2020年12月07日 11時20分 食

マクドナルドのハンバーガー食べたさにロシアの富豪がプライベートヘリで725km飛ぶ、かかった費用は約30万円

by Bruno Girin



急にジャンクフードが恋しくなり、車や自転車の鍵を手に取ってファーストフード店に向かったことがある人は少なくないはず。一方ロシアには、ビッグマック食べたさのためにヘリコプターに飛び乗り、往復で725kmの旅をした富豪がいると報じられています。



ハンバーガーを食べるためにヘリコプターをチャーターしたのは、ヘリコプターの販売とレンタル事業を手がけるモスクワの企業Вертолетные технологииで最高責任者を務めている33歳のViktor Martynov氏です。





クリミア半島にあるリゾート地・アルシュタでバカンスを楽しんでいたMartynov氏とガールフレンドはある時、ホテルの豪勢な食事に飽きて普通の食べ物が欲しくなりました。



Martynov氏はその時の事を、「私とガールフレンドは、上品なオーガニックフードにうんざりして、普通のモスクワの食事が食べたくなったんです。しかし、クリミアにはマクドナルドがないので、ヘリコプターでクラスノダールに向かうことにしました」と話しています。





クリミア半島にあるアルシュタからロシア国内の都市クラスノダールまでは直線距離でも約350kmほど離れているため、Martynov氏らがヘリコプターで飛んだ距離は往復で約725kmにもなりました。



ヘリコプターで無事クラスノダールに到着した2人は、マクドナルドでビッグマック・フライドポテト・ミルクシェイクを購入。一体何セット注文したのかは不明ですが、Martynov氏がマクドナルドに支払った代金は約4000ルーブル(約5600円)だったとのこと。これに対して、ヘリコプターのチャーターにかかった費用は20万5000ルーブル(約29万円)でした。



Martynov氏のためにヘリを用意したチャーター会社は、「私たちの顧客は通常、観光かゲストへの面会のためにヘリを使いますが、食事のためにヘリを使う人はこれが初めてです」とコメントしました。



なお、Martynov氏はFacebookで「私たちの仲間はみんな、パン屋に行くのにもタクシーに乗るのではなくヘリコプターを飛ばすんですよ」と、冗談なのか本当なのか分からないアピールをしています。



Наши люди в булочную на такси не ездят — на вертолете летают ???????? Victor Martynovさんの投稿 2020年12月6日日曜日



クリミア半島ではもともと3店のマクドナルドが営業していましたが、2014年のロシアによる併合の影響で西側のファーストフードチェーンは撤退を余儀なくされました。マクドナルドが撤退した後には、ロシアのハンバーガーチェーンが営業を開始したとのことですが、Martynov氏はどうしてもマクドナルドのハンバーガーが食べたかったそうです。



マクドナルドのビッグマックに舌鼓を打ったMartynov氏は、その味がよほど気に入ったのか、その後オンライン署名サイトのChange.orgで「クリミアでマクドナルドを再開させるための署名」を開始しました。



