2026年03月19日 20時05分 ヘッドライン

2026年3月19日のヘッドラインニュース



2026年1月30日から公開されているアニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が、公開から48日間で興行収入25億円＆観客動員148万人突破を達成しました。CGクリエイター陣によるお祝いムービー第2弾も公開されています。



【興行収入25億円突破】『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』大ヒット公開中 - YouTube





なお、ラージフォーマットではIMAX版のほか、3月6日からDolby Cinema版、3月13日から4DX・MX4D版も公開されています。



配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹

©創通・サンライズ



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



「AIが生成した芸術作品は著作権で保護できない」とアメリカの控訴裁判所が判断 - GIGAZINE



わずか20年で40兆km以上離れた恒星にマイクロ宇宙船を送りこむ「ブレークスルー・スターショット」の新たな課題は「紙より薄い帆」にあり - GIGAZINE



9300万年前の「翼が生えたサメ」の化石が発見される - GIGAZINE



世界中で「双子が生まれる確率」が上がっていることが判明、その理由とは？ - GIGAZINE



名前を「鮭魚」に改名する人が台湾で続出、原因はスシローの無料キャンペーン - GIGAZINE



落書きをリアルな風景写真にリアルタイムで変換できる驚異的なお絵かき技術「GauGAN」をNVIDIAが発表 - GIGAZINE



広島に落ちた原爆の10倍以上もの威力を持つ隕石がひっそりと地球に墜落していたことが判明 - GIGAZINE



「ノーマル」な人は進化の側面から見ても存在しないと神経科学者らが発表 - GIGAZINE



人間に見られまくった野生のネズミは見た目が大きく変化すると判明 - GIGAZINE



ホーキング博士が死の2週間前に「最後の論文」を完成させていたことが判明 - GIGAZINE



寂れた田舎の「ミニ独立国」再興はなるのか、アニメ「サクラクエスト」先行上映会＋キャストトークショーレポート - GIGAZINE



リニア四国初上陸・Fate/ゼロカフェ上映などがあった「ぷち★アソビ Vol.4」レポート - GIGAZINE



「もしもし」と叫んでスマホケースを全力でブン投げる「スマ投げ！」世界大会でスマホケースをブン投げてきた - GIGAZINE



オレオのクッキーとクリームを分離する「オレオ分離銃」の恐るべき威力 - GIGAZINE



海に落ちたレンズをニコン修理センター担当者が鍋でゆでて修理 - GIGAZINE



味覚を破壊する激辛料理が多数集結した「KARA-1」で「半殺しカレー」に挑戦 - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

「お前の料理は美味くない、母を見習え」と言われ続けながら努力してたが最終的に義母に教えを請うべく連絡をした、その1週間後味の素とほんだしが送られてきた - Togetter



『子どもの脚がダンロップのキャラみたいになってきた』ダンロップ公式「うちの子じゃないですね…」→本物がインパクト強すぎる件 - Togetter











◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）





平安神宮のチンチン電車、また会える 国重文、修理済み公開へ [京都府]：朝日新聞



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

イラン、最高指導者「右腕」の死亡確認、イスラエルはモジタバ師も見つけ出して「始末する」と表明 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



イラン攻撃「不支持」82%の異例さ 米国の戦争に対する世論の変遷 [米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢]：朝日新聞



【解説】米・イスラエルとイランの戦争、誰が何を望んでいるのか - BBCニュース



イスラエル軍、国連部隊誤射認める レバノンでガーナ兵負傷 | ロイター



イランの「差し迫った脅威」めぐり米CIA長官らが議会証言、トランプ大統領の見解と矛盾(1/2) - CNN.co.jp



「イランは核濃縮能力再建試みず」 国家情報長官、トランプ氏と矛盾 [米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢][トランプ再来]：朝日新聞



イラン戦争終結後の中東、「もう一つの北朝鮮」出現の可能性 専門家が警告 - CNN.co.jp



イラン、イスラエルに向け多数のミサイルを発射 周辺住民「すべてが吹き飛んだ」 - CNN.co.jp



「漁港に着いてから1人いない、と」 死亡の生徒は1隻目の救助に向かった2隻目に乗っていた うねり「4メートル超」か 【辺野古沖転覆事故】 | TBS NEWS DIG



