2022年04月21日 23時00分 動画

ロシアが1発でも核兵器を使うと最初の数時間で9150万人が死亡するという研究結果



ロシアによるウクライナ侵攻が続くまっただ中の2022年4月21日、ロシアは10個の核弾頭を搭載できる新型大陸間弾道ミサイル(ICBM)「サルマト」の発射実験に成功したと発表しました。ロシアによる核攻撃は十分起こり得るとの見方も出始めている中、ロシアがもし核戦争を始めた場合は最初の数時間で9150万人が死ぬという2019年のシミュレーション映像が改めて注目を集めています。



PLAN A | Princeton Science & Global Security

https://sgs.princeton.edu/the-lab/plan-a



New Study on US-Russia nuclear war: 91.5 million casualties in first few hours - ICAN

https://www.icanw.org/new_study_on_us_russia_nuclear_war



核兵器に関する技術・政策的分析の専門家として知られるアメリカ・プリンストン大学のアレックス・グラーザー氏の研究チームは、アメリカ対ロシアの核戦争が勃発した際の被害をシミュレーションした結果を、「プランA」という映像にまとめました。以下の動画を再生すると、その映像を実際に見ることができます。



PLAN A - YouTube





このシミュレーションは、ロシアがまずNATOを威嚇する目的でポーランドとドイツの国境付近に核爆弾を1発投下するというシナリオ。





続いて、ドイツが反撃としてカリーニングラードに核爆弾を1発投下。





互いに1発ずつ核爆弾を投下し合ったところで、ロシアとヨーロッパのNATO加盟国の全面核戦争が勃発。ロシア側は300発、ヨーロッパのNATO加盟国は180発の核爆弾を互いに投下し合い、3時間後には犠牲者数が約260万人に達します。





続いてNATO加盟国であるアメリカが、潜水艦や陸上拠点からICBMを発射。青色の線がアメリカが発射したICBMの軌道です。





しかし、アメリカのICBMがロシアの核兵器を破壊し尽くす前に、カウンターの核攻撃が行われます。赤色の線がロシアが発射したICBMです。





ロシア側のICBMはアメリカを焦土と化します。アメリカとロシアの相互核攻撃はおよそ45分で終結し、犠牲者の数は約340万人。先ほどのロシアとヨーロッパのNATO加盟国の犠牲者と合算すると、トータルの犠牲者は約600万人です。





続いてロシアとNATOは相手の体勢の立て直しを阻害する目的で、「人口の多い都市」を目標に核攻撃を実施。各大都市にはその規模に応じて、5~10発の核兵器が投下されます。この過程は45分で終了し、犠牲者数はおよそ8530万人という見積もりです。





今回のシミュレーションでは、一連の核戦争におけるトータルの犠牲者数は9150万人という結果でした。





このシミュレーションを2019年9月に取り上げた国際NGOの核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)は「核兵器がたった1発でも使われた後は、もはや狂気の道のりを歩むしかなくなる」と述べ、核兵器禁止条約を支持するように訴えています。