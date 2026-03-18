2026年03月18日 18時25分 ヘッドライン

2026年3月18日のヘッドラインニュース



マクドナルドでは2026年3月4日から春の定番商品である「てりたま」ファミリーを期間限定で販売しています。そんな「てりたま」ファミリーの第2弾として、「コク旨かるび焼肉風てりたま」が3月25日から新登場します。







春の風物詩『てりたま』ファミリー！3/4(水)から期間限定で登場！ | マクドナルド公式

https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/teritama/



コク旨かるび焼肉風てりたまは、甘辛いてりやきソースを絡めた旨みに富んだポークパティに、たまごとレタス、牛肉のうま味とコク深いタレの味わいが特長のかるび焼肉風フィリングを合わせた新バーガーとなっています。価格は単品で税込510円。





てりたまファミリーの「てりたまバーガー」「チーズてりたま」「てりたまマフィン」のほか、同時に期間限定販売している「マックフィズ／マックフロート とちおとめ白桃」「いちごショートケーキパイ」も引き続き販売されます。「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」は2026年3月24日までの提供となっています。





コク旨かるび焼肉風てりたまは2026年3月25日の朝10:30から販売開始です。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



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◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

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はやぶさ2が小惑星で採取のサンプル 5種類の「核酸塩基」検出 | NHKニュース | 宇宙、サイエンス



「国立」がつく大学名は横浜国立大だけ なぜ「横浜大」にならなかったのか？ | 朝日新聞Thinkキャンパス



核融合発電の実証炉、建設費は「最大で2兆円」 量研機構が報告 - 日本経済新聞



秀吉の太閤検地帳発見 正本は貴重、京都・真如堂 | NEWSjp



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

米地裁、ワクチン政策変更を停止する判断 「科学的手法を軽視」 - 日本経済新聞



辺野古転覆事故、生徒死亡の同志社国際高校が会見、謝罪 第三者委員会の立ち上げを表明 - 産経ニュース



［社説］自衛隊の中東派遣は国益熟慮し判断せよ - 日本経済新聞



関西空港へのアクセス鉄道、始発から運転見合わせ JR、南海とも 保守工事作業が延長 - 産経ニュース



3.11に赤飯給食を廃棄した問題 市長、教育長の見解も分かれる [福島県]：朝日新聞



モジタバ師、イランの強硬路線継続の声明発表 選出後、依然姿見せず 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News



国、袴田さんと争う方針 検事総長談話「名誉毀損」訴訟：中日新聞しずおかWeb



「大変な事態を引き起こして申し訳ない」ボランティアで船を出していた団体が会見 辺野古で船転覆2人死亡 | TBS NEWS DIG



京アニ放火殺人事件、青葉真司死刑囚の控訴取り下げ「有効」 大阪高裁 死刑判決確定も｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト



米国「自由民主主義」から外れる 世界の指数、47年前水準に逆戻り - 日本経済新聞



京アニ事件死刑囚、控訴取り下げの内幕 「スピッツのチェリーが」：朝日新聞



読む政治：「チームみらい」に投票したのは誰か 世論調査から探った躍進の理由 | 毎日新聞



「若い命を失い深くおわび」 辺野古沖の転覆事故で2人死亡 船運用の団体、今後の方針決まらず | 沖縄タイムス＋プラス



インド、タンカー2隻がホルムズ海峡通過 外相「交渉での解決」強調 - 日本経済新聞



トランプ氏、訪中を「1か月ほど延期」要請 イラン攻撃対応のため 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



イスラエル大統領、ヒズボラ「根絶」で欧州に支持求める 「対話より実行の時」 写真7枚 国際ニュース：AFPBB News



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トランプ政権、日本に有志連合「海上タスクフォース」支持表明を要請…１９日の日米首脳会談の議題に : 読売新聞



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米当局、イラン報道で「放送免許取り消す」と脅し 米メディアに圧力 - 日本経済新聞



高市首相「山本早苗で不快も混乱もない」 夫婦の姓、蓮舫氏と平行線 [高市早苗首相][夫婦別姓][高市早苗首相 自民党総裁][自由民主党（自民党）][立憲民主党]：朝日新聞



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トランプ氏「イラン報復予想外」、情報当局は事前に警告と関係者 | ロイター



