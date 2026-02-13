2026年2月13日のヘッドラインニュース
マクドナルドの「チーズチーズダブルチーズバーガー(チーチーダブチ)」が2026年2月18日(水)から2週間限定で復活することになりました。チーチーダブチは、ビーフパティ2枚にチェダーチーズ2枚をサンドした「ダブルチーズバーガー」をベースに、ホワイトチェダーチーズを2枚加え、2種類・4枚のチーズが重なり合う一品。これまでも期間限定で登場しては好評を博した品で、今回も2026年3月3日(火)までの限定登場となっています。価格は単品が500円から、バリューセットが800円からとなっています。
＼チーズ好きの皆さま、お待たせしました！／ホワイト＆チェダー2種類のチーズを4枚重ねた贅沢な味わいの“とろけるチーズの誘惑”がご好評につき再び登場！ファン待望！チーズ好きにはたまらない「チーチーダブチ」2月18日(水)から2週間限定で販売！ | マクドナルド公式
https://www.mcdonalds.co.jp/company/news/2026/0213a/
Amazonで取り扱いのない商品も検索結果に表示してブランドのウェブサイトにリダイレクトさせる新機能がテスト中 - GIGAZINE
超軽量でありながら約1000秒間も飛行できる小型ドローンをMITが開発、人工授粉に役立つ可能性も - GIGAZINE
AIでディープフェイク動画を作られたスカーレット・ヨハンソンがAI規制を訴える - GIGAZINE
Cloudflareが「特許ゴロ」から訴えられるも特許無効の判決で返り討ちにする大勝利 - GIGAZINE
ヘリウム充填HDDの中身が気になったので実際にバラバラ分解してみたレポート - GIGAZINE
アニメ「ゆるキャン△」に登場したカイロをイメージした「ゆるキャン△ハンディカイロ ちくわver.」で実際に温まってみた - GIGAZINE
実写映画版「AKIRA」は「すべて保留になった」とタイカ・ワイティティ監督がコメント - GIGAZINE
800年前の沈没船から発見された陶磁器を最新の装置で分析してわかったこととは？ - GIGAZINE
過去全く予想しなかった方向に世界が進んでいることを示す「9つの驚くべきこと」をビル・ゲイツが発表 - GIGAZINE
「著作権侵害だから」という理由で「スクリーンショットを規制」するとマジで死ぬというのをかつて証明した実例がある - GIGAZINE
「成長する考え方」と「成長できない考え方」の違いが20年の研究で明らかに - GIGAZINE
「早くすべき大事なことを後回しにしてしまう」という悪習慣を断ち切る方法 - GIGAZINE
全世界の情報を集めると295エクサバイトに、そのうち94％はデジタル化済み - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
ロールプレイ切るの忘れてた() pic.twitter.com/7ERuoohw20— 日向れいら (@hinata_reira) 2026年2月12日
うちの老猫、ついに猫又になるのかも pic.twitter.com/204eBeGxux— じゃこ (@jyakon) 2026年2月11日
袖だけ！ 逆ダウンベストを作る (1/2) :: デイリーポータルZ
2026年2月12日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
地球の核に広大な水素の「海」か、地球の成長段階で水素が存在していた可能性 新研究 - CNN.co.jp
「太る原因は、油か？ 砂糖か？」の生物学｜東大名誉教授の生物学講義
第8回 12種類の土すべてを現地で調べた土壌学者の特に「記憶に残る土」とは | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
最も古い部類の陸生草食動物か、大きな顎に並ぶ歯で繊維をすりつぶす 新研究 - CNN.co.jp
閉学のノートルダム女子大の心理学科、京産大が教員ごと引き受け | 毎日新聞
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
中道改革連合 新代表の小川淳也氏が会見 立憲民主党出身 階猛氏を抑える | NHKニュース | 選挙、衆議院、国会
中道改革連合の新代表は、小川淳也氏に決定— ニコニコニュース (@nico_nico_news) 2026年2月13日
階猛候補22票、小川淳也候補27票#中道改革連合 #中道代表選 pic.twitter.com/KpeVjnTjew
【速報】独自 中道改革連合・亀井亜紀子氏 離党の可能性を示唆（2026年2月12日掲載）｜日本海テレビNEWS NNN
