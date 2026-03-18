2026年03月18日 10時37分 ネットサービス

予測市場のKalshiが違法賭博運営の疑いでアリゾナ州から訴えられる



アリゾナ州司法長官のクリス・メイズ氏が、予測市場のKalshiが無許可で賭博事業を運営し、選挙に関する違法な賭け事を行ったとして刑事告発を行いました。



Attorney General Mayes Charges Kalshi With Illegal Gambling Operation, Election Wagering in Arizona | Attorney General's Office

https://www.azag.gov/press-release/attorney-general-mayes-charges-kalshi-illegal-gambling-operation-election-wagering





Arizona indicts prediction market Kalshi for running illegal gambling operation - Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2026/03/arizona-indicts-prediction-market-kalshi-for-running-illegal-gambling-operation/



Kalshi's legal troubles pile up, as Arizona files first ever criminal charges over 'illegal gambling business' | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/03/17/kalshis-legal-troubles-pile-up-as-arizona-files-first-ever-criminal-charges-over-illegal-gambling-business/



現地時間の2026年3月17日、メイズ司法長官は「Kalshiは自らを『予測市場』と称しているかもしれませんが、実際には違法な賭博事業を運営し、アリゾナ州の選挙に関する賭けを受け付けています。これはどちらもアリゾナ州法に違反するものです」という声明を出し、Kalshiに対して刑事告発を行いました。





今回のケースはKalshiに対する初の刑事訴追となりますが、アメリカの他のいくつかの州でもKalshiが違法かつ規制されていないスポーツ賭博を運営しているとして、同社に対する訴訟の準備が進められています。



弁護士のダニエル・ウォラック氏は、「明らかにドミノ効果が起こるでしょう」「これはアメリカでのKalshiに対して提起された初の刑事訴訟ですが、これが最後になるとは思えません」と述べ、今後同様の訴訟がKalshiに対して提起される可能性を示唆しました。



これに対して、Kalshiは「残念ながら、州は些細な根拠に基づき刑事告訴を行なうことができます。アリゾナ州のような州は、全国的な金融取引所を個別に規制しようとしており、あらゆる手段を講じています」という声明を出しています。





「次のワールドカップの優勝国は？」などの未来のあらゆる出来事を予測し、その結果について賭けるのがKalshiをはじめとする予測市場です。Kalshiは出来事の結果に関する株式を提供しており、これはアメリカ商品先物取引委員会(CFTC)により「デリバティブ」とみなされていると主張しています。CFTCの下で規制上の地位が州レベルの法律に優先すると主張することで、州のスポーツ賭博禁止法や規制を回避できるとしているわけです。



一方、メイズ司法長官はKalshiが2028年のアメリカ大統領選挙や2026年のアリゾナ州知事選挙を含む4つの選挙に関する違法な賭博事業を実施していると主張しています。アリゾナ州法において、選挙に関する賭博は違法です。



スポーツ賭博市場はKalshiの中枢事業となっており、同サイトの取引量と手数料収入の約90％をスポーツ賭博が占めています。第60回スーパーボウルに関する取引の総額は10億ドル(約1590億円)を超えており、Financial Timesの分析によるとスポーツ賭博だけでKalshiは年間13億ドル(約2070億円)の収益を記録しているとのことです。





なお、複数の州がKalshiに対して違法なスポーツ賭博を運営しているとして、営業停止命令書を送付しています。通常、スポーツ賭博は各州の規制当局によって監督され、州によって課税されます。



これに対して、Kalshiは営業停止命令書の差し止めを求めて訴訟を起こしています。メイズ司法長官による訴訟は、Kalshiが訴訟を起こしたことを受けてのものです。メイズ司法長官はKalshiについて、「州の法律に従わないばかりか、州を訴えている」と非難しました。

