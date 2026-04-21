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2026年4月21日のヘッドラインニュース


ミスタードーナツが「サクサク」と「ぽふん」という2つの食感が楽しめるエアリードーナツ「サクぽふん」を2026年4月27日に新発売します。

サクぽふん｜ミスタードーナツ
https://www.misterdonut.jp/m_menu/new/260427_sakupohun/

サクぽふんはドーナツ表面はごつごつとした「サクサク」食感、中の生地は軽い口あたりの「ぽふん」食感と、2つの食感を楽しめる新感覚のドーナツとのこと。


サクぽふんはミルクシュガーとカスタードシュガーの2種類登場します。どちらもテイクアウトなら税込248円、イートインなら税込253円。


また、サクぽふんと同時に果肉やフルーツゼリーがごろごろ入ったフローズンドリンク「シャリもぐフルーツフローズン」も新登場します。「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」はともにテイクアウトなら税込680円、イートインなら税込693円です。


サクぽふんとシャリもぐフルーツフローズンは2026年4月27日から全国のミスタードーナツで販売されます。

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。


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