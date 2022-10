マチ★アソビ vol.25のイベントスケジュール＆グルメハント情報一覧

◆2022年10月15日(土) その他イベント 9:00~21:00:「紅蓮華」オンリーカラオケ&ライブ配信~歌枠 in 眉山の山頂から世界に叫ぶ~@眉山山頂 11:00~12:30:ぷよぷよマチ★アソビカップ@東新町アーケード コルネの広場 11:30~12:00:アニメ「鬼滅の刃」関連イベント(高橋祐馬)@徳島こども交通公園 13:30~15:00:フォートナイトでハートビート・マチアソビ対戦会@東新町アーケード コルネの広場 14:00~17:00ごろ:VTuber事務所「ハコネクト」所属ライバーが東新町アーケードを歩きまくるぞー!in マチアソビ@東新町アーケード 15:00~16:30:「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚」メーカー対抗トーナメント@東新町アーケード コルネの広場 15:30~17:00:月刊NewTypeと私のFSS@とくぎんトモニプラザ 17:00~19:00:アニスタ in マチ★アソビ vol.25@とくぎんトモニプラザ 17:00~19:00:大喜利対決トゥナイト~アニメチーム VS CC2~@阿波おどり会館 17:00~19:00:津田彷徨の異世界転生塾 第0回(津田彷徨、蝉川夏哉)@銀座商店街 誠文堂ビル 18:00~21:00:徳島県LED・デジタルアート@両国橋東公園 ◆2022年10月16日(日)

マチ★アソビは「徳島をアソビ尽くす」をコンセプトにしていることもあって、単一の会場に複数のステージが設けられているわけではなく、複数の公園や商店街に場が散らばっていて、各会場間の移動には時間がかかります。以下の表では日別・場所別にイベントを配置しているので、移動計画などの参考にしてください。なお、商店街で行われるイベントは終日のものが多いため、別枠としています。 ◆終日イベント ゆるキャン△ピングカー マチ★アソビに出没!@藍場浜ステージ アニメイトカフェ出張版@藍場浜ステージ ロープウェイガイドアナウンス「鬼滅の刃」(小西克幸、日野聡)@眉山ロープウェイ すーぱーそに子 津路参汰が選ぶ衣装イラスト展@ポッポ街 feel.原画展@ポッポ街 TVアニメ「転生貴族の異世界冒険録」VR KATWALK体験会@ポッポ街 ヴァイスシュヴァルツブース@ポッポ街 LYCEE OVERTURE@ポッポ街 「ゆびさきと恋々」「うるわしの宵の月」複製原画展&マンガ持ち込み・相談会 IN マチアソビ@元町周辺 完結記念「復讐の赤線〜恥辱にまみれた少女の運命」原画展&WEBTOON展示会 IN マチアソビ@元町周辺 アズールレーンブース@元町周辺 青騎士原画展@東新町 バンダイナムコエンターテインメント&サイバーコネクトツー&TriFスタジオ合同ブース@東新町 「魔界戦記ディスガイア7」最凶体験会&「出張!Nippon1.jpショップ」in徳島 マチ★アソビ vol.25@東新町 アニプレックスブース@東新町 ハピネットゲームフェス!in マチ★アソビVol.25@東新町 ドタバタ切り盛りアクション「トリスティアリストア」試遊会@東新町 カプコンブース@東新町 新作フィギュア展示&ねん撮りコーナーinマチアソビ@東新町 東新町商店街バナージャック!@東新町 徳島県「e-防災ゲーム」体験ブース@東船場 徳島阿波おどり空港アニメジャック!@徳島阿波おどり空港 とくしまグルメハント マチ★アソビ タクシーラッピング マチ★アソビ ラッピングバス運行 ◆2022年10月15日(土)

2022年10月14日 22時15分00秒 in 取材, Posted by logc_nt