参院の立憲、公明は別会派で活動 中道合流は「党内意見を集約」 | 毎日新聞
参院の立民・公明統一会派見送り 中道合流に慎重姿勢|47NEWS（よんななニュース）
チームみらいデータブック【1】｜支持者を読み解く 経済状況、政策賛否、イデオロギー（2026年衆院選調査） ｜ チキラボ
日大三高「野球部の今後の活動は対応を検討中」…わいせつ動画二十数人に拡散か、部員２人を容疑で書類送検 : 読売新聞
入所者暴行死事件 廃業の裏で茨城進出 柏の障害者施設 ／千葉 | 毎日新聞
セブン-イレブン 北海道でおにぎりなどの製造 一日3回を2回に | NHKニュース | 仕事・働き方、物流
たばこで壊れた肺“再生薬”開発へ 2030年ごろから臨床試験 東京慈恵会医大
アメリカ トランプ大統領が勝ちたい中間選挙 キーワードは「奥の手」ゲリマンダー？与党 共和党に亀裂も？ | NHKニュース | アメリカ、トランプ大統領、深掘りコンテンツ
米主要都市で凶悪犯罪が大幅減少 殺人は19％減、強盗は20％減 - CNN.co.jp
インドカレー店はあと3年で激減、新大久保は「廃墟」になる？ 経営・管理ビザ「厳格化」でレストランが直面する理不尽 | AERA DIGITAL（アエラデジタル）
世界の「汚職度」ランキング、米国が過去最低順位に転落 - CNN.co.jp
兵庫県、長期金利上昇で収支不足が大幅悪化見通し 今夏にも「起債許可団体」に転落へ|社会|神戸新聞NEXT
敵対グループの父母襲撃か 傷害疑い、少年ら11人逮捕 | NEWSjp
「熱帯化」で天井にカビ、背景にエアコン結露も ダイキン工業など空調大手が対応策 - 日本経済新聞
高速道路を滑走路に インドネシア、島々を安価な「空母」に転用へ(1/2) - CNN.co.jp
高市首相はタブー「宗教法人への課税」に着手できるか 創価学会が震え上がる「強烈カウンターパンチ」 | デイリー新潮
米ミネソタで登下校中の児童生徒の拘束相次ぐ…１日当たり１７０人が収容施設に、学校関係者は通学路を巡回 : 読売新聞
マクロン仏大統領、マスク氏を「補助金漬けの男」と批判 写真12枚 国際ニュース：AFPBB News
衆院比例代表、自民票が前回より減ったのは石破前首相の地元・鳥取県のみ 本人の票も減る - 産経ニュース
決算:日産の最終赤字6500億円、2年連続の赤字 構造改革費が重荷 - 日本経済新聞
「チーム高市」に吹き飛んだ野党の牙城 「もはや政策論は届かない」 [奈良県] [衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞
息せぬ息子の名を叫ぶ父、自車の傷見て舌打ちする加害者 法廷でドラレコ再生【1歳児死亡事故・裁判詳報】（柳原三佳） - エキスパート - Yahoo!ニュース
【速報】参院立民、公明との統一会派見送り|47NEWS（よんななニュース）
NHKラジオ再編のお知らせ
【速報】楽天、赤字1778億円|47NEWS（よんななニュース）
暗躍する「海外トクリュウ」 AIも悪用、被害急拡大 若者も餌食に | 毎日新聞
衆院選で“危険投稿”300件以上 高市総理への危害を示唆する投稿も 警察庁
田久保前伊東市長側 卒業証書とされる書類の警察への提出拒否 | NHKニュース | 静岡県
【速報】政府、「竹島の日」式典に閣僚出席見送り|47NEWS（よんななニュース）
「アンナミラーズ」3年ぶり復活 制服のデザイン、そのまま | NEWSjp
トランプ関税、「ほぼ全額」を米国民が負担 ＮＹ連銀分析 | ロイター
米トランプ政権 自動車排ガス規制撤廃を発表 | NHKニュース | トランプ大統領、アメリカ、環境
水産庁 長崎沖で中国漁船をだ捕 船長を逮捕 | NHKニュース | 長崎県、中国、水産庁
コラム：高市自民党大勝、市場の反応をどう読むか＝熊野英生氏 | ロイター
検察寄り、むき出しの「ロビー活動」 再審見直し、舞台裏と二つの山：朝日新聞
板チョコ1枚200円超え バレンタイン「渡す予定なし」4割に | 毎日新聞
未婚者の76％「交際相手なし」 結婚、女性「必要性感じない」男性「使えるお金減る」 - 産経ニュース
衆院選当選者、選択的別姓に反対47% 賛成を逆転 朝日･東大調査 [衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞
トランプ米政権、帰化者の市民権剥奪へ取り組み拡大＝報道 | ロイター
水産庁、中国漁船を拿捕 船長逮捕 長崎県沖で 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
「意趣返しだよ」少数転落から圧勝の自民、衆院で全委員長ポスト要求 [中道改革連合][高市早苗首相 自民党総裁][自由民主党（自民党）]：朝日新聞
スイス、人口制限問う国民投票6月実施へ 移民受け入れに影響か - CNN.co.jp
