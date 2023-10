2023年10月27日 20時10分 取材

「マチ★アソビ vol.27」イベントスケジュール一覧まとめ



「徳島をアソビ尽くす」イベント・マチ★アソビ vol.27が2024年10月28日(土)・29日(日)に開催されます。イベント情報はフライヤーにまとめられていますが、観覧計画を立てる参考となるように、日付・場所別のスケジュール表を作成しました。



マチ★アソビ

https://www.machiasobi.com/





以下がイベント一覧。終日イベントは最下部にまとめています。



◆2023年10月28日(土)



藍場浜公園 新町橋東公園 両国橋西公園 ufotableCINEMA Theater1 ufotableCINEMA Theater2 ufotableCINEMAエントランス 他 10:00 10:00-10:30

開会式 10:00-11:00

「マウスプロモーション」重大発表は徳島で! 10:00-11:30

商業アニメの作り方

@南新町 10:00-10:30

鬼滅の刃バラエティショー~全集中!みんなで鬼殺隊訓練~

@コルネの広場 10:00 10:30 10:30-12:00

幽閉サテライト/少女フラクタル Special LIVE オープニングアクトKEi 10:30 11:00 11:00-12:00

堀川かえでライブ(仮) 11:00-11:30

VTuber事務所「ハコネクト」トークショー in マチアソビ vol.27 11:00-12:00

GuilDrops お楽しみ会1日目 11:00 11:30 11:30-12:00

【VEE】VTuber vs. プロデューサー対談~Bar語り場~ 11:30 12:00 12:00-13:00

アズールレーン スペシャルトークショー in マチアソビ 12:00-12:30

Survival Quiz CITY マチ★アソビ編 12:00-13:00

「ダンジョン飯」スペシャルステージ in マチ★アソビ 12:00-13:00

アドベンチャーゲームの未来 12:00-14:00

坂上陽三のプロデューサー思考について。

@とくぎんトモニプラザ 12:00 12:30 12:30-13:00

嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいVer.3.0 監督とアイドルのトーク&ライブ 12:30-13:30

【SPY×FAMILY】メインスタッフによるイベント(仮) 12:30-13:30

コミックシーモアで青年ランキング1位!ヒット昨「レンタルマーダー」の制作の裏側に迫る!~企画の立ち上げから原稿制作まで~ 12:30 13:00 13:00-14:00

大島はるな&愉快な仲間SP LIVE 13:00-13:30

サンドリオン マチ★アソビ LIVE 13:00-14:00

swing.sing マチ★アソビSPステージ TALK & LIVE 13:00-14:30

アニメ業界の今!

@南新町 13:00 13:30 13:30-14:30

逢坂良太・東城日沙子「暴食のベルセルク」マチ★アソビ スペシャルステージ 13:30-14:30

「聖剣学院の魔剣使い」第1話上映会&トークショー 13:30 14:00 14:00-16:00

ニュータイプアニメアワード The Moving Pictures Festival 14:00-15:00

ラジオ番組「船戸ゆり絵の日本酒たりてますか?」公開録音 14:00-15:30

あなたの知らない設定制作の世界inマチ★アソビ 14:00-15:00

江原裕理・山下七海のボドゲマチ★アソビ!inマチアソビ vol.27 14:00-14:30

鬼滅の刃バラエティショー~全集中!みんなで鬼殺隊訓練~

@コルネの広場 14:00 14:30 14:30-15:00

「宇宙少女漂流記」ライブ&トークイベント 14:30-16:30

大喜利対決トゥナイト

@春日会館 14:30 15:00 15:00-15:30

BS11プレゼンツ「結婚指輪物語」スペシャルステージ 15:00-16:00

FullMooN、Empress ライブ 15:00-16:00

「暴食のベルセルク」最新話上映会&逢坂良太・東城日沙子トークショー 15:00 15:30 15:30-16:30

絆のアリル スタッフスペシャルトークショー 15:30 16:00 16:00-17:00

声優アイドルGuilDrops マチ★アソビSPライブ! 16:00-16:30

「すずめの戸締まり」制作トークショー 16:00-19:00

『物語』vs『キャラクター』 下倉バイオのゲームシナリオの作り方

@とくぎんともにプラザ 16:00-17:00

2Dアニメの素材アーカイブについて!

