2026年04月21日 17時00分 試食

松屋の「豚ロースグリル定食」はぶりんと跳ねる弾力の分厚い豚ロースのうまみでご飯が進む



松屋が2026年4月21日から厚切り豚肉を鉄板で焼き上げた「豚ロースグリル定食」を新発売しました。豚ロースの弾力と肉のうまみが味わえる定食になっているとのことなので、さっそく松屋で食べてみました。



噛むほど旨い、120gの厚切り豚ロース「豚ロースグリル定食」発売｜松屋フーズ

https://www.matsuyafoods.co.jp/whatsnew/menu/147482.html



松屋に到着。





店頭には豚ロースグリル定食のポスターも掲示されていました。





食券を購入して待ちます。豚ロースグリル定食は税込880円、肉ダブルにすると税込1370円。





15分ほどで完成しました。豚ロースは1枚約120gで、サラダとみそ汁のほか、トッピング用の大根おろしとねぎが付いてきます。





豚ロースの断面を横から見ると以下のような感じ。





豚ロースを食べてみると、厚くがっつり食べごたえがある割に柔らかく、かむたびに弾力とうまみが楽しめます。タレはかかっていませんが、かみしめるたびにシンプルな豚肉のうまみが強烈に感じられ、何もつけずに食べてもごはんが進みます。





卓上の好きなたれと合わせるのがオススメと公式ページにあったので、大根おろしとねぎを載せた上でぽん酢をかけて味変してみました。グリルされた豚肉にしっかりうまみがあるため、ぽん酢であっさり味を足してもバーベキューたれで濃くしてもマッチします。





豚ロースグリル定食は2026年4月21日から期間限定販売しており、定食は税込880円、肉が2枚になった定食ダブルは税込1370円。また、丼のネギ塩丼は税込730円です。



ちなみに、松屋の看板メニューである牛めしは冷凍食品にもなっていて、Amazon.co.jpでは30食セットを税込8980円(1食当たり299円)で入手できます。



Amazon.co.jp: 【松屋】松屋No1 牛めしの具（プレミアム仕様） (1食 (x 30))［冷凍食品］ : 食品・飲料・お酒

