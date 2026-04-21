2026年04月21日 18時06分 ヘッドライン

2026年4月21日のヘッドラインニュース



ミスタードーナツが「サクサク」と「ぽふん」という2つの食感が楽しめるエアリードーナツ「サクぽふん」を2026年4月27日に新発売します。



サクぽふん｜ミスタードーナツ

https://www.misterdonut.jp/m_menu/new/260427_sakupohun/



サクぽふんはドーナツ表面はごつごつとした「サクサク」食感、中の生地は軽い口あたりの「ぽふん」食感と、2つの食感を楽しめる新感覚のドーナツとのこと。





サクぽふんはミルクシュガーとカスタードシュガーの2種類登場します。どちらもテイクアウトなら税込248円、イートインなら税込253円。





また、サクぽふんと同時に果肉やフルーツゼリーがごろごろ入ったフローズンドリンク「シャリもぐフルーツフローズン」も新登場します。「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」はともにテイクアウトなら税込680円、イートインなら税込693円です。





サクぽふんとシャリもぐフルーツフローズンは2026年4月27日から全国のミスタードーナツで販売されます。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





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◆ライフスタイル（人生・生活・健康）







上石神井駅で各駅停車に乗り換えようとしたら、「3号車」とだけ表示されており、種別がわからなかった。号車なんて、ステッカーで貼っておけばよいのに。 pic.twitter.com/UkjXKIC85F — Ichikawa Tamotsu (@ichitamo) 2026年4月19日





全ての席に一定の音量で届かせるのはとても難しくて

昔よくやってたホールは1階の一番後ろが異常に音が届きにくくて

そこにもと思うとSP直下はどうしても爆音に

逆に壁際だとローがめっさ溜まったりとか



それを解決するのに耳栓はとても有効な手段なのでぜひ活用してほしい

自分もポム千常備してます https://t.co/eThSfHPrXW — 渡部チェル(わたなべ ちぇる) (@cher_vOwO) 2026年4月19日























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大好きだった豊ヶ岡駅

ついにホームも無くなってしまいました

私も区切りをつけてこれを最後の訪問にしようと思います



この景色が大好きでした

本当にありがとう

さようなら豊ヶ岡駅



札沼線 豊ヶ岡駅 本日 pic.twitter.com/ys5eGozQ5C — マリマリ (@marimari617) 2026年4月20日



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The live-action movie adaptation of #ELDENRING, produced by the studio A24 in partnership with Bandai Namco and filmed for IMAX, is slated for release on March 3, 2028.

Production will begin in Spring 2026, and the full cast has been announced. Learn more: https://t.co/WyyyXMkiUF pic.twitter.com/gR3Mxxl5Lt — ELDEN RING (@ELDENRING) 2026年4月20日













大魔神OL大間仁子さん pic.twitter.com/n7CkB71lsS — otmm (@fallingplum555) 2026年4月19日













【鳥取県にお越しの皆様へ】



TVアニメ 「Re:ゼロから始める異世界生活」

コラボにつきまして



スタンプラリー開始当初より予想を上回る多くの皆様にご参加いただき、現在コンプリート賞「エミリア砂スタンド」の生産が追いつかない状況となっております。… — 【公式】鳥取県観光戦略課🐪🦀🍐(とっとリアル・パビリオン) (@tottori_kankous) 2026年4月21日

















大変ご無沙汰しております。フィグラーレから戻ってきましたユニゾンシフト：ブロッサム スタッフです。

2006年4月21日にリリースされたWindows版「ななついろ★ドロップス」が、今日20周年を迎えました。



20年

7305日



数字にすると途方もないけれど、振り返ればあっという間。… pic.twitter.com/g51BWR2uZz — ユニゾンシフト (@unisonshift) 2026年4月21日



レーベルページリニューアルオープンおよび一部レーベル公式サイト統合のお知らせ | KADOKAWA













【原神】



アルレッキーノ鎌の透かし彫り作品の制作工程



レジンで膜を作り、ステンドグラスのような透け感を表現しました



素材：真鍮・UVレジン#原神 pic.twitter.com/3gKYZGoE7P — かずし/ 𝐊𝐚𝐳𝐮𝐬𝐡𝐢 𝐦𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 (@KadowakiKazushi) 2026年4月20日







5月15日(金)公開『機動警察パトレイバーEZY』File 1の場面写真が解禁！出渕裕監督からの新規コメントも到着！ - V-STORAGE(ビー・ストレージ) 【公式】 produced by バンダイナムコフィルムワークス





