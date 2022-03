2022年03月18日 12時30分 メモ

マクドナルド撤退後のロシアにロゴがマクドナルドに酷似したファストフード店「ワーニャおじさん」爆誕

by Ray M



マクドナルドはロシアのウクライナ侵攻に反対する消費者の圧力を受け、2022年3月8日(火)に「ロシアにおける外食事業の一時停止」を発表しました。閉鎖したマクドナルドの代わりにロシアで展開したファーストフードレストラン「ワーニャおじさん」のロゴが、マクドナルドのロゴに酷似していると指摘されています。



McDonald's Russian trademark infringement: Uncle Vanya's aims to replace stores | Crain's Chicago Business

https://www.chicagobusiness.com/restaurants/mcdonalds-russian-trademark-infringement-uncle-vanyas-aims-replace-stores



Russian fast-food chain backed by parliament to replace McDonald’s reveals near-identical branding | The Independent

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/mcdonalds-russia-fast-food-trademark-b2037987.html



ロシアにマクドナルドが出店したのは1991年からで、「冷戦終結時の東西の関係改善の象徴」とも言われていました。しかしロシアがウクライナに侵攻したことを受け、マクドナルドのクリス・ケンプチンスキーCEOは「マクドナルドは、ウクライナで繰り広げられる不必要な苦しみを無視できません」と述べてロシアの全ての店舗を一時的に閉鎖することを発表しました。



マクドナルドがロシアでの営業を停止、従業員6万2000人への給与支払いは継続する方針 - GIGAZINE





マクドナルドはロシア国内に約850店舗、ロシアの首都であるモスクワ市内だけで約250店舗展開しており、モスクワ市長は「国内チェーンが1年以内に250のマクドナルドに取って代わる可能性がある」と述べています。そんな中で、マクドナルド営業停止から間もなくロシア当局に「ワーニャおじさん(Uncle Vanya)フランチャイズ」の商標登録が提出されたと報道されています。



ロシアで新たに展開することが計画されている「ワーニャおじさん」のロゴ(右)とマクドナルドのロゴ(左)を並べた画像が以下。「ワーニャおじさん」のロゴはラテン文字の「V」に相当するキリル文字「В」をモデルにしたもので、マクドナルドのロゴを横向きに倒したようにも見えます。



Uncle Vanya's or McDonald's? https://t.co/YBZKhtKP1I pic.twitter.com/LDvF85xVuU — Crain's Chicago Business (@CrainsChicago)



背景には、ロシアが2022年3月6日付けで発令した第299法令があります。この法令は「ロシアの企業が外国企業の特許を無断で使用しても損害賠償を請求されることはなくなる」と定めており、その対象国のリストにはマクドナルド本社が位置するアメリカも含まれています。



ロシアで外国企業の製品がパクり放題に、特許の保護を撤廃する法令がロシアで可決される - GIGAZINE



by Harald Groven



ロシアの下院議長のヴャチェスラフ・ヴォロージン氏は「ワーニャおじさんがマクドナルドに取って代わるべきです」と議会に語っており、ロシア全体で展開することが考えられます。マクドナルドは「ワーニャおじさん」の商標権侵害についてコメントを求められています。