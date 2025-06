AIを信頼する度合いは低所得国と開発途上国で最も高いが日本と中国では例外

長寿で健康な生活、知識、人間らしい生活の3つの分野から測定される社会指標「人間開発指数(HDI)」とAIの関係性を見いだした国連開発計画(UNDP)の報告書で、各国のAIに対する理解度、期待度、信頼度などが明らかになりました。 hdr2025reporten.pdf (PDFファイル) https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2025reporten.pdf Trust in AI Strongest in China, Low-Income Nations, Study Shows - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-20/trust-in-ai-strongest-in-china-developing-countries-un-study UNDPは21カ国を調査して各国のHDIを「低い」「中程度」「高い」「非常に高い」の4段階に分類し、複数の調査結果を公表しています。 教育・医療・労働の分野におけるAIの平均利用率を尋ねた調査では、AIを過去1カ月間に使用したか(青丸)、今後1年で利用する可能性があるか(赤丸)という指標が浮き彫りになっています。UNDPによると、HDIが低・中程度の国ほど利用率が低い一方で利用する可能性は高く、HDIが非常に高い国は既に利用している人はそれなりにいるものも新たに利用する可能性は非常に低いという回答であることがわかりました。

・関連記事

女性は男性より職場でAIを使う割合が25%も低いという調査結果 - GIGAZINE



AIの回答は「人間のメンタルヘルスの専門家よりも思いやりがある」と見なされることが判明 - GIGAZINE



教育水準の低い地域でAIライティングツールの導入が進んでいることが明らかに - GIGAZINE



AIによって全世界で雇用の40%が影響を受ける可能性があるとIMFが警告 - GIGAZINE



「日本はAI技術の開発に全力を尽くそうとしている」という指摘、日本は何が違うのか? - GIGAZINE





2025年06月23日 13時22分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article Trust in AI is highest in low-income and….