「無登録運航」浮かぶ矛盾 辺野古船転覆、船の使用料1万5千円 学校側と食い違い - 産経ニュース



辺野古転覆事故、元検事「難しい捜査」 捜査対象広く…過失責任の所在が焦点に - 産経ニュース







国会開催のウイグルシンポ、中国人が盗撮行為 過去の同様の被害報告の足元で…日当6千円 - 産経ニュース



れいわ新選組の卑劣な公益通報潰しが発覚 「秘書給与詐取疑惑」を告発した元職員に“これ以上喋るな”と警告書を送っていた 党は取材に「木曜日の会見で答える」 | デイリー新潮



勤務中の離席記録にトイレの記載 社員「苦痛だ」パワハラと線引きは：朝日新聞



【速報】政府、高市首相の訪米を正式発表|47NEWS（よんななニュース）



高市首相、米国に到着 共同声明発表は見送りか | 毎日新聞



焦点：崩れた日米首脳会談の「青写真」、中東情勢が最大の焦点に | ロイター



エルサルバドル、殺人・レイプ・テロ犯に終身刑認める憲法改正を可決 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



アイルランド首相、トランプ氏に丁重ながらも毅然とした態度で立ち向かう 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



北朝鮮による拉致疑いあった85歳男性、国内で発見 神奈川県警 | 毎日新聞



法人の役員就任で保険料抑える手法は違法行為 厚労省が通知 | NHKニュース | 厚生労働省、医療・健康



【速報】期限切れ保険証、7月末まで延長と厚労相|47NEWS（よんななニュース）



対米投資第1弾、脱炭素に逆行 日本の温室ガスの2割相当を排出か [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



円相場159円90銭台、米インフレ懸念重し 原油は再び100ドル：朝日新聞



個人の自己破産、25年は8万3千件 物価高続き14年ぶり高水準：朝日新聞



「適切一点張りでは通報制度形骸化」斎藤知事の姿勢に専門家苦言 告発文書問題・第三者委報告書から1年|社会|神戸新聞NEXT



存立危機事態巡る高市首相発言は「重大な転換」、米政府報告書 | ロイター



日銀利上げ見送り決定、政策金利0.75%で維持 原油高の影響点検 - 日本経済新聞



２月１３日のニュースで訂正とお詫び | TBS NEWS DIG



小学校教員を盗撮疑い逮捕 勤務先の女子児童が被害に 「100回ぐらいやった」警視庁 - 産経ニュース



キャッシュレス先進国スウェーデン、現金決済受け付け義務化へ 戦争などの有事に備え 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



「中国、２７年の台湾侵攻計画せず」 高市首相発言は重大転換―米報告書：時事ドットコム



日米首脳会談で注目されるアラスカ原油で「脱中東」は可能か（大場紀章） - エキスパート - Yahoo!ニュース



ホルムズ海峡安全確保、日本など同盟国に丸投げ示唆 トランプ氏 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



【独自】沖縄・辺野古沖の転覆事故、死亡生徒の救命胴衣が船体に引っかかる 発生70分後に船内から救助｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト



アメリカ国家情報長官室 「台湾有事」めぐる高市首相の答弁“重大な転換” 報告書で | NHKニュース | 高市内閣、アメリカ、日中関係



韓国、ＵＡＥから原油2400万バレルの優先供給確保 ナフサ輸出制限も | ロイター



イランのエネルギー生産施設に攻撃か、世界最大級のガス田も - CNN.co.jp



【速報】首相の台湾発言「重大な転換」と米報告書|47NEWS（よんななニュース）



トランプ米大統領、同盟国に逆上 対イランで孤立浮き彫り：時事ドットコム



高市首相の台湾発言は「重大な転換」 米情報当局が分析 | 毎日新聞



米西部に極めて異例の熱波襲来、3月に41度予想 - CNN.co.jp



台湾へのエネ安定供給を保証、「統一」受け入れなら＝中国政府 | ロイター



トランプ大統領の変節に落胆 「MAGA」離反の可能性|47NEWS（よんななニュース）



賃上げ5％でも低い？ エコノミストが喝「企業は安く働かせすぎ」 | 毎日新聞



【速報】45議席削減の法案で合意と維新・吉村氏|47NEWS（よんななニュース）



【スクープ第2弾】松本洋平文科相の愛人女性が赤裸々告白「議員会館で私を抱いた洋平ちゃんへ」《国会答弁は噓だらけ》 | 週刊文春



世界最長の青函トンネル開通38年 海面下240mで進む「老い」と格闘する保守の最前線 - 産経ニュース



キューバ大統領、「揺るぎない抵抗」を約束 米国による支配の試みに対し - CNN.co.jp



妻とキスしたり抱き合ったりした男性を夫が訴えた裁判、「不貞行為にあたらない」と退ける判決 : 読売新聞



大麻由来の成分「CBN」＝カンナビノールを指定薬物に追加 製品の販売など禁止へ 厚労省 | NHKニュース | 厚生労働省、医療・健康





教員はわざと出しっぱなしにしたわけじゃないプールの水代を自腹で払わないといけないのに、2100人分の赤飯をお祝いの日に廃棄にしたのは弁償しなくていいの謎すぎる。

赤飯2100人分のお金も請求してよ。そっちのが悪質でしょ。クレーマーと教育委員会の人たちで折半しなよ。 — かぼちゃSoup先生 (@kabochan_teach) 2026年3月16日



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

農林水産省東海農政局に15年以上前に廃業した米穀店の廃止届を出した - しいたげられた🍄‍🟫しいたけ



歯医者の「局所麻酔薬が足りない」問題、今いったい何が起きているのか？── 2026年3月現在も続く深刻な供給不足



【JR高山線】特急「ひだ」高山〜富山間が当面運休…橋梁検査で「洗掘」判明 杉原〜猪谷間で運転見合わせ 現時点で再開の見通し不明 バスによる代行輸送を検討【JR東海】 | 富山のニュース｜天気・防災｜チューリップテレビ



ＪＲ北海道 綿貫社長”新千歳空港〜札幌で抜本的な対策検討” | NHKニュース



児童文学作家の山中恒さん死去 「ボクラ少国民」シリーズ | NEWSjp



「学童に行きたくない」 1割が小学校入学早々に退所、理由は? | 毎日新聞



「形だけでも頭を下げられるのが凄い」「船場吉兆ですらそこまで酷くはなかった」辺野古沖転覆事故、その謝罪会見を見ていると過去の謝罪会見に対して評価が変わってくる - Togetter



在校生として出席する卒業式の服装で、娘と揉めに揉めて大変だった…親の務めとしてTPOに合わせた服装で行かせるよう頑張ったけど制服や指定があった方がやりやすい - Togetter



子どもの頃に飼っていた犬と似た子とすれ違うと胸が締め付けられる…外につなぎ、人間の残りご飯を与えていた時代の後悔に共感の声「天国で真っ先にごめんねを伝えたい」 - Togetter



入社式が近づく中、2週間前に内定辞退を伝える事例...今年は色んな企業で発生しそう「就活が長期化し、優秀層の内定ホールドが爆発的に増加」 - Togetter



昭和のモーレツ社員は労働時間も長く土曜も仕事だったらしいが、監視も緩くてサボりやすかったから成り立っていたのでは？「今は監視の目も厳しいし労働強度も高くて苦しい」 - Togetter



結婚祝い金を組合からいただいたが、このままの形で渡された…正直、少し戸惑ってしまった「なんだろう…こう、札で顔叩かれてる感」→過去に何かしら揉めたのかも？ - Togetter









安治川トンネル (安治川隧道)を見に行ってきたのでイラストにしました！

大阪市内を流れる安治川の下をくぐるこのトンネルは、アプローチがエレベーターという、珍しい構造となっています🛗

リプにこのトンネルの解説と訪問時の写真を掲載したnoteのリンクもあります📒#旅先パビリオン pic.twitter.com/EYdnh9iqCX — 津城野 葉太 | 鉛筆画家 (@yota_tsukino) 2026年3月18日