@南新町 16:00 16:30 16:30-17:30

星屑テレパス スペシャルトークショー 16:30-18:00

「ダンジョン飯」第1話・第2話先行上映会 in マチ★アソビ 16:30 17:00 17:00-18:00

「鬼滅の刃」劇伴&挿入歌 スペシャルライブ 17:00-18:00

アマギセーラ マチ★アソビ ファンタジーLIVE 17:00-18:30

あなたの知らないアニメデータベースの世界 アニメーターから見る「クレジット」とは 17:00 17:30 17:30-18:30

グレンダイザーU スペシャルトークショー 17:30 18:00 18:15-19:15

TVアニメ「異修羅」トークショー付き1話2話世界最速上映会 18:00-19:00

マチ★アソビール完成記念イベント

@春日会館 18:00 18:30 18:30-19:30

声優!遠藤瑠香のふれあい広場×studiohbスペシャルステージ&ミニライブ 18:30 19:00 19:00-20:00

アメリカザリガニ平井×CC2松山洋の「スーパーピコピコクラブ」サイバー!inマチ★アソビ 19:00 19:30 19:30 20:00以降 20:00-25:00

アイドルマスター ミリオンライブ! 第1幕~第3幕一挙上映 22:00-23:00

ひらさわ&はたなかミッドナイトトークショー 22:00-23:00

TROYCA YouTube生放送「オーバーテイク!」振り返りトークスペシャル 20:00以降



◆2022年10月29日(日)



藍場浜公園 新町橋東公園 両国橋西公園 ufotableCINEMA Theater1 ufotableCINEMA Theater2 ufotableCINEMAエントランス 他 10:00 10:00-11:00

「鬼滅の刃 目指せ!最強隊士!」スペシャルステージ 10:00-11:00

#あつ濱VR LIVE in マチアソビ 10:00-11:00

巫女みこナース20周年トーク&ライブ 10:00-11:00

「メカウデ」シリーズ化決定記念 パイロット版上映会&トークショー 10:00-12:00

アニメ業界就職相談会

@南新町 10:00 10:30 10:30 11:00 11:00-12:00

TVアニメ「オーバーテイク!」キャスト・スタッフトークショーinマチ★アソビ vol.27 11:00-12:00

ライブレボルト マチ★アソビ スペシャルステージ 11:00-12:00

KyoKa Live in マチ★アソビ 11:00-12:00

好きをアニメにする事は可能?「スナックバス江」アニメ化を実現させた監督、プロデューサーが語る情熱の実現化のお話 11:00-13:00

GuilDropsお楽しみ会 2日目 11:00 11:30 11:30 12:00 12:00-13:00

テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編ステージ 12:00-12:30

アズールレーン 関係者裏側スタッフトーク 12:00-13:00

VTuberたみー×マチ★アソビ バーチャルSPライブ!! 12:00 12:30 12:30-13:30

TROYCAシークレットナイト出張版~10周年トークステージ~ 12:30-13:45

TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」セレクション上映会inマチ★アソビvol.27 12:30-13:30

WIT STUDIO スタッフトーク in マチ★アソビ 12:30 13:00 13:00-14:00

相良茉優のFUN!FAN!FACTORY!~徳島出張版 2023秋~

保住有哉 いるじゃん!~徳島マチ★アソビ特別ミニステージ~ 13:00-14:00

ゲームクリエイタートークライブ 13:00 13:30 13:30-14:30

あるあるCityがマチアソビにYATTEKURU 13:30 14:00 14:00-15:00

「僕のヒーローアカデミア」PLUS ULTRAトークステージ in マチアソビVol.27 14:00-15:00

ゲームの秋!フロントウイング×ブシロードゲームズ新作祭り!inマチアソビ2023 14:15-16:00

TVアニメ「オーバーテイク!」第1話~第4話一挙上映会 14:00-16:00

アニメ制作会社就職におけるポートフォリオチェック

@南新町 14:00-15:00

アニメハックTV マチ★アソビ出張版 第1部「星屑テレパス」

@ふれあい橋 14:00 14:30 14:30-15:00

BS11プレゼンツ「姫様“拷問”の時間です」スペシャルステージ

14:30 15:00 15:00-16:00

Fate/Grand Order キャスト&スタッフトーク in マチ★アソビ vol.27 15:00-16:00

TVアニメ「ライアー・ライアー」VS「SMILE PRINCESS」絶対に負けられないステージ 2戦目 in 徳島マチ★アソビ 15:00-16:00

「聖剣学院の魔剣使い」&パッショーネ・サエッタトークショー 15:00 15:30 15:30 16:00 16:00-17:00

TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」スペシャルトーク in マチ★アソビvol.27 16:00-17:30