人気投票化し「歴史的圧勝」の高市政権 この国の民主主義はどこへ? [高市早苗首相 自民党総裁][衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞
杉並区公立小で小2男児にいじめ 「重大事態」認定も、進まぬ区の調査 被害児童は「6対1で殴られ、内股を膝蹴りされ…」、今も不登校が続く | デイリー新潮
【独自】橙色の帽子で『参政党支持者』と誤認か…「しばき隊」名乗るグループから暴行受け肋骨骨折 傷害事件として捜査 大阪府警 | MBSニュース
元朝日新聞の今野忍記者の暴露— 三遊亭楽矢 (@AC71060499) 2026年2月12日
泉健太下ろしの黒幕はちびっこギャング
野党の国対を牛耳っていたのはちびっこギャング
中道改革連合を仕切ったのはちびっこギャング…
「瞬時の出来事」映像で明らかに 群馬・伊勢崎市 家族3人死亡事故 きょう判決(2026年2月13日) - YouTube
群馬 伊勢崎3人死亡 危険運転の罪認定 被告に懲役20年判決 前橋地裁 | NHKニュース | 裁判、事件・事故、群馬県
危険運転認め懲役２０年 群馬３人死亡、法定刑上限：山陽新聞デジタル｜さんデジ
マンU共同オーナー「英国は移民に植民地化された」 英首相が発言非難 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
「怒鳴るな」は分かりますけど— 騎空士鮫ミンよりも遠い場所🇦 (@usa_akasa) 2026年2月12日
「ストレス無縁でいたかったら温室にでも引きこもっとけ」
すごいですねこの発言。
ちなみに越冬隊員になるためには精神科医の診断を受けて、合格をもらわないとダメです。
南極越冬中はどの人も100%、大なり小なりどこかしらおかしくなります。… https://t.co/0y0MXObDNo
生コンの疑惑— オッシュ@現場監督 (@Osshu_Kantoku) 2026年2月11日
生コンの出荷連絡時に「今日は試験はありますか？」と必ず聞かれます
運搬の運転手に何故聞くのか？と尋ねたところ気温などで配合を変えているとの事で、試験の時は合格するように調整するとの事
なんとなく、その話しはわかりますが...… pic.twitter.com/rvglz8nTZL
【ミラノ五輪】『バスルームの床が水浸しにならない方法』がバズった結果、ホテル側が動く「Twitterすげえ」「フォロワー総出の内装工事だろ」 - Togetter
韓国のスタバで現金決済しようとしたらカードはないかと訊かれたが、現金が使えるのに何故カード？とややこしくなってしまった話「韓国はキャッシュレス化がかなり進んでる」 - Togetter
「うちの猫が水を飲まない」と相談したときに「レタスを浮かべてみろ」と言われ、実践したら本当に解決した→猫の視力の特徴を踏まえた工夫が素晴らしい - Togetter
調理実習の忘れられない思い出「サバの肝をふざけて口に入れようとした子を止めた」→リプに寄せられた"ザリガニを生で食べた子の話"が悲しくて怖かった - Togetter
「お金を理由に進学を諦めた」と言う生徒の中には奨学金、授業料免除などの仕組みを調べていない人がいる→詳しく話を聞いたらお金だけが理由じゃない場合も - Togetter
定期的に「田舎は車無きゃ死」みたいな投稿がXに流れるが、自家用車が普及した以前はそうじゃなかったはずだが...→当時の生活について様々な意見 - Togetter
調理実習でピザを食べた6人が病院へ搬送された事件で、生徒たちはなぜ塩辛いと感じつつも大量の塩が入ったピザを食べ続けたのか...→「毒殺のテクニックみたいなのをたまたまやっちゃったかも」 - Togetter
昭和27年の母子手帳から当時の育児観が垣間見える→昭和43年の手帳の保存袋には酷い事が書いてあった - Togetter
チームみらいの選挙区ポスター貼りというピクミンを楽しんでいたら知らない間にピクミンになっていた話｜ChiCChi
大敗した中道改革連合所属の前議員が次々と引越し...引越しの辛さを語る落選者の意見に厳しい声も集まるが、国会議員の過酷さが伝わる - Togetter
『脳外科医竹田くん』モデル事件の初公判、検察によるガチ詰めに傍聴した人も「私なら死刑でいいですと開き直るレベルの圧」と修羅場ぶりを明かす - Togetter
もうすぐ地方に引っ越すので、一都三県出身彼氏に「車買わなくちゃ」と話したら「ママチャリで通勤する」→田舎でおどなのおどごがチャリなンが乗っだら通報されっぞ‼ - Togetter
最近のインフルエンサーや政治家は直接レスバせず悪口をアウトソーシングするようになったので「悪口を言わない」という評はかなり危ういという意見 - Togetter
よく「日本の識字率は高い」というが、「文字は読めるけど文章が読めない人」というのがいて、単語だけ拾ってそこからは「きっとこういう内容に違いない」という勘だけで動いている - Togetter
