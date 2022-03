アメリカに拠点を置くロシア発の高速配達サービス「Buyk」が経済制裁の影響で倒産、すでに約900人の従業員を解雇

・関連記事

マクドナルド撤退後のロシアにロゴがマクドナルドに酷似したファストフード店「ワーニャおじさん」爆誕 - GIGAZINE



ロシアで外国企業の製品がパクり放題に、特許の保護を撤廃する法令がロシアで可決される - GIGAZINE



「ロシアのアンチウイルスソフト・カスペルスキーをインストールしないように」とドイツのサイバーセキュリティ機関が警告 - GIGAZINE



Firefoxからロシア製検索エンジン「Yandex」で一発検索する機能が削除される - GIGAZINE



Cloudflareがロシアからの撤退を拒否する、「サービスを停止してもロシア政府が喜ぶだけ」とCEO - GIGAZINE



2022年03月18日 17時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.