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石破前首相 “多くの国民が納得する政権運営と国会審議を” | NHKニュース | 国会、高市内閣、日米首脳会談



子ども用木製いす 著作権めぐり最高裁で弁論 | NHKニュース | 裁判、兵庫県



高市首相、ホルムズ海峡護衛「法範囲内で検討中」 参院予算委 | 毎日新聞



転覆した船運航の抗議団体、運輸局に登録せず「ボランティアでやってきたので」 - 産経ニュース



辺野古沖で2隻転覆 業務上過失致死傷の疑いなど視野に原因調査 | 毎日新聞



【速報】米側から艦船派遣の要請なしと外務省関係者|47NEWS（よんななニュース）



イラン軍事攻撃めぐりトランプ大統領と“反介入主義”のバンス副大統領の間に“すきま風”か 「哲学的な違い」トランプ大統領も認める｜FNNプライムオンライン



【速報】船に乗ること「旅行社は関わっていない」夏休みに教師が下見も「今年は乗船せず」同志社国際高校が会見で説明 沖縄・辺野古沖で船が転覆 修学旅行中の女子生徒が死亡｜FNNプライムオンライン



「奇襲戦法にまんまと」連合・神津前会長が単独取材で語る無念 衆院選大敗の中道に提言 2017年9月“幻のマニフェスト”の「初心に戻れ」 ｜FNNプライムオンライン



宮沢元首相「兵器で稼ぐほど落ちぶれぬ」に高市首相「時代変わった」 [高市早苗首相][高市早苗首相 自民党総裁][公明党]：朝日新聞



富士通、4カ月の長期インターンで高専生囲い込み 入社1年目から専門業務：日経ビジネス電子版



ロシア、ケニア人のウクライナ侵攻投入を停止へ ケニア外相 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



辺野古沖2人死亡事故 高校会見「驚きと悲しみに耐えがたい気持ち」：朝日新聞



イスラエル、イラン最高安全保障委ラリジャニ氏殺害と発表 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



山芳製菓、わさビーフ出荷停止 ホルムズ海峡封鎖で重油調達が困難 - 日本経済新聞



平和丸の船長「葛藤あったが、沈没した船の方に」 海上での抗議活動は当面自粛 - 産経ニュース



辺野古沖で研修中の船転覆 同志社国際高生と金井創牧師の犠牲で広がる深い悲嘆 2026年3月17日 - キリスト新聞社ホームページ



セネガル・ガーナの反ＬＧＢＴ運動、米団体が支援 | ロイター



公示地価2.8%上昇、バブル後最大の伸び 投資マネーが押し上げ - 日本経済新聞



首相訪米「最悪のタイミング」の声も 米側要求に政府内でも警戒感 [米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢][トランプ再来][高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



艦船派遣めぐり…トランプ大統領、日本を名指しし要請「血の代償を払うよう強く促す」（2026年3月17日掲載）｜日テレNEWS NNN



家族との通話、傍受続けても「違法ではない」 東京地裁 識者は批判：朝日新聞



宮崎 延岡学園高校 野球部員 女子生徒の裸の動画を無断で録画・拡散 | NHKニュース | 宮崎県、高校野球、野球



編み込みを「特異な髪形」、ほどかせる 弁護士会が高校に改善勧告 [大阪府]：朝日新聞



木原官房長官 “ロシア軍の動向を注視 警戒監視に万全を期す” | NHKニュース | ロシア、防衛、ウクライナ情勢



「核のボタン」は思ってたのと違った...アメリカ核戦略の最前線基地で見たものと「核軍縮なき世界」の行方 | NHKニュース | アメリカ、核・ミサイル、核兵器関連



アメリカ トランプ大統領の支持率下落 中間選挙どうなる？イラン ホルムズ海峡封鎖で原油 ガソリン価格上昇 | NHKニュース | アメリカ中間選挙2026、アメリカ、トランプ大統領