他県民が知らない高知県、高知市からはどこへ行くにも時間がかかるらしい→高速道路もないので下道で行くしかないし、足摺岬はいつまで経っても着かない - Togetter
訃報のコメント欄にいちいち『誰？』って送る人がいるでしょ？そんなにヒマなら斎場の前へ行って一日中「誰？」って訊いてればいい - Togetter
学校の近くで朝から解体工事が始まった...7時半から8時半は歩行者専用で子どもたちの登校時間なのに堂々と車を入れてくる→「通報した方がいい、下手したら違法解体業者かも」 - Togetter
亡くなった祖父が作った最後の蜂蜜を大切にちまちま食べていたらある日来客に「へーそうなんだね」と大量に使われ...あの時なんて言うのが正解だったんだろう - Togetter
最下階に引っ越してきた小さいお子さんがいるご家族が、上の階から騒音クレームを入れられるもその後の対応で無事解決した話を聞いた「なかなか真似できない」 - Togetter
こういう死ぬほど高い六本木の駐車場の一角をわざわざ日本庭園にしているところがあって何の意図があるのかめちゃくちゃ気になる...→何らかの節税対策では？ - Togetter
どうしてもパサつきがちな鶏むね肉を一番おいしく食べる方法って何だと思う？「ブライン液に一晩つける」「超弱火で30分焼く」などみなさんのこだわり - Togetter
シベリア鉄道に乗るためにロシアへ渡航したら別室へ連れて行かれ尋問される→この時の入国審査官とのやり取りが面白い「お前の中指、指紋ないけど銃撃ってた？」 - Togetter
こんな形の車を— いりえもn (@piacerealbum2) 2026年2月11日
もう50台くらいみてる
愛媛県あたまいかれてんのか
お前ら出てくるな pic.twitter.com/SjMewJ0PCc
今日、J-POPアイドルに変身しました（笑）🌟💜 Thank you Japan for all your support and love, i decided to make a new YouTube video that i hope you enjoy 💫 pic.twitter.com/QT9L76zn0o— TEE ꨄ (@teeniesha) 2026年2月11日
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
おお！これを見てください。— ูุุุุุุุุุุุุุุุุุุ𐬯𐬀𐬠𐬀𐬔𐬎𐬠𐬛 𐬰𐬀𐬥𐬌𐬐𐬀🦋 (@masayasan201911) 2026年2月12日
【インドネシア産インプレゾンビはブロックじゃなくてスパム通報推奨】
インドネシアXで有志の行動や怒る日本人の影響で稼ぎ場として日本を忌避する声が出ています。しかも複数です！例えば↓ pic.twitter.com/JoW2ozP1JA
Windows Update適用後に「QTTabBar」が消える不具合の解決法 | Windows 技！
スタートアップの「なんとなく動いてる」インフラを、一人で体系的に整備した話
SNSでわいせつ動画送らせ拡散か 高校の野球部員2人を書類送検 | NHKニュース | 事件・事故、IT・ネット、高校野球
日本のスマホは高すぎ? 総務省で進む割引規制見直し議論【石野純也のモバイル通信SE】-Impress Watch
【都道府県別】特殊な住所・住居表示 - estie inside blog
PayPayとVisa、グローバルおよび日本国内におけるペイメントイノベーション推進のための戦略的パートナーシップ契約を締結 | 2026年2月12日のプレスリリース | PayPay株式会社
ワイの中のTwitterの世界観これ pic.twitter.com/oblp1hh56H— ゆっくりモンド@歴史動画 (@Yukkuri_mond) 2026年2月11日
【脱OCR】文字起こしはもうやめだ。PDFを「見たまま」検索するColPali RAG実装のやり方
Claude Code Webを10並列で回す！チームみらいの選挙支援ツールを作りながら構築した、超並列LLMコーディングを実現するためのハーネスエンジニアリング｜Jun Ito
【最新版】GitHub Copilotを使っている人は全員"SKILL.md"も導入してください #AI - Qiita
「イーロンはすごいですが、ザッカーバーグはザルですよ」闇バイトのリクルーターが恐れるのは警察でもヤクザでもなくSNSのアルゴリズム変更だという話 - Togetter
Kubernetes Pod に手元の ssh/scp で接続できるツール「sshpod」を OSS で公開しました - Preferred Networks Tech Blog
冬ブレーカーすぐ落ちる問題、月300円ちょっとで解決した【今日のいいね！】- 家電 Watch
