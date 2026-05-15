2026年05月15日 21時30分 取材

「マチ★アソビ vol.30」イベントスケジュール一覧まとめ



徳島市まるごとがアニメ・ゲーム・マンガなどに染まる一大イベント「マチ★アソビ vol.30」が2026年5月16日(土)・17日(日)に開催されます。イベント情報はフライヤーにまとめられていますが、観覧計画を立てる参考となるように、日付・場所別のスケジュール表を作成しました。



マチ★アソビ vol.30

https://www.machiasobi.com/



以下がイベント一覧。終日イベントは最下部にまとめています。



◆2026年5月16日(土)





◆2026年5月17日(日)





ufotable CINEMAで開催されるイベントは席数に限りがあるため整理券が必要となるほか、イベントによっては事前に入場券の購入が必要となることもあります。また、ufotable CINEMAの「施設使用料」として500円の「ワンデイパス」が必要です。



◆その他・終日イベントなど

・ポッポ街商店街

きゃべつそふと&まどそふと

ホロライブの様々なゲームを体験できる特設ブース！

マチ★アソビ vol.30 ブシロードブース

ゆずソフトショップ 出張所

株式会社サイバーコネクトツー×TriFスタジオ×Spiral Stairs Studio 合同ブース

「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」試遊&「ビルディバイド-ブライト-」体験会

四国めたんの中の人 田中小雪と「ずんだホライずん」アフレコごっこin マチ★アソビ

「本庄雷太展FGO篇マチアソビ出張版」「原田たけひと展FGO篇マチアソビ出張版」「岡崎武士展TYPE-MOON篇マチアソビ出張版」

KADOKAWA GOODS SHOP

LYCEE OVERTURE

『Phantom PHANTOM OF INFERNO』射的

TVアニメ『Summer Pockets』〜feel.公式ブース マチ★アソビ vol.30〜

VRゲーム体験ゾーン



・アミコ

アニメ×ゲームジャム mini in 徳島

アニメ「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送記念 アミコビルスタンディーロード

こしのマンガくらぶ〜はじめてマンガを描いてみよう〜

プリズム輪舞曲 特別展示会㏌マチ★アソビ

メイドさんは食べるだけアニメ制作資料展

メタのみ@徳島

安田現象「あやかしアラモード」展 in マチ★アソビvol.30

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 場面写展＆OMATSURI POP UP SHOP

m HOLD’EM presents 競技ポーカーLIVE 2026 in マチアソビ

THE KLOCKWORX STORE in マチアソビ

TROYCA複製原画展

TVアニメ「らんま1/2」マチ★アソビ特別展示室



・東新町商店街

アズレンブース

かぴばらしょっぷ

グッドスマイルカンパニーブース

トイズ・プランニング合同ブース

ミクチャ体験&展示ブース

よすみ編集部

「私を喰べたい、ひとでなし」TVアニメ原画展&「インフィニット オフィシャル物販ブース」

推し活グッズのOZaKKa(オザッカ)

「前橋ウィッチーズ」× アニふる(5月16日(土)のみ)

Booth

知多娘。

COSPA



・徳島こども交通公園

マチ★アソビ 痛車グランプリ



・徳島阿波おどり空港

徳島阿波おどり空港アニメジャック



・徳島市街地ほか

『テイルズ オブ』シリーズ 30周年ufotable×Production I.G～RPGが紡いだ軌跡～ 施策

マチ★アソビvol.30記念『アニメスタジオスタンプラリー』

マチ★アソビvol.30 献血

マチ★アソビ スマホ壁紙ラリー

「旧みずほ銀行徳島支店」内覧会

橋の下美術館～Anime Studio Gallery～

『刀剣乱舞ONLINE』宣伝隊長「おっきい こんのすけ」撮影会



◆各会場場所

「藍場浜ステージ」は藍場浜公園内のこのあたり。南東向きに設置されているので、新町橋通りの方から来るのがベターです。





「新町橋東公園ステージ」の場所はここ。





「両国橋西公園ステージ」は場所はここ。





「アミコドーム」はここ。徳島駅前にあるアミコの2階、駅側時計台前のステージです。





「ufotable CINEMA」はここ。CINEMAの前に広がるのが「東新町商店街」です。





「マチ★アソビサウナ」は新町川水際公園で、場所はここ。





一部イベントが開催されるあわぎんホールはここ。





うまくスケジュールを立てて、いろいろなイベントに参加してみてください。