【速報】米大統領は対イラン軍事作戦で、日本などの支援は必要ないと述べた：時事ドットコム



トランプ大統領 “NATOや日本など同盟国の支援は必要ない” | NHKニュース | トランプ大統領、イラン情勢、イラン



【速報】日本などの支援「必要なし」とトランプ氏|47NEWS（よんななニュース）



トランプ政権、イラン戦争めぐり報道に圧力 意に添わぬ内容は「犯罪的」、放送免許や買収で脅しも(1/2) - CNN.co.jp



名護市辺野古での新基地建設反対抗議船転覆事故に関する一部報道について | 沖縄キリスト教学院大学・沖縄キリスト教短期大学

金井牧師は、本学院沖縄キリスト教平和総合研究所において、2010年7月から2021年3月までコーディネーター（嘱託研究員）として平和研究活動をされました。



辺野古新基地建設反対抗議船『不屈』について、金井牧師がコーディネーター時代にその肩書をもって新基地建設に抗議するため全国に募金を呼びかけ、2014年に船舶「不屈」購入したことは、認識しております。



一部報道とSNSでは、あたかも本学院が船舶を購入し、研究所が船舶を運営しているかのような投稿が見受けられますが、それらは事実とは異なります。本学院は、募金の呼び掛け、購入や船の所有に関して関わっておらず、運営にも関わっておりません。





沖縄・辺野古沖で船転覆 同志社国際高校が会見 @ABEMA で無料配信中 https://t.co/0TXu2pOcxG



全部見ました



まとめると、以前から危険な操縦を繰り返した船なのを把握しながら、学校は「政治色はない」と生徒に説明をして船にのせた。校長は抗議船である情報を提供しなかったのは反省している。… — 安村 俊毅 (@ToshikiYasumura) 2026年3月17日









【辺野古 転覆事故 続報１】

メディアの報道だけでは見えなかった幾つかの新しい事実が、YouTube配信等により明らかになって来ました



①

海保は2隻の船に高校生らが乗っていることを目視確認、通常の抗議活動ではないと判断、ビデオを撮影しつつ監視していた（事故に備えて）

②… pic.twitter.com/6apBWUSm7V — 鐵砲屋の倅 (@segare_teppouya) 2026年3月18日





え？…マジか、これは駄目だろ。

その経路はリーフブレイクの波待ちしてるサーファーが取る経路だよ。



波は急に浅くなると、大きく立ち上がり崩れます。サーファーはその波に乗るために、リーフやサンドバーの少し沖側で波を待ちます。… https://t.co/BCupfcHzzh — Masa / Whiskey Papa Airshows (@JA14WP) 2026年3月18日



酒気帯び運転で国道を逆走疑い 元プロ野球選手を逮捕 滋賀県警 | 毎日新聞



車からビールの空き缶や焼酎のペットボトルも…龍谷大の野球部コーチが酒気帯び運転か 対向車に衝突（2026年3月18日掲載）｜YTV NEWS NNN



英南東部で侵襲性髄膜炎の集団感染、高校生と大学生が死亡 - BBCニュース



高市首相「できないことはできない、と伝える」 トランプ氏と会談へ [米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢][高市早苗首相][高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



《議員会館で性行為の証言も》“W不倫”松本文科大臣が不倫相手に“口止め工作”をしていた 文春記者の直撃後に…「連絡して」「詐欺グループが使っているやつ」 | 文春オンライン



ガソリン小売価格 1リットル190.8円 現在の調査方法で過去最高 | NHKニュース | イラン情勢 日本への影響・対応、イラン情勢、原油価格



賃金アップのトレンドの中「氷河期世代」はまたカヤの外 全世代中「50代前半」だけがマイナスに…背景は：東京新聞デジタル



辺野古転覆事故、運航団体は船長に出航判断一任…風速基準を明文化せず : 読売新聞



「日本はこれからレアアースに困らない」首相発言に第一人者が「いいかげんにしろ」 超遠隔地・南鳥島沖の深海底資源、引き揚げより肝心なのは…|47NEWS（よんななニュース）



イラン、友好国の船を選別してホルムズ海峡の通航許可 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



人民元で取引される石油の安全なホルムズ海峡通過、イランが8カ国と協議 情報筋 - CNN.co.jp



【速報】調査目的の艦船派遣は停戦が条件と首相|47NEWS（よんななニュース）



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

「日本は我々よりアメリカの美学をよりよくやってる」沖縄にあるハンバーガーショップの画像にアメリカ人が反応「フロートは完璧、ビーフを倍にしろ！」 - Togetter



