イスラエル政府は「イランがイスラエルの防犯カメラを盗聴して攻撃に関するリアルタイム情報を収集している」と主張して国民に自宅のカメラをオフにするよう呼びかけている

イスラエルとイランの戦争に伴って、 ハッカーがイランのガソリンスタンドの70%を停止 させたり、 親イスラエルのハクティビスト集団がイラン国営の銀行にサイバー攻撃 したりと、サイバー攻撃が急増しています。イスラエルのサイバーセキュリティ当局は、イランが弾道ミサイルを発射した後にどこに着弾したのか把握するため、イスラエルの家庭に設置された監視カメラがハッキングされていると国民に警告しました。 Israeli Officials Warn Iran Is Hijacking Security Cameras to Spy - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-20/iran-hijacking-home-security-cameras-to-spy-within-israel Iran's State TV Hijacked Mid-Broadcast Amid Geopolitical Tensions; $90M Stolen in Crypto Heist https://thehackernews.com/2025/06/irans-state-tv-hijacked-mid-broadcast.html 2025年6月第3週頃、イスラエルのサイバーセキュリティ当局の元副長官で記事作成時点ではサイバーセキュリティ会社を経営するレファエル・フランコ氏が公共ラジオに出演し、「過去2、3日間、イランはイスラエルの監視カメラに接続し、弾道ミサイルが発射されてどうなったのか、ミサイルがどこに着弾したのかを把握し、精度向上を図ろうとしていたことが分かっています。自宅の監視カメラの電源を切るか、パスワードを変更してください」と警告を述べました。 イスラエルの着弾地点の写真はSNS上で拡散されているものもありますが、公式にはイスラエル政府によって公開が制限されています。そのため、民間の防犯カメラを利用して敵対国に関するリアルタイムの情報を集めている可能性が考えられています。イスラエル当局の広報担当者は「インターネットに接続されたカメラがイランの戦争計画の標的としてますます増えていることを確認しています。戦争中、こうした試みは見てきましたが、新たな試みが始まっています」と語っています。

2025年06月23日 15時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1e_dh

