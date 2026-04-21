2026年4月21日のヘッドラインニュース
ミスタードーナツが「サクサク」と「ぽふん」という2つの食感が楽しめるエアリードーナツ「サクぽふん」を2026年4月27日に新発売します。
サクぽふん｜ミスタードーナツ
https://www.misterdonut.jp/m_menu/new/260427_sakupohun/
サクぽふんはドーナツ表面はごつごつとした「サクサク」食感、中の生地は軽い口あたりの「ぽふん」食感と、2つの食感を楽しめる新感覚のドーナツとのこと。
サクぽふんはミルクシュガーとカスタードシュガーの2種類登場します。どちらもテイクアウトなら税込248円、イートインなら税込253円。
また、サクぽふんと同時に果肉やフルーツゼリーがごろごろ入ったフローズンドリンク「シャリもぐフルーツフローズン」も新登場します。「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」はともにテイクアウトなら税込680円、イートインなら税込693円です。
サクぽふんとシャリもぐフルーツフローズンは2026年4月27日から全国のミスタードーナツで販売されます。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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ChatGPTに対する「ありがとう」や「お願いします」といった礼儀正しい言葉が数十億円分の電力消費につながっているとOpenAIのサム・アルトマンCEOが発言 - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
この度、草津温泉観光協会さまにお声掛け頂きJR草津駅にコラボポスターを掲示いたしました。— 滋賀県草津市観光物産協会【公式】 (@kusatsu_tourism) 2026年4月21日
どちらの草津もよろしくお願いいたします。@ulovekusatsu pic.twitter.com/Yvwclvw3Hx
面談での役員、「中核を担ってもらいたい」の意図と思われるが「中核派になってもらいたい」と言ってきたので「前進あるのみですね」と応えたが多分通じていなかったな 社命を受けファシスト政権打倒粉砕、— 病気の豚 (@Sui_A) 2026年4月20日
闘争貫徹ってワケ
許して…… https://t.co/uNMdFdVEBC pic.twitter.com/MCpW1HXZtq— 勘弁して (@genkounikki01) 2026年4月19日
「かいけつゾロリの物語を勝手に終わらせるしおり」をご紹介いただきありがとうございます！✨— ポプラ社【公式】 (@poplarsha) 2026年4月21日
他にもこんな“終わらせ方”があります↓ https://t.co/hAWGBdej8p pic.twitter.com/lqUwbeYvZ1
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
青森県震度5強「逆断層型」か 専門家、続発する傾向に注意呼びかけ - 日本経済新聞
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
再審制度の見直しで法務省、不服申し立て「原則禁止」検討…例外認める余地残り自民反発の可能性 : 読売新聞
国会 7月に衆参両院で閉会中審査へ 自民と立民が合意 | NHKニュース
陸上自衛隊 戦車の射撃訓練中に砲弾破裂 西部方面戦車隊 隊員3人死亡 1人けが 大分 日出生台演習場 | NHKニュース | 防衛省・自衛隊、大分県、事件・事故
辺野古漁業へ会派できました。— 宮里ひろふみ 沖縄県議会議員（沖縄自民党） (@hirofumi004) 2026年4月21日
区長と地元出身の議員から説明を受けてます。違法テントは絶対撤去してくれず、接岸許可ないためこんな場所から乗せていたとのこと。乗るのも危険な場所。 pic.twitter.com/TLftmXYQy2
辺野古転覆、24日に学校法人同志社を訪問調査 松本文科相が表明「教育活動の状況確認」 - 産経ニュース
イラン戦争めぐるインサイダー取引で巨額の利益？ トランプ氏の発言と相関 - YouTube