「試験問題で涙」灘中入試に出題されたパレスチナの詩は政治的にかたよっている？ 原作者が語る「足が証言する」の意味、正解の先にある背景は… | NEWSjp



「明治生まれな母方の祖母はほぼ文盲」「良くて炭治郎、悪くて無一郎みたいな暮らし」戦前の農村部、下手をすれば江戸時代に毛が生えた程度の生活だった - Togetter





ヘッドフォン業界は

音質はもう一旦これで良いから

ここが破れない材質にしてくれ pic.twitter.com/wdiuTaPuWs — ハシグチカナデリヤ2026/04/17 赤羽ReNYワンマン (@sekai_no_83) 2026年3月17日





むかし工場で作業してたらスーツ姿の男性が「突然すみませーん」とやってきて、どうせまた何かのセールスだろ…と思って「あ、ども、こんにちは」とやや塩対応してたら「私、労働基準監督署の者です」「え！？…あ、どうぞこちらへ！」とそこから神対応になりました。 — りょ (@dongonzinza) 2026年3月17日







東京中に謎のシールが貼られている｜りろ



【※追記あり】レンタカーを返却したら飛び石による極小の傷で88,000円を請求された...保険には入っていたが無申告で返却したことを理由に支払いを求められている - Togetter



兄の高校の修学旅行が民泊だったが「行きたくないなら来なくていい」と通知があった結果、こんなことに→「楽しかった」の声もあるが、体験格差や保護者の心配も大きい - Togetter



工場で作業してたらスーツの男性がやって来てセールスだと思って塩対応してたら突然「私、労働基準監督署の者です」と正体を明かされ神対応をすることになった - Togetter



交差点手前で停まった自転車を追い越して交差点を塞いだ車に「塞ぐなや」「詰めるべき」と相反する意見…マナー？法律違反？ - Togetter



まだまだ先だけど、娘が反抗期を迎えて「産んでくれなんて一言も言ってない！」と言われたあとのベストの返しが思いつかない…まだ見ぬ未来のために助言ください - Togetter







食料不足になったら畑耕すぜ！農業するぜ！と言ってる人は今のうちにやってみたほうがいい「最初はまともに収穫できず」「病気と虫のラッシュ」 - Togetter





新大阪駅にて、サラリーマンの方が私のリュックを突き飛ばすほど急いで当駅止まりの回送の新幹線に飛び乗り、直後にドアが閉まりましたけど、普段立ち入れない車庫まで行けたでしょうか？羨ましい。 pic.twitter.com/kJud3aMwRL — Yusuke Saito 齋藤雄介 (@yusukezig) 2026年3月18日





東京23区周辺で

まずまずストレスなく使える頻度のバス路線を

厳選して描いてみるとこんな感じです(少し古いです)



このくらいの情報量だと、地図背景(正縮尺)が良いのかどうかは迷いますhttps://t.co/Z2KmISTPpO pic.twitter.com/s3OW1MPQlM — yukai3chome (@yukai3chome) 2026年3月17日





京浜東北線「追い抜かれ時刻表」を作成しました！

京浜東北線の駅を利用する時に、"途中から上野東京ラインに乗り換えた方が目的地に早く着く事が出来るかどうか" を分かり易くまとめました

京浜東北線を利用する時にご活用ください！

※土休日ダイヤ・日中時間帯

※乗換は3分以上の時間を確保 pic.twitter.com/HSYipaFM4l — ま と な (@Aya_Mato71) 2026年3月17日





【大切なお知らせ】昨日、万博協会から重要な発表がありました。4月1日から、デザインシステムの使用範囲が大きく拡張されます。これがどういう意味なのか解説したいと思います。ハイライトとしては、

・「こみゃく」をはじめとする二次創作のガイドライン化… https://t.co/OLNxBRj321 pic.twitter.com/oM78PqN1fQ — 引地耕太 | VISIONs CEO / COMMONs 代表 (@kouta_hikichi) 2026年3月17日















「とある蕎麦屋のゴマだれ蕎麦にハマり週に数回食べる生活を続けていたらオペレーションで味に差が出ることに気づいた」悲しい展開のSNS投稿に希望の光 - Togetter



つきまとい被害者が聞いた警察からのアドバイス「ヘアスタイルから戦闘力を感じると絡まれにくくなる」→金髪や派手な髪色にしたら絡まれ被害に遭わなくなった体験談集まる - Togetter