韓国メーカー「ALT」が日本に登場、テンキー付き折りたたみケータイ型スマホ「MIVE ケースマ」19日発売 - ケータイ Watch
draw.io公式MCP Serverがリリース！Kiro CLIで試してみつつ、AWS Diagram MCP Serverとの比較もやってみた #Draw.io - Qiita
GLM-5の性能がすごい。大手商用モデルに追いついてきた。 - きしだのHatena
いま“知っておきたい”トレンドワード：カメラユーザーと「USB4」 Thunderboltとの違いは？ - デジカメ Watch
text-scale によるユーザ指定倍率での文字拡大 | blog.jxck.io
楽天モバイル三木谷社長、ホッピング行為に「業界全体での対応を望む」とコメント - ケータイ Watch
オリンピック2026 後を絶たない選手に対するひぼう中傷 SNS 被害が明らかに | NHKニュース | ミラノ・コルティナ オリンピック、オリンピック・パラリンピック、イタリア
DDR5メモリの高止まりに緩和の動き、16GB×2枚組が59,800円など新製品も [2月前半のメモリ価格] - AKIBA PC Hotline!
Western Digital(Sandisk)製8TB SSDが45万円など大暴騰、キオクシアからPCIe 5.0対応の新製品2機種 [2月前半のSSD価格]] - AKIBA PC Hotline!
「チームみらいの過疎地得票率が不自然に均一」と主張する陰謀論がバズるが、ただちにプログラマによって検証され事実無根であることが判明する - Togetter
PC用ゲームパッドが1万円を超える時代。なぜこんなに高いのか？ - 石田賀津男の『酒の肴にPCゲーム』 - 窓の杜
povoと楽天モバイルの優待を組み合わせて通信費ほぼ無料を実現する方法が話題となり、携帯電話の販売員がどうすればいいのかと嘆く - Togetter
0から分かる Claude Code 完全ガイド
僕U-NEXTで唯一めっちゃ嫌いなとこが、シネスコ画角の作品でたまに両端がクロップされてるんですよ。— TOMTOM (@tom_anderson_53) 2026年2月11日
あれマジで最悪だと思ってる。僕から言わせれば撮影監督への侮辱。
僕知らないだけで設定で戻るんすかねこれ...？ pic.twitter.com/Uwk0WCQ9B4
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
#キルケーの魔女 pic.twitter.com/V0ajQoGgad— 森キノコ★2/22コミティアけ42b万博本★2/28歌姫庭園 (@morikinoko8888) 2026年2月11日
【レアゲー】超美麗ドットのほのぼのライフゲーム「ミラノのアルバイトこれくしょん」をプレイ！【レトロゲー探訪記】 - ニコニコ動画
ヤンデレ彼女AIを反省させて脱出するゆかり【AI2U】 - ニコニコ動画
2025年11月24日開催「COMITIA154」発表作品に寄せられた、全コメント・イラストをコミティア公式サイトにて公開しました— コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年2月12日
↓https://t.co/ZxwxU2ewyO
取扱書店にて発売中のカタログ「ティアズマガジン155」にも一部掲載されています(A) https://t.co/Y68Ot7igqW pic.twitter.com/dxUbeIdZ6q
大学のサークル活動の思い出 ＳＦ研究会では大会を開いたこともあったけど・・・ほぼ漫画＆ゲーム三昧 文芸部では会誌作りが良い思い出 - てっちレビュー
若手に『銀河英雄伝説』を観てもらったら「敵がアホすぎる」という感想ばかり→これは「三人称の小説」をあまり読んだことのない人が陥りがちな勘違い？ - Togetter
知らない車に追いかけられた漫画家の話です1/3 pic.twitter.com/bwGGhGnud8— 茜りう@ともペン書籍発売中 (@riu_akane) 2026年2月10日
「今のジャンプはオレが読んでいた頃より女性向けになった」を言い始めたら、それは貴方がオッサンになった証拠… 『忍者と極道』近藤信輔先生のポストに反響 - Togetter
「読者の方を向いて漫画を描くとはどういう事か？」という質問に少年ジャンプ漫画賞公式が回答→昨今の漫画は”予想を裏切る”ことに執着して”期待を裏切らない”ことを過度に軽視している - Togetter
FANZAの10円セールに参加するのは機会の損失なのか｜佐々木 篠
週末やらかし飯 - 小村あゆみ / 第５２話 おもてなしパテリーヌ | コミックDAYS
本日リリース!!🎉— 人工生命の開発諦めない人 (@nakamuu_m) 2026年2月12日
人工生命シム『ANLIFE』
世界の創造主となり「よちよち歩きを学習」する生物の進化を見守ろう