アルミ高騰、地下鉄車両の再利用を高度化 富山の日本総合リサイクル - 日本経済新聞
陸自の演習場で戦車の砲弾が暴発 4人搬送、3人心肺停止 大分 | 毎日新聞
「戦車が暴発した」と通報 男性2人が死亡 男性1人が心肺停止 女性1人が重傷 大分・日出生台演習場 | TBS NEWS DIG
辺野古沖転覆事故受け 24日に学校法人同志社調査へ 文科省 | NHKニュース | 文部科学省、事件・事故、沖縄県
「後発地震注意情報」備え進める動き 今後の影響に心配の声も | NHKニュース | 地震、北海道・三陸沖後発地震、茨城県
ノジマ 日立の家電事業の買収を発表 買収額約1100億円の見通し | NHKニュース | 合併・買収、企業・経営
岩手 紫波町 クマに襲われ警察官けが 現場近くで1人の遺体 | NHKニュース | クマ被害、環境、岩手県
「防衛装備品移転三原則」5類型撤廃 武器移転原則可能に 安全保障政策の転換 | NHKニュース | 防衛、安全保障、防衛省・自衛隊
“ゾンビたばこ” エトミデート密輸か 羽田空港で容疑者逮捕 空港での摘発相次ぐ | NHKニュース | 事件・事故、台湾、マレーシア
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
【本日から営業運転スタート！！】— 【公式】黒部峡谷トロッコ電車 (@torokkodensya) 2026年4月20日
55周年の今年も、沢山のお客様を乗せたトロッコ電車が走り始めました🚃
日本で唯一駅名に「猫」がつく終着の『猫又』駅では、猫にちなんだグッズも発売中です🐈
沢山のご乗車をお待ちしております！#黒部峡谷鉄道 #運転開始 #猫 #富山https://t.co/PIU8eqlTln pic.twitter.com/qYJ8WPcQEQ
上石神井駅で各駅停車に乗り換えようとしたら、「3号車」とだけ表示されており、種別がわからなかった。号車なんて、ステッカーで貼っておけばよいのに。 pic.twitter.com/UkjXKIC85F— Ichikawa Tamotsu (@ichitamo) 2026年4月19日
全ての席に一定の音量で届かせるのはとても難しくて— 渡部チェル(わたなべ ちぇる) (@cher_vOwO) 2026年4月19日
昔よくやってたホールは1階の一番後ろが異常に音が届きにくくて
そこにもと思うとSP直下はどうしても爆音に
逆に壁際だとローがめっさ溜まったりとか
それを解決するのに耳栓はとても有効な手段なのでぜひ活用してほしい
自分もポム千常備してます https://t.co/eThSfHPrXW
耳栓しないと2〜30年後に絶対後悔するので、帰れよと言われるなら帰るのがいい。2度と治らないんだから。— 松本安生 (@yassmatsumoto) 2026年4月19日
初めから「耳栓するのが当然」「イヤモニは遮音性の高いものを使って必要最小限の音量でモニターする」というスタンスでいるのが長く音を楽しむための秘訣です。… https://t.co/IJ7liOkMWe
わかった。ちゃんとこの面を上にして入れるから何分温めればいいかをここにも書いてくれたら超嬉しい。(一度捨てた外袋を回収しながら) pic.twitter.com/AHLCOVu6Vq— ユニかば@3男児母 (@u2caba) 2026年4月20日
家老渡フェリーの新しい時刻表…— たのおま@海道塾塾長 2/8(日) ワンダーフェスティバル2026冬2-27-01 (@tanooma) 2026年4月20日
11時台は一便のみ…乗れなかった🫠
前に並んでた地元の子に、次13時だよって教えてあげたら照れくさそうに原チャリで土生にかっ飛んでいった🫠
行っちゃってもまたすぐ次が来るって、身体に染み込んでるんだろね…
ともかく本当に存続してて良かった。 pic.twitter.com/WRLwzNaeS8
#LUUP#信号無視#危険運転— naminami7373 (@tt2takaZ32) 2026年4月20日
真っ昼間に信号無視して、自転車の前横切って、人身事故起こしても責任とれるのか？ pic.twitter.com/VB3qCcVoiw
この時期は電車に乗るのが下手な人が多く遅延しまくるよな…— ༒Ｒｅｋｕ༒ (@JNR_Series211) 2026年4月20日
今朝の東海道線なんて振替とのダブルパンチだったし、最近の山手線は酷い
1、左右を見て乗降が済んでるドアがあるなら、移動しましょう…
アルバイトで一生過ごすって不可能なのかな？お給料低い正社員だったらあんまり変わんなかったりする？正社員じゃないと後々しんどいのかな…？→様々な意見 - Togetter