自分が接客業に向いてると思ってスーパーでバイトをしたことがあるが、単価が安いほど客層が悪くなったし給料以上のことを求めてくるとわからされた話 - Togetter



日本の世帯「平均2人」に映らぬ暮らし 最多なのに置き去りの単身者 - 日本経済新聞



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

電動自転車は「幼児を堂々と乗せられる高速ベビーカー」みたいなもの、高くてもちゃんとしたやつを買ったほうがいい→「その通り」先輩たちが実際乗っているのはコレ - Togetter



1時間を5分に短縮！Claude Code × Notion MCPで実現した業務自動化の全貌 - Findy Tech Blog



Claude Code で20年前の商用ゲームをほぼ書き直さずにブラウザ移植するまで #C++ - Qiita



44TB HDD実現の新技術「Mozaic 4+」。2033年には100TBへ、Seagateの挑戦 - PC Watch



SREのPoC記録 ── Claude Codeを利用可能な環境でAmazon Q Developer/Kiroの必要性を検証する - ZOZO TECH BLOG



生成AIで古（いにしえ）のFORTRANコードに挑戦する #Fortran - Qiita



Webサービスを作って公開したらなんか知らないアカウントが開発者を自称していた



もし、勤めている会社がM&Aされたらエンジニアはどう行動するか？



無人コンビニ「Amazon Go」全店撤退 背景に息づくジェフ・ベゾス氏の思想 - 日本経済新聞



Chromium(V8)のArray.prototype.flatを最大約5倍高速化した









「ついさっき閉じたダイアログをもう一度見る機能」はOSに標準搭載すべきだと思うのです。人類はダイアログを衝動的に閉じるように訓練されてしまっている。 — irof (@irof) 2026年3月17日



日本語の手書きメモを書き起こせるOCRを探すために21モデルを片っ端から試した話 - 逆瀬川ちゃんのブログ



POPOPO（ぽぽぽ）カメラのいらないテレビ電話



『POPOPO』3月18日15時からサービス開始が決定





縦型動画にコメントが流れる

ニコニコならではの新しい視聴体験が

まもなく始まる‼



ニコニコショート 2026年4月15日（水）リリース



リリースに向けて、ぜひ今からショート動画を準備してお待ちください✨ pic.twitter.com/gawOQZGSwc — ニコニコ公式 (@nico_nico_info) 2026年3月17日



【4月15日（水）リリース】「ニコニコショート」をリリースします【投稿者向け】｜ニコニコインフォ



DNSには3種類の登場人物がいる。それぞれの役割とは？ Internet Weekで受講した「座学」が良かったので簡単に紹介したい＜1＞ - INTERNET Watch



【非エンジニアのためのClaude/Claude Codeシリーズ 】Claude Codeを動かす環境を整えてみた | DevelopersIO



値上げの知らせから「ナビダイヤル」への不満が一気に噴出→「ミスされた側が通話料を払う構造なのがおかしい」「かけ放題が無に帰す」「法律で規制して」 - Togetter



プッツンした人間が AI にダメ出しし続けたら flaky テストが全滅した | BLOG - DeNA Engineering



携帯各社、「JAPANローミング」を4月1日開始 災害時に他社回線に切り替えて通信を維持 - ケータイ Watch



NemoClaw触ってみた：OpenClawのセキュリティ問題を解消できるのか？



ロボット掃除機を導入したら、愛犬のゴールデンレトリバーのかわいいシーンが見られた「口のたぷたぷもお鼻もたまらねぇ」 - Togetter



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）





訃報のお知らせ ｜亜細亜堂・アニメーション制作

弊社元代表取締役社長 芝山努が、2026年3月6日、肺がんのため永眠いたしました。

享年84歳。



芝山は「ど根性ガエル」「元祖天才バカボン」などで作画監督を手がけたのち、映画「ドラえもん」シリーズを20年以上にわたり監督。



テレビ「ドラえもん」ではチーフディレクターを担当し、「忍たま乱太郎」「ちびまる子ちゃん」「まじめにふまじめかいけつゾロリ」など数多くの作品で監督、総監督を務めました。



