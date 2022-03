マクドナルドがロシアでの営業を停止、従業員6万2000人への給与支払いは継続する方針

しかし、マクドナルドのクリス・ケンプチンスキーCEOは2022年3月8日(火)に「エンリケ・ヘルナンデス会長およびマクドナルドの取締役会と緊密に協議し、ロシアの全てのレストランを一時的に閉鎖し、全ての営業を停止することを決定しました」と述べ、外食事業の一時停止を発表しました。ケンプチンスキーCEOは事業の停止理由について「マクドナルドは、ウクライナで繰り広げられる不必要な苦しみを無視できません」と述べ、マクドナルドの元CEOであるフレッド・ターナー氏が示した「Do the right thing(正しいことをせよ)」という指針に即した決定であることを明かしています。 一方で、「この決定がロシアの従業員に与える影響を理解しています」と述べ、ロシアの全従業員に対して賃金の支払いを継続する意向を示しています。また、医療機関と連携して世界中に設置している人道支援施設「 ドナルド・マクドナルド・ハウス 」のロシア国内における運営は今後も継続するとのことです。

ロシアによるウクライナ侵攻への制裁措置として、世界中の国&企業が資源の禁輸や製品販売の停止などの制裁措置を発表しています。2022年3月8日(火)には新たにマクドナルドが「ロシアにおける外食事業の一時停止」を発表しました。一方で、6万2000人に及ぶ従業員への賃金の支払いは継続する方針を示しています。 McDonald's To Temporarily Close Restaurants & Pause Operations in Russia https://corporate.mcdonalds.com/corpmcd/en-us/our-stories/article/OurStories.Russia-update.html 世界中で人気の外食チェーン・マクドナルドはロシアでもMcDonalds Russiaとして事業を展開しています。McDonalds Russiaの従業員は約6万2000人に及んでおり、人事関連の優秀さを評価する Top Employers Global 2022 では「ロシアの優れた雇用主」に認定されるなど労働環境や従業員教育制度が高く評価されています。