ウチの母は団塊世代で大学行ってましたけど学生運動には参加しなかったそう。



なんで？(੭ ᐕ)と聞いたら。



「あんなのやってたのは勉強が嫌いだった一部の学生だけよ。テストを受けたくないから騒いでたの」



とバッサリだった。 — 宮前葵 (@AOIKEN72) 2026年3月17日

























晴海フラッグのシービレッジの18階を徹底的に調べてほしい

1部屋完全に民泊部屋がある

エレベーターが18階で5分以上も停止していて

壊れたのかと思い管理室に電話

その後すぐ降りてきたがその中には

2人の女性と誰も乗れないほどのスーツケース(10台ほど)が敷き詰められていてB1階の駐車場に停まった — 😭 (@Bambi3522424434) 2026年3月19日













修学旅行沖縄だったけど民泊はマジで嫌だった

飯まずかったし家ん中虫だらけだったし、疲れてクソ眠い時に世界情勢についてうだうだ聞かされたし

おまけに家主がただの移住者で沖縄出身じゃなかった https://t.co/CKiAt6o9A9 — ケツ毛核弾頭 (@nuclearketsuge) 2026年3月18日



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

日本企業3割が｢AI導入のため人員増｣、世界の潮流とズレ あずさ調査 - 日本経済新聞



変更管理と最新版管理を楽にする：セキュリティホワイトペーパーをGitHub管理に移行した話 ～マークダウン分割×GitHub Actionsで、文書管理をエンジニアリングする～ - MNTSQ Techブログ



【笠原一輝のユビキタス情報局】NVIDIAはGroq LPUで「戦略的転換点」を乗り越えられるか - PC Watch



ゲーミングPCを組み立てよう！数量限定のお買い得なキット製品「MSI×AMD スペシャルタッグ 2026」を発表 | 株式会社アスク



良い時間を過ごすためのプロダクト「The Clock」を発表 | ニュース | バルミューダ



特徴 | The Clock | BALMUDA（バルミューダ）公式サイト



液体レンズのオートフォーカスメガネを体験 無音でスッと視界クリアに - 家電 Watch



なぜ“今更”VRなのか？ ひろゆき氏・カワンゴ氏・MIRO氏に聞く「POPOPO」の勝算（1/2 ページ） - ITmedia NEWS



生成AI時代のドキュメント基盤



「楽天市場」アカウント乗っ取りなど被害の相談約400件 注意を | NHKニュース | IT・ネット、警察、中国



GitHub Copilot CLI の公式ハンズオンやってみた (第0章/7章) #GitHubCopilot - Qiita



「自分でやり切る」だけでチームは強くならない - NTT docomo Business Engineers' Blog



中国当局、AIエージェント「OpenClaw」急拡大で注意呼びかけ - 日本経済新聞



非常時の通信を支える「JAPANローミング™」を4月1日に提供開始 | お知らせ | NTTドコモ



非常時の通信を支える「JAPANローミング™」を4月1日に提供開始 | KDDI News Room



非常時の通信を支える「JAPANローミング™」を4月1日に提供開始～大規模災害・障害時に、他事業者の通信網につながることで一部通信の代替が可能に～ | 企業・IR | ソフトバンク



非常時の通信を支える「JAPANローミング™」を4月1日に提供開始 | プレスリリース | 楽天モバイル株式会社



CHUWIのCPU偽装、AMD「黙認も関与もしていない」と声明 - PC Watch



「多くの万引き犯がこのリストを参照して盗んでいる」ブックオフが公開している書籍の『高価買取リスト』について書店員が苦言→さまざまな意見が集まる - Togetter



YouTubeの広告ウザすぎて年齢を200歳にしたら、5秒で飛ばせるお葬式のCMばっかりになった「勇者ヒンメルがそうした」「これはマジ」 - Togetter







◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

二次創作ガイドライン | 株式会社スパイク・チュンソフト



当社および所属タレントに対する権利侵害行為への対応状況について (2026年3月19日) | カバー株式会社



ゲームのグラフィック向上AI技術『DLSS5』が批判と共にネットミーム化、キャラがリアル（？）になったネタ画像が大量に投下される - Togetter



「プロゲーマーになる」と言って学校に行きたがらない子供をどう説得する？→東大卒のプロゲーマーもいるし、学業を捨てないと勝てないなら才能不足では - Togetter