東方樂祭 16:00-17:00

アニメハックTV マチ★アソビ出張版 第2部

@ふれあい橋 16:00 16:30 16:30-17:30

Aimer Live in machiasobi 16:30 17:00 17:00 17:30 17:30-18:00

閉会式 17:30 18:00 18:00-

マチ★アソビ後夜祭Vol.5 18:00 18:30 18:30 19:00 19:00 19:30 19:30 20:00以降 20:00以降



ufotable CINEMAで開催されるイベントは席数に限りがあるため整理券が必要となるほか、映画館の施設使用料として500円のワンデイパス購入が必要です。



また、とくぎんトモニプラザで開催される「坂上陽三のプロデューサー思考について。」は参加に事前申請・当日申請があり、当日は11時から受付を開始。事前申請者優先で、定員150名をオーバーした場合、受付終了となる場合があります。





同じくとくぎんトモニプラザで開催される「『物語』vs『キャラクター』 下倉バイオのゲームシナリオの作り方」は28日(土)12時から先着順で整理券配布が行われます。



◆その他・終日イベントなど

・藍場浜・元町交差点付近

「鬼滅の刃 目指せ!最強剣士!」ゲーム試遊体験

インティ・クリエイツ 新作ゲーム体験会 with インティ・ダイレクト徳島出張所 2023秋

グッドスマイルカンパニーブース

バンダイナムコエンターテインメント&サイバーコネクトツー&TriFスタジオ&仮想競演ユニットえにしん合同ブース

初音ミク×アウリンブース

MyDearest展示

2Dアクションゲーム「Gravity Circuit」の試遊会を実施!

日本一ソフトウェア展示



・東船場

スパイ教室 極上アート展2

「オーバーテイク!」原画展



・南内町

Yostar展示



・東新町商店街

VTuber事務所ハコネクトがマチ★アソビVol.27にやってきた!

ハピネットゲームフェス! in マチ★アソビVol.27

わいわい!おしゃべりフェス in マチ★アソビ

テレビアニメ「鬼滅の刃」キャラクター練り歩き



・銀座商店街

ブシロード/ブシロードゲームズ 出張体験会 in マチ★アソビ

「Survival Quiz CITY おまつり編」試遊まつりなのじゃ!

リセ・オーバーチュア Ver.ゆずソフト 3.0



・しんまちボードウォーク

Anime Cafe&Bar CUE LAMP(キューランプ) 出張版



・徳島阿波おどり空港

徳島阿波おどり空港アニメジャック



・徳島市街地ほか

とくしまグルメハント

籠屋町商店街バナージャック!

アニメラッピングタクシー



このほか前日イベントとして、10月27日19時30分から「マチアソビ勝手に前夜祭 アニメを夜から語ルシス」が徳島県徳島市新町橋1-7のイベントスペース(ラーメン屋・Our麺の上)で開催されています。





大変申し訳ありません!!

明日開催の #マチアソビ 勝手に前夜祭ですが

なんと!予定していた会場に不備が見つかったとのことで

会場変更になりました!!

●新会場「徳島県徳島市新町橋1丁目7番地」

ラーメン屋の上だそうです!!

そして準備の関係から

19:30~ からの開催とさせてください。 pic.twitter.com/gXnQ0203zG — 《嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたい》「嫌パン」アニメ三期公式 (@iyapan_anime3)





◆各会場場所

「藍場浜ステージ」は藍場浜公園内のこのあたり。南東向きに設置されているので、新町橋通りの方から来るのがベターです。





「新町橋東公園ステージ」の場所はここ。





「両国橋西公園ステージ」は場所はここ。





「ufotable CINEMA」はここ。CINEMAの前に広がるのが「東新町商店街」です。





一部のセミナーイベントで用いられる「とくぎんトモニプラザ」は、徳島駅前再開発ビル・アミコの東館9階にあります。





同じく一部イベントで用いられる「春日会館」は阿波おどり会館より北のほう、寺町の中。近くにグルメハントに参加している和田乃屋本店があります。





「鬼滅の刃バラエティショー~全集中!みんなで鬼殺隊訓練~」が行われる「コルネの泉広場」は、東新町商店街内にあります。





一部イベントが開催される「南新町」は、東新町商店街の通りから西側に入ったエリア。グルメハント参加店の「CAFE and L+R(カフェアンドリトル)」があります。





「南内町」は新町川北岸のことで、マチ★アソビではこの中でも西端に近い鳥羽ビルが展示スペースで使われるケースが多くあります。また、半田そうめん・白滝製麺の出店が行われます。





「東船場」は東新町と新町川のあいだあたりで、ufotable Cafe TOKUSHIMAなどがあります。





「銀座」は東新町の南、両国橋西公園の南西側の商店街です。





うまくスケジュールを立てて、いろいろなイベントに参加してみてください。