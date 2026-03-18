2026年03月18日 18時20分 試食

もっちり生地に具材の詰まった1人前の「井村屋 mini PIZZA テリマヨ＆チーズ」試食レビュー



肉まんやあんまんで培った井村屋の技術を活かしたミニサイズピザ「mini PIZZA」シリーズに、2026年2月から第2弾「mini PIZZA テリマヨ＆チーズ」が加わったので食べてみました。



「mini PIZZA テリマヨ＆チーズ」新発売のご案内 | ニュースリリース | 井村屋株式会社

https://www.imuraya.co.jp/news/2026/details477/



パッケージはこんな感じ。





調理方法は、手軽にもっちりと食べられる「電子レンジ調理」のほか、カリッと仕上がる「電子レンジ＋トースター調理」という2種類があります。





原材料はこんな感じ。1個で261kcalです。





1袋に2個入り。





小袋はそのまま開けずに電子レンジで温めます。600Wで1分20秒、500Wで1分30秒。





温めが終わると香ばしい香りが広がります。この時点でも食べることは可能ですが、さらに一手間加えることで食感がアップします。





袋から出してトースターに入れ、焼きます。時間は1000Wで2分ほど。





これで完成。





ピザ生地部分はかなり弾力が強くもっちりむっちりとした食感で、表面はトースターで焼いたのでちょっとカリッとしています。中に詰まった具は豚肉と特製テリヤキソースを合わせたものにチーズがかかっていて、どっぷり濃厚。1個でごはん1食分とするにはやや足りませんが、軽めの食事としては十分の分量です。時間がないときは電子レンジ調理だけで完了するのも助かるところで、冷凍庫に常備しておくと便利そうです。





「mini PIZZA テリマヨ＆チーズ」は2026年2月23日(月)からオープン価格で販売中。井村屋の公式オンラインショップでは1袋税込615円で販売されており、楽天市場では1袋457円、10袋セットが4942円での販売でした。



[冷凍] 井村屋 mini PIZZA テリマヨ＆チーズ 2個入





[冷凍] 井村屋 mini PIZZA テリマヨ＆チーズ 2個入×10個