「クラスで自分だけスマホを持ってない、LINEグループに入れず予定が立てられない」と娘に打ち明けられた、子供にスマホをもたせるなら一体いつからがいいのか？ - Togetter





























デレPに勧められて初めてシンデレラガールズに触れた人たちにこれだけは伝えないとな

たべるんごのうたは辻野あかりのソロ曲ではない — pero🥟🍎🦈🌹 (@name0319) 2026年3月15日

















過去に偉人達が築き上げてきた創作文化を普遍的にどうやってリスペクトしていこうと意気込みを感じるのが 超かぐや姫！



もう我々がスポット当てられる時代は過ぎてしまったかもしれないけど、それでもあの舞台に手を伸ばし続けてきた情熱を伝えたいと感じるのが パリに咲くエトワール な気がする pic.twitter.com/y0q50N7UJ0 — かっか (@VbXiqGBbW34vdTe) 2026年3月18日





















「刀は片手では振れない」

「鎧を着て長時間戦えない」

「五人張りの弓なんて引けない」

「崖を馬で駆け下りるとか無理」



うるせえ！ テメェらヒョロっこザコ現代人だから無理なだけだろ！ あの時代の武士なら出来るんだよ！

って思いながら創作してる。 — サムハラ (@meizisamuhara) 2026年3月18日





■ 07th Expansion作品の許諾方針について ■



2026年4月から運用が開始される裁定制度、いわゆる未管理著作物裁定制度の運用開始に伴い、許諾に関する方針を公開しました。



ご一読いただけますと幸いです。https://t.co/Lvgw383TB2



（運用の実際にあわせ随時更新します） — 竜騎士07 / 07th Expansion (@07th_official) 2026年3月19日





























思いついたらなんでも描くノート pic.twitter.com/Bt3aGfRfPY — 春星銀 (@H_rg1n) 2026年3月18日









ⓒ 무 님 pic.twitter.com/7ex8mxNQfz — 도예 (@M00NEND) 2026年3月18日













無印で買い物してるとき見る幻覚 pic.twitter.com/E6r1QN40uj — 上山道郎 (@ueyamamichiro) 2026年3月18日













Just saw someone use an apple to render hair. pic.twitter.com/jSFLVU6sbd — 阿梅 ame ↻(𓄼 .̀ ̮.́)Ψ (@hikihera) 2026年3月17日





絵ﾁｬﾈｷﾞﾄﾛ pic.twitter.com/ln1OL3ieKx — しぃ skeb募集中 (@ao_6336) 2026年3月17日













丙午馬年賀圖/黃金萬里 pic.twitter.com/963wz0IR1i — LOIZA ART (@loiza0319) 2026年2月24日









WWXXXXXXXIVc pic.twitter.com/efovf6MIul — れおえん (@reoenl) 2026年3月18日





部長のおなか(クリック推奨) pic.twitter.com/CWgxRfoR4i — 仁井学 NII Manabu (@aleos696) 2026年3月16日





































pic.twitter.com/9ybKIvHFyJ — 三光蝶 みつき (@3kotyo) 2026年3月19日





























































잘모르겠으면 그때그때 그리고싶은걸 그리자

프리렌 최고좋아 pic.twitter.com/KxNtm85xFl — Liz 리즈 | RAUM (@lizchiefffff) 2026年3月18日













ヾ(≧▽≦*)o pic.twitter.com/kyVLATHNZ8 — Hoody / 臼王 COMMS Closed (@95Hoody) 2026年3月18日













泣かないでｹﾞﾝｼﾞﾛﾁｬﾝ



※なんか見た pic.twitter.com/C2Hl3vKtj4 — キョサ (@kyoru8_2021) 2026年3月19日





聞いてみるタイプのギャル pic.twitter.com/fDDzK9HQNJ — 荒木落花 (@rakka_kousou) 2026年3月17日

















pic.twitter.com/pXikCOGsTX — ぺんてはる 名古屋コミティアA14 (@namu_ta03) 2026年3月18日

































都市伝説解体センター より お知らせです pic.twitter.com/A78tRMav5r — 墓場文庫 🪦 都市伝説解体センター 🪬 和階堂真の事件簿 🚬 (@hakababunko) 2026年3月19日













