2022年03月18日 19時00分 ゲーム

囲碁棋士が全国大会で禁止されている「競技中のAI使用」により1年間の出場禁止処分に



第18回倡棋杯中国プロ囲棋選手権戦の対局の1つで、劉睿智初段が大会ルールで禁止されているAIを使ったとして、1年間のプロトーナメント出場禁止処分を受けたことが発表されました。また、オンライン碁「Tencent Go」の実名アカウントも1年間ブロックされるとのことです。



倡棋杯预选次日刘睿智AI作弊判负禁赛一年-腾讯野狐围棋

https://www.foxwq.com/news/listid/id/12681.html





Chinese Go player gets one-year ban for using AI during national competition - Global Times

https://www.globaltimes.cn/page/202203/1255011.shtml



この出来事は2022年3月15日(火)に行われた、第18回倡棋杯中国プロ囲棋選手権戦の予選2日目、第8組の劉睿智初段と尹渠二段の対戦において発生しました。





詳細はわかっていませんが、劉初段は大会規則で禁じられている「競技中のAI使用」を行ったとのこと。今回の大会は新型コロナの影響によりオンラインで開催されていて、組織委員会は対局時、各選手に監督者をつけることを義務づけているのですが、監督が不行き届きだったことも指摘されています。



結果、対局は尹二段の勝利となり、劉初段は2023年3月15日まで1年間のプロ大会出場禁止処分を受けることになりました。



劉初段は1996年生まれ。2019年にプロになり、まだ大きな大会での優勝経験はありません。



中国プロ囲棋選手権戦は囲碁の大会として歴史があり、また参加者数も多い大会で、今回は231人が応募し、194人が予選を戦っています。優勝者には賞金45万元(約840万円)、準優勝者には賞金15万元(約280万円)が贈られるとのことです。



なお、囲碁のAIとしては、21世紀最強の棋士の1人と言われる李世乭(イ・セドル)氏を倒した「AlphaGo」の存在が有名。李氏は2016年にAlphaGoと五番勝負を行って1勝4敗と負け越し、2019年に「AIを負かすことはできない」と棋士を引退しています。



囲碁AI「AlphaGo」に敗北した世界チャンピオンが「AIを負かすことはできない」と棋士を引退 - GIGAZINE