株式会社ポケモンがポケモンカードゲームの印刷会社を買収



ポケットモンスター関連の事業を行う株式会社ポケモンが、公式トレーディングカードゲームであるポケモンカードゲームの印刷を担当する企業の買収に成功したと報じられています。



gamesindustry.bizの報道によると、アメリカのノースカロライナ州に本拠地を置く印刷会社のMillennium Print Groupが株式会社ポケモンにより買収されました。買収価格は不明ですが、Millennium Print Groupは引き続き独立して運営されます。



Millennium Print Groupは2015年からポケモンカードゲームの印刷を担当してきた企業。株式会社ポケモンのアメリカ法人であるThe Pokémon Company Internationalの大久保賢司社長によると、Millennium Print Groupの買収により、今後さらに効率的にポケモンカードゲームの印刷が可能になるとのこと。





大久保社長は「Millennium Print Groupの才能あるチームは、長年にわたり株式会社ポケモンの国際的に重要なパートナーであり、ファンが期待する品質でポケモンカードゲームを提供する役に立ってきました」「我々の目標は組織が協力する方法を強化し、より有意義に力を合わせながら最高品質のポケモンカードゲームを市場に送り出すことです」「同時に、我々はMillennium Print Groupを株式会社ポケモンだけでなく、すべての顧客に利益をもたらすことができる優れた組織として、より大きな最先端の組織として発展させることを目指しています」と述べました。



ポケモンカードゲームは発売から25年以上が経過していますが、記事作成時点でもその人気は高まり続けています。ポケモンカードゲームの人気っぷりは、カードの価格高騰や多発する盗難事件からも明らかです。