ジャンルがニッチすぎて、希少なゲームだから好きな人に届いてほしい...！届けー！！#indiegame pic.twitter.com/GZMbty1JjU
#CAPCOMCUP12#SFリーグ ワールドチャンピオンシップ 2025— CAPCOM eSports (@CAPCOM_eSports) 2026年2月12日
ライブ視聴チケットの新価格や特別特典についてのお知らせ#ストリートファイター6 pic.twitter.com/wo24WeK19b
【公式】ブリガンダイン アビス |巨悪に、抗え。侵略に立ち向かう、ファンタジーウォーシミュレーション
「ブリガンダイン アビス」ティザートレーラー - YouTube
『パリに咲くエトワール』×緑黄色社会「風に乗る」コラボレーションミュージックビデオ ｜3.13(金)公開 - YouTube
OVERLAP GAMES『恋しかるべき ～迷い家からの手紙～』オープニングムービー - YouTube
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』本編映像【バカンスへ出発！編】｜2月27日(金)公開 - YouTube
PelleK「嗚呼、我が浪漫の道よ」×アニメ『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』SPECIAL MUSIC VIDEO - YouTube
TVアニメ『手札が多めのビクトリア』自己紹介ボイス〈ノンナ（CV.若山詩音）〉｜TVアニメ化決定⟡.· - YouTube
【期間限定】「パチスロ takt op.Destiny」解禁記念！Chapter 1～Chapter 3無料配信 - YouTube
映画『どこよりも遠い場所にいる君へ』超特報 - YouTube
【本編映像～信号喪失～】映画『マーズ・エクスプレス』全国順次公開中│MARS EXPRESS - YouTube
ディアブロ II リザレクテッド｜ウォーロック ゲームプレイ・トレーラー - YouTube
『ソニックレーシング クロスワールド』 アイアイ トレーラー - YouTube
『BLAZBLUE（ブレイブルー）ENTROPY EFFECT X』- ローンチトレーラー | PS5® - YouTube
『HELLDIVERS 2』 - 「機械化する覇権」配信トレーラー - YouTube
『紅の砂漠』プレビュー映像 #2：戦闘と成長 - YouTube
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』CM アッコによろしく！編 - YouTube
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』CM ストーリー編 - YouTube
【崩壊：スターレイル】 爻光 キャラクターPV「万事順調」 - YouTube
『DAMON and BABY (デイモン&ベイビー)』プレオーダートレーラー - YouTube
「さあ、輝かしい一年へ！」 | 『ゼンレスゾーンゼロ』ムービー - YouTube
プレビュー映像 #3：ファイウェルでの暮らし｜『紅の砂漠』 - YouTube
PRAGMATA - World View - YouTube
METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2 - Announcement Trailer (4K) | KONAMI - YouTube
『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』アナウンストレーラー - YouTube
「DEAD OR ALIVE」New Project ティザートレーラー - YouTube
Castlevania 40th Anniversary – Overture (序曲) | KONAMI - YouTube
Castlevania: Belmont‘s Curse（ キャッスルヴァニア ベルモンドカース）Announcement Trailer (CERO) | KONAMI - YouTube
Darwin's Paradox! | Gameplay Trailer - YouTube
『Ghost of Yōtei』DLC「Legends」（原題）最新映像 - YouTube
『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』最新映像 - YouTube
Darwin's Paradox! | 体験版トレーラー - YouTube
『龍の国 ルーンファクトリー』アコレードトレーラー - YouTube
『深紅の月：クリムゾン・ムーン』最新映像 - YouTube
『Kena: Scars of Kosmora（仮）』最新映像 - YouTube
