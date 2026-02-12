2026年02月12日 22時00分 ネットサービス

賭博プラットフォーム「Polymarket」ベット状況は経済指標・決算発表・政治イベントをアナリストより高い精度で予測していることが研究で判明



スポーツイベントの勝敗や大統領選挙の結果などあらゆる事柄を賭けの対象にできる「予測市場」と呼ばれるオンライン賭博プラットフォームが複数存在しています。これらの賭博プラットフォームの1つであるPolymarketの動向をロンドン・ビジネス・スクールとイェール大学の経済学者が予測市場を分析した結果、ウォール街の一流エコノミストやアナリストよりも企業収益や経済指標の予測が正確で、バイアスも少ないことが判明しました。



Financial Prediction Markets: A New Measure of Earnings Expectations by Roberto Gomez Cram, Yunhan Guo, Theis Ingerslev Jensen, Howard Kung :: SSRN

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5933475





Kalshi and Polymarket Create New Competition for Professional Economists - The New York Times

https://www.nytimes.com/2026/02/11/business/economy/forecasts-prediction-markets-economy.html



Polymarketの参加者が株式アナリストよりも高精度の予測をする傾向にある理由について、イェール大学のタイス・ジェンセン教授はインセンティブの要因を挙げています。プロのアナリストには会社の取引手数料など利益相反が存在する場合があり、「明るい予測が出れば手数料が上昇する」というようなインセンティブが発生している場合があります。また、プロのアナリストは市場予想から大きく外れた予測をすることで予測を外した場合に恥をかく可能性が高いため、極端な予測の公表を避ける傾向にあるとのこと。





一方で、予測市場に参加する一般のユーザーはプロのアナリストが陥りがちなバイアスに影響されにくい可能性があります。ジェンセン氏は「予測市場の良いところは、口で言うだけでなく実際にお金を使わなければならないことです。そのため、自分の本当の信念を表明する動機が強くなります」と説明しました。



そのほか、アナリスト予測と比べて予測市場には「予測精度が高い」「決算発表に関する新しい情報を段階的に価格へ反映する」「アナリストに見られがちな保守的・同調的な反応とは異なり、短期的な価格変動をより素早く織り込む」「価格発見(どの水準が妥当な価格かを市場が見つける機能)において先行する」といった特徴が確認されています。



同様の傾向は、主にスポーツ賭博などで利用されている予測市場プラットフォームのKalshiでも見られています。全米経済研究所(NBER)が2026年1月に発表した査読前論文(PDFファイル)では、Kalshiは設立後約5年間継続して、高度な訓練を受けた予測者と同等の精度で経済関連の予測をしてきたことが報告されました。また、インフレ率の予測では専門家よりも優れているということも示されています。





ただし、予測市場が完全に独立した知見を生み出しているとは限りません。投資銀行であるJPモルガン・チェースのアメリカ担当チーフエコノミストであるマイケル・フェロリ氏は、「ベッターは専門家の予測やデータなどを参照している」と指摘しています。



投資会社のJefferiesでアメリカ国内エコノミストを務めるトーマス・シモンズ氏は、予測市場が思いがけない政治・経済動向を言い当てるケースを振り返り、「予測市場のベッターには、自分が正しいと確信してない限り予測をする必要がないという利点があると気付きました。プロの予測者には予測するかしないかの選択肢がなく、たとえデータが混乱していて数字にそれほど確信が持てなくても予測をしなければなりません。予測市場の参加者は確信を持てる事象にのみ賭ければよいため、予測の精度が高まっているという気がしています」と語りました。



予測の優れた実績を持つ人材を選抜して「スーパー予測者」を集めたGood Judgmentのウォーレン・ハッチCEOは、大量の標準化された情報を統合しそれなりに精度の高い推定値を出すことができる新しい予測者として「AI」を挙げつつも、「データが乏しく、環境が流動的な場合、AIは定義上過去を振り返ることのみが可能です。AIは、数字や指標よりも人間や文化に関わる問題には苦戦する可能性があります。そして、そこにこそ人間の活躍の場が残されると考えています」と予測者の重要性について述べています。



予測市場で賭けを行うことは一部の州では制限されていたりアプリに規制が入ったりすることもありますが、政治・経済関連の予測市場プラットフォームでは、2026年2月時点で毎日6000万ドル(約94億円)以上が賭けられています。市場が成熟し流動性が向上する中で、金融予測市場がますます注目されています。

