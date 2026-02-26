2026年02月26日 16時26分 試食

レアな牛肉が黄金の衣で包まれた松のや「牛サーロインかつ定食」試食レビュー



松のやのメニューとしてオーストラリア産牛のサーロインを使った「牛サーロインかつ定食」が2026年2月25日に登場しました。サーロインの1枚に肉を贅沢に使用して「外はサクッと中心部は絶妙なレア」に仕上げているとのこと。さらに、わさび醤油という通な食べ方もできるとのことなので、実際に松のやに行って食べて味を確かめてみました。



豪州産のサーロインを使用「牛サーロインかつ定食」発売｜松のや｜松屋フーズ

https://www.matsuyafoods.co.jp/matsunoya/whatsnew/menu/138440.html



松のやに到着。





牛サーロインかつ定食がアピールされています。





タッチパネルで牛サーロインかつ定食を注文。ライスの量は無料でカスタム可能なので大盛りにしました。





注文から数分で牛サーロインかつ定食が提供されました。メインの牛サーロインかつとキャベツ、ライス、みそ汁、わさびが付いてきます。





牛サーロインかつは5個に切り分けられていました。





濃いピンク色の牛肉が黄金色に衣に包まれています。食べると衣のザクッとした食感の後に、牛肉の柔らかな弾力を楽しめました。牛肉は「口の中でとろける」という感じではなく、肉らしいしっかりとした歯ごたえを楽しめる仕上がり。かむごとに肉の甘さが染み出してくるのもグッドです。





わさびをのせるとサッパリしていい感じ。





公式ページには「味の決め手となるのは、付属の『わさび醤油』です」と記されていますが、提供時はわさび単体で小皿にのっていたので、卓上のしょう油を自分でかけてわさび醤油にします。





わさび醤油をつけて食べてみると、甘くて脂っこいサーロインかつにわさびの爽やかさとしょう油の風味が加わって「ライスにめちゃくちゃ合う味」になります。何もつけずとも濃い味のかつですが、わさび醤油との相性は格別なので、店で食べる際は忘れずにしょう油を使ってみてください。





牛サーロインかつ定食は税込1390円で、一部店舗を除く全国の松のやで食べられます。また、税込1150円で単品注文も可能です。