『BIOHAZARD requiem』 4th Trailer - YouTube
『YAKOH SHINOBI OPS』最新映像 - YouTube
Absolume Ver1.1 update trailer - YouTube
『Legacy of Kain: Defiance Remastered』最新映像 - YouTube
『Project Windless』最新映像 - YouTube
『Beast of Reincarnation』最新映像 - YouTube
『CONTROL Resonant（コントロール レゾナント）』最新映像 - YouTube
『007 ファーストライト』の新トレーラームービーが今回のState of Playにてついに公開 - YouTube
『スター・ウォーズ：ギャラクティック・レーサー™』最新映像 - YouTube
『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH PC』最新映像 - YouTube
『ほの暮しの庭』「あんしん暮しモード」紹介ムービー - YouTube
出会いの数だけ、心がうごく。｜オープンワールド篇｜PlayStation®Plus - YouTube
『KILLER INN』（キラーイン）Steam®早期アクセス版WEBCM - YouTube
『KILLER INN』（キラーイン）「忍者探偵ユウゼン」 - YouTube
SILENT HILL: Townfall | Official Reveal Trailer (4K:JP/CERO) | KONAMI - YouTube
YAKOH SHINOBI OPS アナウンストレーラー - YouTube
Star Wars: Galactic Racer™ - Official Gameplay Trailer - YouTube
『Horizon Hunters Gathering』シネマティックトレーラー - YouTube
『Horizon Hunters Gathering』ゲームプレイトレーラー - YouTube
CyberSafe: Bad Connection? (サイバーセーフ : バッドコネクション？) 公式トレーラー - YouTube
Poppy Playtime: Chapter 5 - Official Game Trailer - YouTube
オイラがやるしかねぇな（不正を） pic.twitter.com/aCLEu2ixM2— 伊東 (@ito_44) 2026年2月12日
これは、「猫にギャバン」。 pic.twitter.com/lNYa1vXMt2— 浅利与一義遠 (@hologon15) 2026年2月12日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
戦死者追悼ヘルメットで出場資格はく奪 ヘラスケビッチ「尊厳の代償」 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
ゼレンスキー氏、追悼ヘルメットによる五輪出場失格処分に反発 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
国分太一氏 日本テレビ社長と面会 一連の問題について直接謝罪 | NHKニュース | テレビ局
宇多田ヒカルが2004年に全米デビューしようとしてた頃、売れない理由をNYのマスタリングエンジニアが指摘してて、実際にコケたので信憑性が増したという話 - Togetter
この写真、ポル・ポトはひどい、と印象付けるための演出でのインサートと見受けられますが— ふる山しち夫 (@flussich) 2026年2月11日
調べてみると、撮影されたのは1973年、ということはポルポト政権になる以前で、銃を持った少年はおそらくアメリカ傀儡のロンノル政府軍側
やってんねえクレイジージャーニー pic.twitter.com/h1rYyEW31A
『ONE PIECE』シーズン2 予告編 - Netflix - YouTube
サビが心に残るあの名曲「ジンギスカン」ボーカルのヴォルフガング・ハイヒェルさん逝去 75歳 モンゴルから勲章も｜FNNプライムオンライン
【海外競馬】— netkeiba (@netkeiba) 2026年2月12日
ゴール入線後に故意に馬をぶつけに行ったとして、🇦豪州のL.ノレン騎手(水色の勝負服)が開催日24日間の騎乗停止に。ブラックキャビアなどの主戦を務めたスタージョッキー。
🎥 @Racingpic.twitter.com/yMO01lXWMf
◆新商品（衣・食・住）
「ギリシャヨーグルト パルテノ さくら＆ももソース入」 2月17日（火）より全国にて期間限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社