１００００系「ニューレッドアロー」が 新宿線の新たな「観光特急」へ生まれ変わります ：西武鉄道Webサイト
いいですか皆さん。社会人になったOBは大人しく後身の育成のために口は出さずにお金を出す。— ぎーち(ブレイク兄) (@BREAK_BROTHER) 2026年4月20日
社会人になったOBは大人しく後身の育成のために口は出さずにお金を出す。
これです。
教えを乞うてきた時にだけ口を出す。です。
大人になった皆さんが学生のプロジェクトに文句を言う、もっての外です。
50をとうに過ぎたおっさんがこんな事を言うの憚られるのだけど、明日会社行きたくない。— No.2431 (@to_saku0623) 2026年4月19日
大好きだった豊ヶ岡駅— マリマリ (@marimari617) 2026年4月20日
ついにホームも無くなってしまいました
私も区切りをつけてこれを最後の訪問にしようと思います
この景色が大好きでした
本当にありがとう
さようなら豊ヶ岡駅
札沼線 豊ヶ岡駅 本日 pic.twitter.com/ys5eGozQ5C
「え…自宅の駐車場が全く知らん人の幼稚園バスの送迎場所にされてる」→トラブル経験者が「早く対処した方がいいよ」と助言 - Togetter
「来世に期待しましょう」不登校経験がある18歳通信制高校生へのアドバイスに反論集まる→実は現実的なアドバイスだった「暖かく見守られ続けて今年43歳の人がいる」 - Togetter
カフェで走ってきた子どもにぶつかられ買ったばかりのケーキが落下→その親が「うちの子がそんなことするはずない」と認めない＆謝らない時、どう対応すればよいか - Togetter
救急医さん「東日本大震災以降、緊急地震速報が流れたら何はともあれすぐに食事をとるようになった」→意識するようになった地震直後の行動の話 - Togetter
ヤクザを騙る相手から「お前の娘が組の車と交通事故を起こした」と電話→本職は簡単に代紋を出さないので嘘「色んな罪が乗っかってないか？」 - Togetter
小中高生の自殺は過去最多 改正自殺対策基本法では防止に取り組むことが“学校の責務”に 現場の模索とは | NHKニュース | 文部科学省、おはよう日本
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
究極の速度を求めた異形マシン。1.5秒台へと達する【ルール無用JCJCタイムアタック】 - ニコニコ動画
天安門の前だと中国で買ったスマホの消しゴムマジック使えないの怖すぎる pic.twitter.com/KdQKmizJup— ちちたろす@上海 (@77tarosu) 2026年4月20日
【買い物山脈】コンパクトで4台のHDDを搭載可能な「AOOSTAR WTR PRO」にTrueNASを入れてみた - PC Watch
Introducing the all-new DJI Power 1000 Mini – DJI’s most portable 1kWh outdoor power station! - YouTube
新型AI「クロード・ミトス」の衝撃 自民党が政府に対策要請 緊急提言とりまとめへ(2026年4月20日) - YouTube
画像の文字についてUnicodeに追加申請してみようと候補を練っているところなのですが、どうでしょう？問題のある文字ありますかね？（実はすでに申請中の文字だったり、包摂可能な字もまだ混じっていそうな気がする）— 竹澤雅文(拾萬字鏡) (@JUMANJIKYO) 2026年4月21日
文字は文献での使用例が3つ以上あるものに限っています。 pic.twitter.com/3gQt1EYU7x
解説：アンソロピックの新型ＡＩミトスは「パンドラの箱」か 人間の思考力越える時代の兆し - YouTube
川崎市、新人職員がＳＮＳで研修資料拡散 市長苦言「認識が非常に甘い」 | カナロコ by 神奈川新聞
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
東北きりたんアラサー概念【ボイロ劇場】 - ニコニコ動画
速度の限界を超えたら吹き飛んだパーシー【きかんしゃトーマス：ソドー島の不思議】【東北イタコ実況】 - ニコニコ動画
【ミステリアスストーンズ】ずん子と茜とレトロゲーム #72【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画
【レトロゲームゆっくり実況】B級通り越してZ級映画のゲーム化作品！【キラートマト／ゲームボーイ】 - ニコニコ動画
