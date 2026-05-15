2026年05月15日 22時57分 レビュー

ファミマで服を買う、出張で忘れ物しても24時間営業で丈夫な服を買えて超便利



徳島で開催される街ぐるみのエンタメイベント「マチ★アソビ vol.30」の取材をするべく、取材班の一員として徳島に前日入りしました。ところが「着替えの服を家に忘れる」という大失敗を犯してしまい大ピンチ。夜中にコンビニを巡った結果、ファミリーマートで丈夫なシャツ＆ポロシャツを買うことができました。



コンビニエンスウェア ブランドページ｜商品情報｜ファミリーマート

https://www.family.co.jp/goods/conveniencewear.html



徳島に到着し、夜ご飯も食べて後はシャワーを浴びて眠るだけ……となったタイミングでシャツを忘れたことに気付きました。着替えの入った袋に下着やズボンは入っているものの、シャツだけがなく絶望。周囲に開いている服屋がなかったため、徒歩圏内のコンビニエンスストアを巡ることにしました。



セブン-イレブンやローソンにもシャツは売っていたのですが、今回の宿周辺では薄い肌着用のシャツしか売られていませんでした。そんな中、1.5km歩いた先のファミリーマートで異様に充実した衣料品コーナーを発見。ファミリーマートではコンビニエンスウェアという名称で衣料品を販売しており、この店舗では偶然コンビニエンスストアの取り扱いが充実していたのです。Tシャツやポロシャツ、靴下、下着など数多くの衣類が並んでいます。





というわけで、「アウターTシャツ」と「ヘビーウェイトポロシャツ」を買ってきました。アウターTシャツが税込1498円で、ヘビーウェイトポロシャツは税込2990円でした。





これがアウターTシャツです。「しろ」と「くろ」の2色展開で、今回はくろを買いました。





「1枚で着られる」と書いてある通り、肌着ではなくこれ1枚で完結するTシャツです。





男女兼用で、サイズは「S」「M」「L」「XL」の4段階。今回はMサイズを買いました。





広げるとこんな感じ。身長164cmの編集部員が着た結果、キツくもなくブカブカでもなくピッタリでした。





生地は分厚くて、肌が透けることもありません。





ヘビーウェイトポロシャツはダークネイビーを買いました。





サイズは「M」と「L」の2段階。





身幅が広めでゆったりした着心地です。





胸元のボタンは2個。アウターTシャツもヘビーウェイトポロシャツもしっかりした生地なので、無事に取材期間を乗り切れそうです。よかったよかった。