見える子ちゃんに登場する「見えてはいけないなにか」は作中で「幽霊」と明言したことは一度もないんだけど、翻訳過程でそれを表す最適な言葉があまりないので「Ghost」と翻訳されることが多い。日本語で言うなら「怪異」が一番しっくりくるんだけど — 泉 朝樹 tomoki izumi (@izumi000) 2026年4月21日













唐突にイースを再掲 pic.twitter.com/5x1QNogTPG — まやし (@mayashi205) 2026年4月20日





スタジオジブリの新作短編アニメーション作品『魔女の谷の夜が、7月8日（水）よりジブリパーク（ジブリの大倉庫「映像展示室オリヲン座」）にて上映されます



Ghibli's new short film, "Night in the Valley of Witches," will be screened at Ghibli Park starting July 8th. pic.twitter.com/ePIXePTHYI — YoichiNishikawa/西川洋一 (@YohIchi_N) 2026年4月21日





『カワセミさんの釣りごはん』

最終回が本日発売の

漫画アクション5/5号に掲載✨



今まで出会った人、魚、料理、

そして読者の皆様に

愛と感謝を込めて💖



最終14巻は7月24日発売予定🎣 pic.twitter.com/PswhVH8gLY — 『カワセミさんの釣りごはん』公式 (@kawasemi_comics) 2026年4月20日













西部劇メシを描いた pic.twitter.com/WHLK46dGJV — もるだ模型 (@dokumamushi556) 2026年4月20日





お知らせ



そろそろというお話です

電子書籍だけならリスクもないので悩まないのですが 個人的にも今回までは紙の本で残したいなあ思っています pic.twitter.com/9nDjAF7aKF — くぼたまこと サンレッドN続編製作中 (@kubotajirusi1) 2026年4月21日









子供の頃にスーファミのドンキーコングの鬼難度ステージを何故かクリアできた話 pic.twitter.com/xh4T7JDY5l — 退屈健 (@sentakubasami1) 2026年4月20日















🍅期間限定公開🍅TVアニメ「異世界のんびり農家」1期1話無料公開🥕（4月30日まで） - YouTube





TVアニメ『幼女戦記』ノンクレジットオープニング｜《第2期 2026年7月放送開始！》 - YouTube





TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』ノンクレジットオープニング映像｜多次元制御機構よだか「スターダスト・エウレカ」 - YouTube





第3話 憑依鎮魂歌「誠-BUSHIDO HERO-魂」相葉芹亜（CV：藤寺美徳）＆沖田総司（CV：熊谷健太郎）|TVアニメ『ゴーストコンサート : missing Songs』 - YouTube





【崩壊：スターレイル】ショートアニメ「このゲーム、まともに遊べるの？」 - YouTube





『Delta Force』｜シネマティックトレーラー｜シーズン「エコー」 - YouTube





『Starfield』 へようこそ(feat. Keith David) - YouTube





『It Reaches』発売日発表トレーラー - YouTube





SEGA × Kosuke Kawamura - YouTube





『NieR Series ／ ニーアシリーズ』15周年記念PV - YouTube





『Marathon』「リコン」シネマティックトレーラー - YouTube





昔、マンガが文庫化されるとき作者とは別のイラストレーターが表紙を描くことがあったがあれは何だったの→当時の社会やマンガの扱いを知らないと謎かも - Togetter



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）



Netflixが配信を手がける

『ガンダム』シリーズ初実写映画

製作開始！



主演：

シドニー・スウィーニー

ノア・センティネオ



地球とスペースコロニーとの間で

数十年にわたって続く戦争を舞台に

敵対する陣営に分かれたライバル同士の

パイロットたちの姿を描き出す。 pic.twitter.com/nyLkDyWRCQ — Netflix Japan | ネットフリックス (@NetflixJP) 2026年4月20日











大河ドラマで貧しい家のシーンなのに畳が新品だったり着物もパリッとアイロンが効いてて栄養失調の娘の髪もキューティクルばっちり...作り物めいていて安っぽく感じる - Togetter



職場で「土曜にBTSのライブ行ったんです！」といわれたので「私も土曜ライブ行った」というと「Mrs. GREEN APPLEですか？」→実際に行ったライブ動画を見せたらフロア中が静まった - Togetter



◆新商品（衣・食・住）

【超も～っちりパン！】も～っちり食感クリームパン ｜商品情報｜ファミリーマート