【レトロゲームゆっくり実況】マイナーハードの少女漫画作成ゲーム！【リトルロマンス／カシオルーピー】 - ニコニコ動画
こたつ撤去反対！【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画
生物兵器になって人間を滅ぼせ！（犬）【CARRION】 - ニコニコ動画
The live-action movie adaptation of #ELDENRING, produced by the studio A24 in partnership with Bandai Namco and filmed for IMAX, is slated for release on March 3, 2028.— ELDEN RING (@ELDENRING) 2026年4月20日
Production will begin in Spring 2026, and the full cast has been announced. Learn more: https://t.co/WyyyXMkiUF pic.twitter.com/gR3Mxxl5Lt
『黒ギャル忍者しのびっぴ』— POODOG(サブ) (@POODOGSUB) 2026年4月20日
謝って pic.twitter.com/aDmmBAexcH
2026年4月19日
大魔神OL大間仁子さん pic.twitter.com/n7CkB71lsS— otmm (@fallingplum555) 2026年4月19日
昨日より、ベアトリスをお迎えしています。— 【公式】わらべ館 (@warabekan) 2026年4月20日
ベア子ちゃんにわらべ館を案内中💁
わらべ館の敷地には、かつて旧鳥取県立鳥取図書館📗がありました。
老朽化のため、わらべ館建設の際に解体となりましたが、外観の一部を復元・再生し、わらべ館に生まれ変わりました。#リゼロ #rezero #リゼロとっとり https://t.co/p5s7ZKkPMA pic.twitter.com/GZ63ySnIiU
【リゼロスタンプラリー】— 【公式】円形劇場 くらよしフィギュアミュージアム (@enkeigekijyou) 2026年4月20日
円形劇場のスタンプは
螺旋階段下に設置しております💁
３箇所スタンプでポストカードをプレゼントしております🎁
スタッフまでお声かけください#リゼロ #円形劇場 pic.twitter.com/A8Pnj8QkKf
【鳥取県にお越しの皆様へ】— 【公式】鳥取県観光戦略課🐪🦀🍐(とっとリアル・パビリオン) (@tottori_kankous) 2026年4月21日
TVアニメ 「Re:ゼロから始める異世界生活」
コラボにつきまして
スタンプラリー開始当初より予想を上回る多くの皆様にご参加いただき、現在コンプリート賞「エミリア砂スタンド」の生産が追いつかない状況となっております。…
お前が嬉しいと、嬉しい pic.twitter.com/UzgS521GjP— ْ (@mudi_mudi_) 2026年4月19日
新宿の地下通路のとこのユーフォ広告、先週のあれが今週こうなるのオタクは泣いてしまいます……— ちえこあ (@chiekoa_fr) 2026年4月20日
みんなが……積み重ねてきた、繋いできたものがこんなに鮮やかにいっぱい😭#ユーフォ最終楽章 pic.twitter.com/Fj8k78Knzv
生きてるうちにこの辺スパロボで共演してくんないかなぁ～の気持ち pic.twitter.com/Q12nj8mXk0— ひねはつじ (@medama_usagi) 2026年4月20日
大変ご無沙汰しております。フィグラーレから戻ってきましたユニゾンシフト：ブロッサム スタッフです。— ユニゾンシフト (@unisonshift) 2026年4月21日
2006年4月21日にリリースされたWindows版「ななついろ★ドロップス」が、今日20周年を迎えました。
20年
7305日
数字にすると途方もないけれど、振り返ればあっという間。… pic.twitter.com/g51BWR2uZz
レーベルページリニューアルオープンおよび一部レーベル公式サイト統合のお知らせ | KADOKAWA
˗ˏˋ 🌟東映ゲームズ はじまる🌟 ˊˎ˗— 東映ゲームズ (@toei_games) 2026年4月21日
本日より、東映株式会社が展開するゲーム事業
「東映ゲームズ」が始動いたします🌱
この公式Xでは、東映ゲームズに関する色々な情報をいち早く、時にはゆるりとお届けしていきたいと思います！
