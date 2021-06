食欲そそるニンニクの風味が食べ応えたっぷりな豚肉のうま味を引き立てる松屋「ポークステーキ丼(洋風ガーリック)」を食べてみた

・関連記事

ガッツリにんにく味の厚切り豚肉にアーモンドがさくさくの「香味醤油ダレ」を絡めた松屋「ポークステーキ丼」試食レビュー - GIGAZINE



ステーキのうまみを2種のソースがそれぞれ引き出している松屋の「牛ステーキ丼」を食べてみた - GIGAZINE



噛むたびに肉汁があふれ赤身の旨味が口いっぱいに広がる松屋「黒毛和牛100%ハンバーグ定食」試食レビュー - GIGAZINE



やよい軒人気No.1の「しょうが焼き」をカレーに組み合わせた「しょうが焼カレー定食」登場、実際に食べてみた - GIGAZINE



ハラペーニョの旨辛さ&トマトの酸味がチキンのうまみを爆上げするCoCo壱番屋「チキンとトマトのホットスパイスカレー」試食レビュー - GIGAZINE



エビのプリプリ食感やヤングコーンのシャキシャキ感を存分に楽しめるピリ辛風味の「具材たっぷりエビチリ丼」試食レビュー - GIGAZINE



2021年06月29日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.