生前に賜りましたご厚情と温かいご支援に、従業員一同、心より感謝申し上げます。



葬儀は遺族の意向により近親者のみで執り行いました。

ご供花、ご香典、ご弔問等は誠に恐縮ながら固くご辞退申し上げます。



なお、後日「お別れの会」を催す予定でございます。

日時、場所など詳細が決まり次第、改めてご案内いたします。



アニメ「ひらやすみ」総合テレビで2027年1月から放送決定！ - NHK



【海外の反応】 パンドラの憂鬱 海外「もう日本人に頼るしかないのか…」 日本アニメが描く中世ヨーロッパの描写が正確すぎると衝撃の声



イオンモールに異常に詳しい某VTuberが「ガンダム」のコロニー育ちみたいなことを言うのでジーク・イオン概念が爆誕、しかし某のはずが誰かわかってしまうのおもろい - Togetter



マンガワン騒動を受けてオリジナル連載作家向けの説明会に参加した漫画家が内容をSNSに投稿...更生と職業選択の難しさについて様々な意見 - Togetter



Nintendo Switch、みまもり設定の暗証番号入力に成功すると親に通知が飛ぶ」仕様にアプデされ子供たちにとって最悪の状況に「子供の頃にこの仕様がなくてよかった…」 - Togetter



キャラクターの背景にそぐわない商業利用に疑問 ピーターラビットの作者は自然保護活動をしていたのに、不動産の広告に使われるのは矛盾では？ - Togetter



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【ゆっくり実況】クソゲー超魔王、ホントに酷いか見てみようずぇ...【デスクリムゾン／セガサターン】 - ニコニコ動画





【ゆっくり実況】ソダンと並ぶクソゲーと言われる作品とは...【邪神ドラクソス／メガドライブ】 - ニコニコ動画





【Among Us】新役職"ギムレット"の最強ドリルキルで全てを破壊せよ！！！｜茜ちゃんの宇宙日記#148【なのそん】 - ニコニコ動画





















PC版『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』ロンチトレーラー “No Rain, No Rainbow” - YouTube





【本編フル】ヴァージン・パンク Clockwork Girl｜3.25まで公開 - YouTube







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ヴァージン・パンク Clockwork Girl



本編フルサイズ



3/18（水）21:00 プレミア公開



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⚠過激なシーンには編集を加えています

⚠3/25（水）までの期間限定公開です#ヴァージンパンク pic.twitter.com/CdQIJGEv2w — 『ヴァージン・パンク』梅津泰臣×シャフト オリジナルアニメーションシリーズ (@virginpunk_pr) 2026年3月17日



日本で無視されるK-POPアニメがオスカー獲得──『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』の軌跡（松谷創一郎） - エキスパート - Yahoo!ニュース





















むしタイプポケモンイベントなので、むし・かくとうタイプがあくタイプにこうかばつぐんってのを1発で覚えれる画像を貼っておきますね pic.twitter.com/7LkX3ktRrX — 𝙈𝘼𝙎 ⚡︎⚡︎ ポケモントレーナー (@masaXwhiz) 2026年3月17日







◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

WBC：ベネズエラが優勝、アメリカ破る[結果]スアレス決勝二塁打…ハーパー同点２ランは実らず : 読売新聞



Outcome — Official Trailer | Apple TV - YouTube





『ONE PIECE』シーズン2 スタントの舞台裏 - Netflix - YouTube





『ONE PIECE』シーズン2 バロックワークス徹底解説 - Netflix - YouTube





『ONE PIECE』シーズン2 チョッパーが実写になるまで - Netflix - YouTube





映画『デューン 砂の惑星PART3』特報 | 2026年12月18日(金) 日米同時公開決定 - YouTube





勝田貴元選手、日本人として篠塚選手に次ぐ34年ぶりのWRC優勝に「2人目になれたこと。すごく光栄に思ってますし、誇りに思います」 - Car Watch





ありがたいことに、主題歌、テーマソングなどのオファーを頂いたりします。傾向としてバラード曲でのオファーが多いなぁという印象です。そういった時流もあるのでしょうか。勿論嬉しいことですし相手方の作品にリスペクトと親和性を感じ、そこでしか生まれないクリエーションができると思った際は全霊… — Yojiro Noda (@YojiNoda1) 2026年3月17日







◆新商品（衣・食・住）

山椒香る 帆立だし塩そば 2026年4月13日 新発売 | エースコック株式会社