ぜひフォローして、続報をお待ちください✨ pic.twitter.com/npJn3ZwEzJ
カンヌ国際映画祭2026「アヌシー・アニメーションショーケース」— CLAP_ANIMATION_STUDIO (@CLAP52659123) 2026年4月21日
会期：2026年5月15日(金)〜17日(日)
プレゼンテーション日時：2026年5月17日(日)10:00〜11:30（現地時間）
告知映像：https://t.co/VKOSaUh3ta
※制作中の本編映像も一部ご覧いただけます。#CLAP
【原神】— かずし/ 𝐊𝐚𝐳𝐮𝐬𝐡𝐢 𝐦𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 (@KadowakiKazushi) 2026年4月20日
アルレッキーノ鎌の透かし彫り作品の制作工程
レジンで膜を作り、ステンドグラスのような透け感を表現しました
素材：真鍮・UVレジン#原神 pic.twitter.com/3gKYZGoE7P
ゼノグラシア大好き谷村部長 (´ー｀) https://t.co/p4hHzmVjPW pic.twitter.com/Wux1gxxvJm— 葵月 (@zabu72nezu271) 2026年4月21日
5月15日(金)公開『機動警察パトレイバーEZY』File 1の場面写真が解禁！出渕裕監督からの新規コメントも到着！ - V-STORAGE(ビー・ストレージ) 【公式】 produced by バンダイナムコフィルムワークス
見える子ちゃんに登場する「見えてはいけないなにか」は作中で「幽霊」と明言したことは一度もないんだけど、翻訳過程でそれを表す最適な言葉があまりないので「Ghost」と翻訳されることが多い。日本語で言うなら「怪異」が一番しっくりくるんだけど— 泉 朝樹 tomoki izumi (@izumi000) 2026年4月21日
2026年4月21日
人馬ちゃん、馬部分をカラフルにしたら人間感が薄くなってセンシティブ感も薄まるのでは？と色を仮置きして実験。ファンタジアのケンタウロスを参考にしています。これなら下半身に制服足さなくてもいいかも？ pic.twitter.com/jaBArBqzbg— 佐久間さのすけ／イラストレーター (@sakumasanosuke) 2026年4月20日
唐突にイースを再掲 pic.twitter.com/5x1QNogTPG— まやし (@mayashi205) 2026年4月20日
スタジオジブリの新作短編アニメーション作品『魔女の谷の夜が、7月8日（水）よりジブリパーク（ジブリの大倉庫「映像展示室オリヲン座」）にて上映されます— YoichiNishikawa/西川洋一 (@YohIchi_N) 2026年4月21日
Ghibli's new short film, "Night in the Valley of Witches," will be screened at Ghibli Park starting July 8th. pic.twitter.com/ePIXePTHYI
『カワセミさんの釣りごはん』— 『カワセミさんの釣りごはん』公式 (@kawasemi_comics) 2026年4月20日
最終回が本日発売の
漫画アクション5/5号に掲載✨
今まで出会った人、魚、料理、
そして読者の皆様に
愛と感謝を込めて💖
最終14巻は7月24日発売予定🎣 pic.twitter.com/PswhVH8gLY
背中を叩いてもらう篠澤さん pic.twitter.com/J0mkHV20dh— しんごー＠現在 (@bycilefighter) 2026年4月21日
2026年4月20日
西部劇メシを描いた pic.twitter.com/WHLK46dGJV— もるだ模型 (@dokumamushi556) 2026年4月20日
お知らせ— くぼたまこと サンレッドN続編製作中 (@kubotajirusi1) 2026年4月21日
そろそろというお話です
電子書籍だけならリスクもないので悩まないのですが 個人的にも今回までは紙の本で残したいなあ思っています pic.twitter.com/9nDjAF7aKF
パトレイバーにはアニメや漫画だけではなく、後藤さんや熊耳さんの過去に触れたりしてる小説シリーズもあるよ。— 笹木さきち (@sakichi_sasaki2) 2026年4月19日
これは嘘なんだけど、笹木のおすすめは後藤さんが負傷入院中の太田の代わりに臨時の補充隊員を連れてくる「究極助っ人R」だよ。 pic.twitter.com/HeZLVZQdqk