― METAL BUILD って なに？ ―



「METAL BUILD 初音ミク」

03.26 情報解禁予定……！#初音ミク #METALBUILD #メタルビルド pic.twitter.com/VwzKvKm7RT — 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) 2026年3月19日





飛び入り参加するかに pic.twitter.com/5D7shBrhqG — シギサワカヤ (@ktos_tw) 2026年3月18日













エアコン取り付け工事のひとが来ているのだけど 作業のあいだ寝そべって菓子食べながらYouTube見るわけにはいかず 所在なく立ち尽くす私 pic.twitter.com/ozitGa3USR — もりさわたみこ (@tamitin0914) 2026年3月18日

























🌸 pic.twitter.com/22QwgnsE7r — huhi | fevercell (@huhi_1211) 2026年3月18日









ocほぼ全身 pic.twitter.com/75pYcgi2UB — ぺんてはる 名古屋コミティアA14 (@namu_ta03) 2026年3月19日









多い pic.twitter.com/HUBPMl2MfF — 畠山達也 (@hatatatsu1124) 2026年3月18日



TVアニメ『彼方から』公式サイト



「彼方から」2026年アニメ化決定特報PV - YouTube





TVアニメ「また殺されてしまったのですね、探偵様」メインPV - YouTube





TVアニメ『TANK CHAIR-戦車椅子-』ティザーPV ｜ 2026年秋 TVアニメ化決定！ - YouTube





“赤い彗星"が乗った"白いガンダム"!? | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス) | Netflix Japan - YouTube





『ウマ娘 シンデレラグレイ』最終23巻発売記念PV「一緒に走れて、よかった。」 - YouTube





TVアニメ『尚善』PV【2027年放送予定】 - YouTube





TVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』メインPV - YouTube





TVアニメ『リィンカーネーションの花弁』PV第3弾【2026年4月2日(木)24:30～放送開始！】 - YouTube





TVアニメ「ワールド イズ ダンシング」ティザーPV ｜ 2026年7月放送開始！ - YouTube





TVアニメ『 #領民０人スタートの辺境領主様 』PV第１弾 ｜ 2026年7月放送決定！ - YouTube





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『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』【リムルと振り返る“これまでの転スラ”】｜大ヒット上映中 - YouTube





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Switch/Playstation4･5版『こふんは生きている ーマホロヴァ・クラブの死体さがしー』発売日発表トレーラー - YouTube





『Kusan: オオカミの街』 | デモトレーラー - YouTube





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Nintendo Switch『リトルキティ・ビッグシティ～まいごの子猫の街さんぽ～』パッケージ版発売日アナウンストレーラー - YouTube





『ディサイプルズ ドミネーション』ローンチトレーラー - YouTube





『フォートナイト』チャプター7 シーズン2: ショーダウン | 公式ローンチトレーラー - YouTube





ロックマン パック ティザートレーラー『ソニックレーシング クロスワールド』 - YouTube









アークナイツ 第十六章「背理分光」アニメPV - YouTube





アークナイツ 第十六章「背理分光」PV - YouTube





【興行収入25億円突破】『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』大ヒット公開中 - YouTube





◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

王将戦第6局 藤井聡太王将の勝ち 3勝3敗で永瀬九段とタイに | 毎日新聞



高市早苗首相が国会でYOSHIKIブランケットを愛用 ツアーの非売品か、ファンに話題 - 産経ニュース













CHU！当てちゃってごめんwww

拡散しちゃってごめんwww

CHU！察し良くてごめんwww

ネタバレしちゃってごめんwww https://t.co/xL5fCKWqhE — 不意歯 (@fibber8160) 2026年3月19日



「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」日本版本予告｜銀河の運命はこの二人に託された―｜5月22日（金）劇場公開！ - YouTube





◆新商品（衣・食・住）

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