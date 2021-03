2021年03月19日 11時55分 メモ

名前を「鮭魚」に改名する人が台湾で続出、原因はスシローの無料キャンペーン



台湾で回転寿司チェーンのスシローが「名前に『鮭魚(中国語でサケの意味)』が入っている人は、身分証明書を提示することで会計が無料になる」というキャンペーンを行ったところ、全土で約150人もの若者が「鮭魚」が入った名前に改名するという事態が発生しました。突然起きた異例の改名騒ぎに対し、台湾政府は公式に懸念を表明しています。



賺免費壽司! 超狂台中女大改「郭鮭魚丼飯」 戶政全驚呆 | 生活 | 三立新聞網 SETN.COM

https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=911692



為吃壽司改名「x鮭魚x妹子約嗎」15字兩天約七攤吃到爽 | 鮭魚改名之亂 | 生活 | 聯合新聞網

https://udn.com/news/story/7326/5324958



狂 135人改名鮭魚 吃整桌免錢 | 蘋果新聞網 | 蘋果日報

https://tw.appledaily.com/headline/20210318/UODFYIVXTNAMXPAUQI5BVHMHOA/





【鮭魚之亂】改名吃壽司划算嗎? 戶所精算CP值高到可怕 | 蘋果新聞網 | 蘋果日報

https://tw.appledaily.com/life/20210318/SPDE4WR3IFAWFIEIWPOHE66XOY/



Taiwan pleads with citizens not to change name to 'salmon' - CNA

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/taiwan-salmon-chaos-name-change-free-sushi-14436118



Taiwan official urges people to stop changing their name to 'salmon' | Taiwan | The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2021/mar/18/taiwan-official-urges-people-to-stop-changing-their-name-to-salmon



台湾の地元メディアが「鮭魚之亂(サーモンカオス)」と呼ぶ騒ぎの発端となったのは、スシローが「名前に『鮭魚』が入っている人は、身分証明書を提出することで同席した1テーブル6人まで会計が無料になる」というキャンペーンを打ち出したことでした。スシローは同時に「鮭」や「魚」と同じ読みの漢字が入っている人を対象にした割引キャンペーンも実施しており、こちらのキャンペーンの方が目玉とみられていました。





ところが、台湾の若者たちはこのキャンペーンに乗じて名前を「鮭魚」に改名し始めており、キャンペーン期間の2021年3月17日、18日の2日間でスシローのすしを食べまくっているとのこと。スシローのキャンペーン目的で名前を改名した人は約150人に上るそうで、改名が珍しくない台湾でも異例の騒ぎとなっています。



実際に「鮭魚」が入った身分証明書の写真も、地元メディアやソーシャルメディアなどで公開されています。こちらの人物は「鮭魚大師(サーモンマスター)」という名前に変更した模様。





さらに「鮭魚丼飯(サーモン丼)」という名前や、「鮭魚主席(サーモン会長)」「高價鮭魚(高級サーモン)」「無情爆吃鮭魚流氓(サーモンギャングは無慈悲に食べる)」「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽(スシローでお金を失いたくないのでハンサムなサーモンキングが名前を変えました)」といった説明文調の名前まで登場したとのこと。





台湾では1人3回まで名前を変えることができると定められており、身分証明書・世帯登記簿・印鑑または署名・顔写真などを持って申請すれば、ID更新と証明書コピーの料金を合わせて80台湾元(約310円)で改名ができるそうです。スシローのキャンペーンが終了したら元の名前に戻すために再び80台湾元が必要になるため、改名に必要な総額は合計160台湾元(約610円)。キャンペーン期間中は何度でも通うことができるほか、同席した人々の料金も無料になるため、すし食べ放題料金としては破格といえます。



しかし、台湾の当局者は一連の改名騒ぎを快く思っていないそうです。台湾内政部はFacebookの投稿で、1人3回しか改名することはできないため、うっかりすると名前が「鮭魚」から戻せなくなる危険もあると警告しました。





台湾の陳宗彦政務次長は「このような改名は時間を無駄にするだけでなく、不必要な事務処理を引き起こします」「誰もがこの問題について、より合理的になることを願っています」と述べ、行政資源を大事にするように国民へ呼びかけました。