う犯罪者に対して行動を起こす必要があります。そこで私たちは、『何が禁止区域なのか』について具体的な理解を深め、両国や他の国で発生するこうした問題について追求することを、両国の専門家に命じることで合意しました」と述べました。





バイデン大統領の発言は、近年アメリカで多発している基幹インフラに対するランサムウェア攻撃を念頭に置いたものです。2021年5月に、アメリカ最大の石油輸送パイプラインを運営するColonial Pipelineがランサムウェア攻撃で操業を一時停止したほか、6月には世界最大の食肉業者JBSがランサムウェア攻撃を受けて、アメリカの大半の食肉工場が一時閉鎖する事態が発生しました。これらのランサムウェア攻撃はいずれも、ロシアを拠点とするハッカー集団が行ったものだとされています。度重なるランサムウェア被害を受けてアメリカ政府は、ランサムウェア攻撃への対応の優先度をテロと同等にまで引き上げることを決定しました。



プーチン大統領は会談後に、「両国はあらゆる種類の憶測を捨てて専門家レベルで話し合い、アメリカとロシア双方の利益のために活動を開始する必要があります」と話して、サイバーセキュリティ問題について協議を開始することで両首脳が合意したことを明かしましたが、バイデン氏の提案には言及しませんでした。また、記者団に対し「ロシア政府はランサムウェア攻撃がアメリカから行われていることを確認しています」と話して、ランサムウェア攻撃がロシアのハッカー集団によるものだとの嫌疑を改めて否定しました。



バイデン・プーチン両大統領はいずれも、今回の会談を「平穏かつ専門性が高いものだった」と評価しました。また、アメリカ議会の下院情報特別委員会で委員長を務めるアダム・シフ議員は、「バイデン大統領がプーチン大統領に対し、サイバー攻撃やハッキングの対象にしてはならない産業や重要なインフラを具体的に提示し、ロシアが責任追及に協力しない場合は相応の結果が待つことを示したというニュースには勇気づけられました」と述べて、今回の首脳会談は両国の「新たな転換点」となるものだったと位置づけました。



一方、ジョージ・W・ブッシュ元大統領の副顧問として安全保障問題などに対応した経歴を持つJamil Jaffer氏は、アメリカの政治専門紙・The Hillの取材に対し、「バイデン大統領は、何が『越えてはならない一線』なのか、それを越えたらどうなるのかを話しませんでした。何が限度で、それを越えた場合の罰則は何かを明確にしなければ、相手を抑止することは非常に困難です」と述べて、今回の会談はロシアからのハッキングをけん制できるものではなかったとの見方を示しました。