子供の頃にスーファミのドンキーコングの鬼難度ステージを何故かクリアできた話 pic.twitter.com/xh4T7JDY5l— 退屈健 (@sentakubasami1) 2026年4月20日
もし、お知らせしたいことがある。 pic.twitter.com/k6CFZCpPEf— 万城目学 (@maqime) 2026年4月20日
うん、姉妹感 pic.twitter.com/pGanjfJIdm— 花火師🎇パリエトいいよ (@Hanabikitaoj522) 2026年4月20日
異変を見つけたら、すぐに引き返すこと。 pic.twitter.com/Aku61uKeIt— ほり (@horii20018) 2026年4月17日
🍅期間限定公開🍅TVアニメ「異世界のんびり農家」1期1話無料公開🥕（4月30日まで） - YouTube
TVアニメ『幼女戦記』ノンクレジットオープニング｜《第2期 2026年7月放送開始！》 - YouTube
TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』ノンクレジットオープニング映像｜多次元制御機構よだか「スターダスト・エウレカ」 - YouTube
第3話 憑依鎮魂歌「誠-BUSHIDO HERO-魂」相葉芹亜（CV：藤寺美徳）＆沖田総司（CV：熊谷健太郎）|TVアニメ『ゴーストコンサート : missing Songs』 - YouTube
【崩壊：スターレイル】ショートアニメ「このゲーム、まともに遊べるの？」 - YouTube
『Delta Force』｜シネマティックトレーラー｜シーズン「エコー」 - YouTube
『Starfield』 へようこそ(feat. Keith David) - YouTube
『It Reaches』発売日発表トレーラー - YouTube
SEGA × Kosuke Kawamura - YouTube
『NieR Series ／ ニーアシリーズ』15周年記念PV - YouTube
『Marathon』「リコン」シネマティックトレーラー - YouTube
昔、マンガが文庫化されるとき作者とは別のイラストレーターが表紙を描くことがあったがあれは何だったの→当時の社会やマンガの扱いを知らないと謎かも - Togetter
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
Netflixが配信を手がける— Netflix Japan | ネットフリックス (@NetflixJP) 2026年4月20日
『ガンダム』シリーズ初実写映画
製作開始！
主演：
シドニー・スウィーニー
ノア・センティネオ
地球とスペースコロニーとの間で
数十年にわたって続く戦争を舞台に
敵対する陣営に分かれたライバル同士の
パイロットたちの姿を描き出す。 pic.twitter.com/nyLkDyWRCQ
おい全国の演劇人たち見ているか— エル🥷0506西1セ13b (@traveLcandy629) 2026年4月20日
これが！！！チケットを売るときの！！！最適解ですよ！！！！！
ここまで開示していただけると本当に本当に本当に買い手からするとありがたいんです！！！！！ https://t.co/IQMG46yYdX
IMAXフルサイズシアター（GT）をもっと増やしてほしいと願ってるが、建物の高さが取れないんです。んな事わかってはいるけど大阪と池袋以外に増えてほしい。#IMAX pic.twitter.com/l0nY8BtIJS— mt-land (@masakopangan) 2026年4月20日
大河ドラマで貧しい家のシーンなのに畳が新品だったり着物もパリッとアイロンが効いてて栄養失調の娘の髪もキューティクルばっちり...作り物めいていて安っぽく感じる - Togetter
職場で「土曜にBTSのライブ行ったんです！」といわれたので「私も土曜ライブ行った」というと「Mrs. GREEN APPLEですか？」→実際に行ったライブ動画を見せたらフロア中が静まった - Togetter
◆新商品（衣・食・住）
【超も～っちりパン！】も～っちり食感クリームパン ｜商品情報｜ファミリーマート
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in ヘッドライン, Posted by log1e_dh
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